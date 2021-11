QS Stock : Ai-je entendu 40 $ pour le stock QuantumScape ?

La dernière fois que j’ai écrit sur QuantumScape (NYSE :QS) fin septembre, j’ai soutenu que si vous pouviez vous permettre de tout perdre, l’action QS à 23,50 $ était dans la zone d’achat. Au moment où j’écris ceci, il a augmenté de 33% au cours du mois dernier, s’échangeant au-dessus de 30 $ pour la première fois depuis fin juin.

Source : Michael Vi / Shutterstock.com

Si vous possédez le stock du développeur de batteries électriques, c’est une excellente chose.

Est-ce que j’entends 40 $ ? Ce sera dur. Voici pourquoi.

QS Stock à 40 $ d’ici Noël ?

QuantumScape ne s’est pas systématiquement négocié au-dessus de 40 $ depuis le début de 2021. Cependant, si vous comptez, les actions de la société ont clôturé au-dessus de 40 $ pendant 91 jours de bourse consécutifs du 4 décembre 2020 au 14 avril 2021. C’est plus que quatre mois.

Il a une histoire de négociation de plus de 40 $, il est donc plus que possible qu’il atteigne 40 $ d’ici Noël. Cependant, pour qu’il saute encore 10 ou 30 % dans les 40 jours de bourse restants dans l’année, c’est un défi de taille.

Il a besoin de plus de nouvelles comme les deux accords d’approvisionnement qu’il a annoncés en septembre avec les 10 plus grands constructeurs de voitures et de camions. Peut-être pas aussi bouleversant, mais des nouvelles quand même.

Le 26 octobre, QuantumScape a publié ses résultats du troisième trimestre 2021.

Avec des revenus nuls, tout tourne autour des dépenses d’exploitation. Au cours des neuf premiers mois de 2021, ils s’élevaient à 148,1 millions de dollars, soit 192 % de plus qu’un an plus tôt. Cependant, grâce à la variation de 168,7 millions de dollars de la juste valeur des passifs pris en charge par les bons de souscription d’actions ordinaires, la société a généré un bénéfice PCGR de 21,3 millions de dollars.

La réalité non conforme aux PCGR

Si vous ajoutez la variation de 168,7 millions de dollars de la juste valeur des passifs liés aux bons de souscription, il a enregistré une perte d’exploitation non conforme aux PCGR de 112,1 millions de dollars au cours des neuf premiers mois, contre 41,6 millions de dollars un an plus tôt.

Duff et Phelps ont écrit en juin :

« [T]e reclassement des bons de souscription des capitaux propres à un passif au bilan de la SPAC est beaucoup de bruit pour rien. Le changement n’a pas d’impact sur la trésorerie et la variation trimestrielle de la juste valeur entraîne des dépenses ou des revenus hors trésorerie », ont déclaré Louisa Galbo et David Larsen.

« La juste valeur du passif lié aux bons de souscription augmentera ou diminuera en fonction de plusieurs facteurs, notamment de la variation du cours de l’action sous-jacente et du prix des bons de souscription cotés en bourse. »

L’action QS jusqu’au 30 septembre était en baisse de 51% depuis le début de l’année. Maintenant que sa valeur augmente, la dépense se transformera en revenu. Rien de tout cela n’affectera sa trésorerie et ses titres négociables, qui s’élevaient à plus de 1,5 milliard de dollars fin septembre.

Plus important encore, la société a utilisé 200 millions de dollars de flux de trésorerie disponibles (FCF) au cours des 12 derniers mois jusqu’au 30 septembre. Cela représente une augmentation par rapport aux 90 millions de dollars fin 2020.

Ainsi, il brûle 50 millions de dollars par trimestre en 2021, contre 22,5 millions de dollars en 2020. C’est une croissance de 122%. En supposant qu’il utilise 75 millions de dollars en FCF au quatrième trimestre 2021, il pourrait brûler jusqu’à 225 millions de dollars en FCF en 2021, en hausse de 150 % par rapport à 2020.

S’il maintenait le rythme des flux de trésorerie disponibles négatifs, il brûlerait sa trésorerie en un peu plus de 24 mois.

C’est l’inconvénient de cette situation.

TRésultats des tests tiers et résultat final

Le 27 octobre, QuantumScape a publié les résultats de tests tiers sur les performances de ses cellules de batterie lithium-métal à semi-conducteurs. Ils ont été à la hauteur de leur facturation de décembre 2020.

Essentiellement, les cellules de la batterie ont fonctionné dans le cadre d’une utilisation prolongée et haute performance. Les deux Volkswagen (OTCMKTS :VWAGY) et l’autre fabricant de voitures et de camions dans le top 10 avec lequel il travaille doit être satisfait de la durabilité des cellules de batterie dans de telles conditions.

Bien sûr, cela ne signifie pas que vous allez bientôt voir des batteries QuantumScape dans les véhicules électriques. Néanmoins, cela signifie que l’époque des revenus nuls pourrait prendre fin en 2022 ou 2023, alors que les fabricants commencent à passer des précommandes pour les batteries lithium-métal à semi-conducteurs.

Bien qu’il puisse être assez frustrant de lire des rapports trimestriels qui possèdent très peu de substance en termes de ventes et de s’attarder plutôt sur les futurs obstacles qu’il devra surmonter pour obtenir une production concrète de batteries.

À bien des égards, acheter des actions QuantumScape est un acte de foi géant plutôt qu’un investissement intelligent et réfléchi.

Cependant, comme de nombreuses innovations qui changent le monde, c’est ce qu’il faudra à l’entreprise pour passer d’un point A à un point B.

Quant à l’action QS atteignant 40 $ en 2021, c’est probablement une chimère. Cela dit, si vous êtes un investisseur spéculatif, le jeu en vaut la chandelle.

À la date de publication, Will Ashworth n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Will Ashworth écrit sur les investissements à temps plein depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse.