QS Stock : avec son récent rallye à court de jus, attendez QS Stock

Depuis un mois, le fabricant de batteries EV Paysage quantique (NYSE :QS) a été sur une larme. Comme d’autres jeux liés aux véhicules électriques et aux véhicules électriques, l’action QS a été fortement stimulée par l’annonce par le Congrès américain de l’adoption de son projet de loi sur les infrastructures d’un billion de dollars et de la signature par le président Biden de sa promulgation.

Mais après avoir acheté la rumeur, et acheté plus sur l’actualité ? Les investisseurs commencent à lever le pied de l’accélérateur. Pour ce nom en particulier, cela s’est traduit par une baisse des prix. Après avoir bondi d’environ 24 $ à 43 $ par action, entre la mi-octobre et le 15 novembre, l’action est redescendue à environ 36 $ par action.

« Achetez la trempette », diront certains. Après tout, cette entreprise qui cherche à mettre sur le marché des batteries de véhicules électriques à semi-conducteurs (avec leurs nombreux avantages) devrait générer un jour des milliards de ventes. Cependant, avec une grande partie de ses avantages déjà pris en compte au prix d’aujourd’hui, Quantumscape a écrit « un prix pour la perfection » partout.

Oui, ce n’est pas un problème en soi. Cependant, avec son long délai de commercialisation? Payer pour ce nom si tôt avant son « moment de paiement » ne semble pas être la meilleure décision.

QS Stock, le retrait et une récente rétrogradation des analystes

Le refroidissement de la dernière vague de « EV Mania » (en raison de la facture d’infrastructure) est ce qui a déclenché son recul. Une autre évolution récente contribue toutefois à la pérenniser : un récent déclassement, de Morgan Stanley Adam Jonas.

L’éminent analyste du côté vendeur a changé sa note sur l’action QS de l’équivalent à « acheter » à l’équivalent de « conserver ». Quelle est sa principale préoccupation ? Concurrence. Plus précisément, le risque que, au moment où cette société commercialise ses batteries, les progrès de la technologie des batteries rendent ses offres moins avancées qu’aujourd’hui.

En plus de remettre en question l’argument selon lequel Quantumscape dominera à terme le marché des batteries pour véhicules électriques, il met également en évidence le problème clé de cette entreprise : un long délai pour sortir de la phase de pré-revenus. Même parmi les actions de véhicules électriques, le moment de « remboursement » de celui-ci est loin dans le futur. Cela ajoute beaucoup d’incertitude.

Pas seulement en ce qui concerne la concurrence croissante. Pendant cette période, elle pourrait cesser de progresser dans le développement de sa technologie. Le succès jusqu’à présent avec des jalons ne garantit pas qu’il atteindra la ligne d’arrivée. Pour couronner le tout, il est possible que les actions aient du mal à aller de l’avant. Alors même que l’entreprise se rapproche de la commercialisation de son produit phare.

Les actions pourraient encore baisser, malgré des progrès continus

Avec le recul, la récente inquiétude soulevée par Adam Jonas au sujet du stock de QS pourrait s’avérer exagérée. La concurrence pourrait s’intensifier d’ici 2025. Mais entre avoir Volkswagen (OTCMKTS :VWAGY) en tant que partenaire, et l’augmentation globale attendue de la demande de batteries pour véhicules électriques, l’entreprise pourrait encore connaître un énorme succès, sans nécessairement dominer le marché.

Cependant, ne présumez pas que répondre aux attentes signifie que les actions de Quantumscape augmenteront en valeur. Dans les prochaines années, elle pourrait enfin commercialiser ses batteries. À son tour, passant de zéro à des milliards de ventes annuelles. Mais au lieu de se frayer un chemin à 50 $, 75 $ ou même revenir à son record de 132,73 $ par action ? Le stock pourrait à la place livrer des rendements moyens à partir d’ici.

Pourquoi? Il est possible que la bulle EV finisse par ressembler à la bulle Dotcom. Au moins, selon Jim Cramer de CNBC, qui a imploré ses téléspectateurs de prendre des risques avec des noms de véhicules électriques de haut vol tels que Groupe lucide (NASDAQ :LCID) et Rivien (NASDAQ :RIVN). La raison? Tout comme ce qui est arrivé aux noms de la technologie après l’éclatement de la bulle Dotcom, les actions EV pourraient offrir des performances décevantes pendant plusieurs années. Malgré la poursuite d’une croissance supérieure à la moyenne.

Certes, Cramer n’est pas le premier à faire valoir cet argument. Il parlait aussi du LCID et du RIVN en particulier. Mais je crois que l’argument s’applique à ce nom, ainsi qu’à d’autres pièces adjacentes aux véhicules électriques, telles que Point de charge (NYSE :CHPT). Bien que les tendances puissent être de leur côté, cela ne signifie pas que les cours de leurs actions respectives continueront à augmenter.

Le verdict : même si haussier, laissez tomber les choses pour le moment

Certes, je penche du côté baissier en ce qui concerne la mégatendance EV. Avec cela, je me suis trompé à plusieurs reprises cette année, alors que la bulle des véhicules électriques, apparemment sur le point d’éclater, trouve plus de piste.

Si cela continue, les traders à court terme pourront toujours profiter de ses mouvements brusques à la hausse et à la baisse. Mais c’est une stratégie qui fonctionnera jusqu’à ce que ce ne soit pas le cas (c’est-à-dire lorsque la « bulle EV » se termine comme la bulle Dotcom). Avant que le prix ne baisse lorsque cette bulle éclate/se dégonfle enfin, même si elle est haussière, restez sur l’action QS pour le moment.

A la date de publication, Thomas Niel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

