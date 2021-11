Qrates & Fat Beats s’associent pour la distribution en magasin de projets vinyles « sélectionnés »

Qrates et Fat Beats se sont associés pour la distribution en magasin de certains projets de vinyle press-to-order.

L’accord de distribution avec Fat Beats comprend l’accès à un réseau de centaines de magasins de disques indépendants à travers l’Amérique. Certains de ces magasins de disques emblématiques aux États-Unis comprennent :

Rough Trade à New YorkAmoeba Music à Los Angeles et San FranciscoNewbury ComicsZia RecordsBullmooseCriminal Records

International

Lever du soleil au CanadaSounds of the Universe à LondresGibert Joseph Musique ParisRush Hour à AmsterdamDisk Union au JaponDans le cadre de l’accord, Fat Beats fera la promotion de projets vinyles sélectionnés dans son réseau de vente au détail. Il rassemblera des commandes fermes et prépayées et travaillera avec Qrates pour éliminer le gaspillage en ne pressant que le nombre d’enregistrements convenu. Press-to-order élimine les risques financiers et d’inventaire pour les labels et artistes indépendants.

Le premier projet Qrates à être distribué dans le cadre du partenariat sera le nouveau LP de Duckwrth, SG8*. Le LP est sorti numériquement le 3 septembre et fait suite à l’album SuperGood de Duckwrth. Duckwrth sera en tournée avec Billie Eilish en 2022.

« Le processus de pressage et de vente de disques vinyle devenant de plus en plus difficile pour les artistes et les labels indépendants, la mission de Qrates est de renverser cette tendance et de donner à nouveau la priorité à ces sorties – ce partenariat avec Fat Beats nous aide à faire exactement cela », explique Taishi Fukuyama, Co-fondateur et CMO, et Qrates.

« En faisant équipe avec Fat Beats, nous leur ouvrons de nouvelles opportunités de vendre leur musique dans ce format très lucratif et très demandé. Le tout avec zéro risque, zéro déchet et zéro coût initial. Le vinyle pour les indépendants est loin d’être mort ; ça grandit ! Il est temps que les indépendants obtiennent une part du gâteau.

Le partenariat Fat Beats étend le réseau de magasins de détail de Qrates et est disponible sans frais supplémentaires pour tous les utilisateurs de Qrates.

Qrates se concentre sur la création, le financement et la distribution sans tracas de disques vinyles depuis 2015. Plus de 6 000 artistes ont distribué des disques vinyles à 140 000 fans, Qrates versant plus de 2 millions de dollars aux artistes à ce jour.

Tout ce dont les artistes ont besoin, c’est de leur enregistrement final et de leur conception artistique pour commencer leur campagne vinyle. Qrates entretient des relations directes avec les usines de pressage, ce qui lui permet de traiter rapidement les commandes. Crates dit qu’un artiste qui vend environ 300 disques vinyles pour 26 $ pièce peut s’attendre à gagner la même chose à partir d’un million de diffusions – en fonction des coûts de production et de l’expédition.