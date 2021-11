QS Stock commence à paraître plus crédible pour le spéculateur

QuantumScape (NYSE :QS) l’action pourrait très bien commencer à monter en flèche grâce au développement des batteries à semi-conducteurs et à l’innovation sous-jacente de l’entreprise.

Les véhicules électriques sont l’avenir. Un mantra couramment répété, c’est devenu un tel mème qu’exprimer un argument à contre-courant est sûr de générer de la chaleur.

Cependant, certains composants des véhicules électriques sont difficiles, suffisamment pour qu’ils restent les jouets des riches. Mais cela pourrait changer grâce à QuantumScape.

En effet, peu de temps après que la société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) chargée de rendre public QuantumScape a divulgué ses intentions de fusion, QS stock – quel géant automobile Volkswagen (OTCMKTS :VAGY) dos – véritablement monté en flèche.

À son apogée fin décembre de l’année dernière, QS a clôturé à quelques cents seulement de la barre des 132 $. Bien que cela puisse sembler une prime ridicule aujourd’hui, une certaine justification pour la mousse existait.

Les véhicules électriques rechargeables modernes ont une autonomie moyenne de 181 miles par charge complète. Bien que cela puisse sembler terrible du point de vue d’une voiture à combustion, ce n’est en fait pas mauvais pour les citadins. Considérant que la longueur moyenne des trajets quotidiens est de 15 milles aller simple, les abeilles ouvrières pourraient théoriquement effectuer tous leurs trajets quotidiens pendant la semaine et se recharger pendant le week-end.

Cela semble si simple, non? Eh bien, le problème est que l’applicabilité des VE sur papier ne correspond pas aux données extraites du terrain. C’est selon un article de 2020 du magazine automobile Car and Driver, qui avait un sous-titre flagrant : aucun véhicule électrique dans ses tests dans le monde réel n’a atteint ou dépassé sa cote d’autonomie annoncée.

Plus important encore, certains écarts entre la portée réelle et la portée annoncée ne sont pas négligeables. Par exemple, la Chevrolet Bolt 2017 a connu une baisse de près d’un quart lors des tests sur route du magazine automobile. Pour être juste, la publication mentionnait que ces tests avaient été effectués à des températures juste au-dessus de zéro.

Mais cela ajoute un autre problème : l’environnement peut affecter négativement la portée.

Pourquoi QS Stock a obtenu un boost de crédibilité

Certes, les partisans des véhicules électriques disposent de données étayant une autre conclusion, à savoir que les températures extérieures n’affectent pas vraiment la portée. Je comprends. Je vais juste avec ce que Car and Driver a déclaré. Néanmoins, il convient de souligner qu’en ce qui concerne la gamme, les faits peuvent ne pas avoir d’importance, mais plutôt les perceptions des consommateurs.

Les faits sont sans objet si le consommateur a trop peur d’ouvrir son portefeuille, mais cela apporte également potentiellement des perspectives positives pour le stock de QS.

Pour que les véhicules électriques parviennent à une intégration grand public, leur autonomie moyenne doit augmenter. Étant donné que chacun a des besoins différents en matière de véhicules, il est imprudent pour les constructeurs automobiles de viser la référence acceptable la plus basse.

De plus, comme tout le monde n’a pas accès à des mécanismes de charge personnels, les batteries de nouvelle génération doivent être suffisamment résistantes pour supporter des charges/décharges fréquentes.

Il y a quelques jours, QuantumScape a publié des informations qui pourraient éventuellement signaler un changement de paradigme à venir dans les technologies à semi-conducteurs.

Vérifiées par un laboratoire tiers indépendant, les cellules de batterie lithium-métal monocouche de QuantumScape ont subi plusieurs tests dans les conditions suivantes : « plus de 800 cycles à 25 °C, taux de charge/décharge de 1 °C (une heure), profondeur de décharge de 100 % et sous 3,4 atmosphères de pression.

Selon la direction, le test réussi est « à peu près équivalent à 240 000 milles parcourus pour un véhicule d’une autonomie de 300 milles et démontre la capacité de la technologie de batterie à fonctionner pendant la durée de vie prévue d’un véhicule ».

De plus, le test de charge/décharge indique que « la batterie peut fonctionner à des taux de charge et de décharge élevés en continu avec une dégradation minimale (avec une rétention d’énergie maintenue à plus de 80 %) sur une longue période (800 cycles dans ce cas) ».

Par conséquent, non seulement les conducteurs obtiennent l’autonomie qu’ils recherchent, mais ils peuvent également utiliser fréquemment leurs bornes de recharge rapide locales sans craindre des dommages à long terme. Théoriquement, cela devrait considérablement faciliter la transition vers les véhicules électriques, car la technologie de batterie de QuantumScape réduit l’écart de commodité entre les véhicules électriques et les voitures à combustion.

Pas sans risques

Maintenant, je veux être prudent : les tests de laboratoire indépendants ne signifient pas que vous devez acheter des actions QS sans effectuer de diligence raisonnable. En effet, c’est tout ce qu’ils étaient, des tests de laboratoire. Il y a une raison pour laquelle les fabricants (et les investisseurs d’ailleurs) préfèrent les tests dans le monde réel.

De plus, la technologie des batteries à semi-conducteurs ne signifiera pas grand-chose si la voie de la commercialisation finit par être d’un coût prohibitif. N’oubliez pas que l’objectif ultime sous-jacent au stock QS est l’intégration générale des véhicules électriques. Cela n’arrivera pas si la centrale finit par fixer le prix des ménages à revenu moyen.

Pourtant, en tant que jeu de spéculation, l’action QS commence à sembler très attrayante grâce à l’attribution de quelques chiffres précis à la thèse. Peut-être que ce n’est pas encore une valeur d’attractivité de 100 $, mais à un peu moins de 32 $, il y a probablement plus d’avantages qui vous attendent.

