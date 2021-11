QS Stock: Achetez simplement des actions QuantumScape avec cette mise en garde intelligente sur l’argent

La Réserve fédérale pourrait relâcher son pied sur la pédale d’accélérateur du marché au sens large. Mais quand il s’agit de QuantumScape (NYSE :QS), les conditions semblent positivement chargées pour des bénéfices importants.

Source : Michael Vi/Shutterstock.com

Dans cet esprit, explorons un peu ce qui se passe en dehors et sur le graphique des prix de l’action QS. Ensuite, nous proposerons une détermination ajustée au risque alignée sur ces résultats.

Rien que cette semaine, la décision de la Fed de réduire son engagement de longue date sur le marché obligataire a été une histoire majeure. Et cette nouvelle a alimenté en retour une poignée d’actions.

Non pas que quiconque y prête attention ou puisse être trouvé rapidement en train de donner des raisons pour lesquelles le mouvement est positif pour les actions. Pourtant, dans l’ordre des choses, ces développements, bons ou mauvais, ont peu à voir avec le stock de QS.

Depuis son introduction en bourse via une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) Capitale de Kensington il y a moins d’un an, QuantumScape s’est largement détaché des moyennes des actions plus larges, affichant des gains à deux chiffres et atteignant des records en 2021. Et cela s’applique à la fois aux mouvements positifs et négatifs pour les actions QS.

D’une ascension rapide des actions au quatrième trimestre 2020 à l’implosion de cette année qui a vu l’action QS perdre 80% de son cours record de 132,73 $ à la mi-août, ne vous y trompez pas, ce n’est pas une action bien corrélée comme Microsoft (NASDAQ :MSFT) ou Dépôt à domicile (NYSE :HD).

L’autre chose est la suivante : QuamtumScape est une entreprise de pré-vente et de conception non testée visant à relancer les lacunes encore apparentes des batteries des véhicules électriques (VE) avec la technologie à semi-conducteurs multicouches de nouvelle génération.

Si cela se déroule, attendez-vous à ce qu’une opportunité de multi-ensachage se déroule. Cependant, le stock QS n’est pas pour ceux qui attendent que les mesures traditionnelles se jouent.

Le trou noir des ventes de QuantumScape restera une réalité pour les investisseurs en actions QS dans un avenir prévisible. La tenue ne s’attend pas à une batterie de travail pour le déploiement en partenaire de Volkswagen (OTCMKTS :VWAGY) VE avant 2024 et peut-être pas avant 2025.

La bonne nouvelle, cependant ? La demande évidente des actionnaires de QuantumScape de faire preuve de patience n’est pas nécessairement une mauvaise chose. Le marché boursier concerne les attentes futures et l’évaluation des actions avec une efficacité prospective, n’est-ce pas ?

Et au moment où QuantumScape semble même de loin sur le point de réussir le déploiement des batteries du monde réel, le cours actuel de l’action, proche de 30,60 $, ressemblera probablement à un cadeau.

Il n’y a aucune garantie bien sûr. Mais jusqu’ici tout va bien.

En fait, la semaine dernière, QuantumScape a reçu une preuve tierce de ses propres tests réussis à une seule couche rendue publique en décembre dernier. Et à juste titre, cela a piqué l’intérêt à découvert de 15% de l’action QS à hauteur de près de 14% à la suite du rapport.

Il y a plus à être optimiste concernant les chances de QuantumScape à l’avenir également.

De plus, comme l’a intelligemment noté Faizan Farooque d’InvestorPlace, l’action QS dispose également d’environ 1,5 milliard de dollars de liquidités pour continuer à améliorer cette technologie sans lever de capitaux et finalement obtenir des batteries prêtes pour la route essentielles pour verdir davantage la planète.

Graphique des cours hebdomadaires de l’action QS

Dans l’ensemble, le graphique boursier hebdomadaire illustré de QS est en grande partie d’accord sur le fait que la route à venir attend de plus en plus des investisseurs pour acheter des actions.

Avec les nouvelles favorables et la réaction haussière de la semaine dernière, les actions de QuantumScape ont mis en scène une bande de Bollinger pincée et une rupture de schéma de congestion serrée.

De plus, la confirmation secondaire d’un croisement stochastique agit également comme un support pour des prix plus élevés et un cycle haussier émergent pour l’action QS.

De manière optimiste, un double ou même un triple du prix au cours des 12 à 18 prochains mois n’est pas exclu compte tenu de l’ampleur de la correction de l’action QS cette année.

Pour être juste, même si nos perspectives s’avèrent plus précises qu’improbables, la réputation de QuantumScape pour sa volatilité importante et sa possibilité de contre-oscillations plus difficiles des actions ne doivent pas être ignorées. En fait, ils devraient être adoptés!

Dans l’ensemble, et comme je continuerai de le recommander aux investisseurs haussiers, les zigs et zags grisants du cours des actions de QuantumScape devraient être exploités à l’aide d’une stratégie de tunnel à plus long terme activement négociée sur les actions. Un véhicule privilégié et entièrement couvert de ce type d’écart est le collier de 25 $ / 35 $ de décembre.

À la date de publication, Chris Tyler n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Tyler est un ancien teneur de marché des produits dérivés au sol sur les bourses américaines et pacifiques. Pour des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.