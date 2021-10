QS Stock : 2 grandes raisons pour lesquelles QuantumScape monte en puissance vendredi

Aujourd’hui, les investisseurs en QuantumScape (NYSE :QS) voient une certaine dynamique positive se matérialiser. Actuellement, les actions de QS sont en hausse de près de 14% sur un volume impressionnant. Ce mouvement s’inscrit dans la continuité d’une dynamique plutôt forte au cours du mois dernier.

Source : Michael Vi / Shutterstock.com

En effet, le fait que l’action QS ait continué d’atteindre de nouveaux sommets mensuels est encourageant pour les investisseurs. Il s’agit d’une action qui subit un coup dur sur le marché depuis la fin de 2020. Les actions de QuantumScape restent à environ 80% en dessous de leur plus haut de 52 semaines, grâce à un revirement de la dynamique de cette batterie à semi-conducteurs. producteur.

La technologie des batteries à semi-conducteurs est souvent considérée comme le Saint Graal dans l’espace de fabrication des batteries. La science ultime derrière ces prototypes de batteries proposés par QuantumScape a été remise en question par les vendeurs à découvert. Cependant, QuantumScape continue de faire valoir qu’il est sur la bonne voie pour tenir ses promesses plus tôt que prévu.

Plongeons-nous dans les nouvelles spécifiques à l’entreprise qui poussent QuantumScape plus haut aujourd’hui.

Les stocks de QS augmentent sur un certain nombre de catalyseurs

Il y a en fait quelques catalyseurs qui ont propulsé le stock de QS à la hausse ces derniers jours.

Tout d’abord, la société a publié mercredi ses résultats financiers du troisième trimestre. Selon une lettre aux actionnaires, une mise à jour commerciale a été fournie par le PDG Jagdeep Singh. De plus, des résultats de laboratoires indépendants tiers ont été fournis pour étayer les ventes monocouches à semi-conducteurs de la société. Une mise à jour sur le passage aux cellules multicouches a également été fournie.

Dans l’ensemble, il semble que le marché aime ce qu’il voit. Ce rapport de laboratoire indépendant semble être un pas dans la bonne direction. Pour les investisseurs dissuadés par les récentes turbulences causées par les préoccupations des vendeurs à découvert, de tels rapports indépendants peuvent faire des merveilles pour changer le récit.

Cela dit, QuantumScape semble toujours être un moyen de sortir de la production réelle. Il est peu probable que l’entreprise déclare des bénéfices significatifs avant un certain temps. Les mises à jour commerciales sont excellentes et il semble que le marché aime ce qu’il voit. Cependant, pour les investisseurs qui examinent l’action QS, cela semble être plus une prise à long terme qu’un commerce en ce moment.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.