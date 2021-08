QS Stock : Considérez QuantumScape pour des risques élevés et des rendements élevés

Les investisseurs dans la batterie des véhicules électriques pleins d’espoir QuantumScape (NYSE :QS) les actions ne connaissent pas une bonne année jusqu’à présent en 2021. L’action QS est maintenant proche de 22 $, en baisse de près de 75% depuis le début de l’année (YTD). Le record de 132,73 $ atteint fin décembre 2020 semble loin dans la lunette arrière.

Les principaux constructeurs automobiles du monde entier augmentent leurs niveaux de production de véhicules électriques. L’engagement politique pour réduire les émissions de carbone et la sensibilisation croissante des clients contribuent également à la popularité des véhicules électriques. Pendant ce temps, la baisse des coûts et l’augmentation de l’efficacité des batteries contribueront à accélérer la transformation vers des sources d’énergie plus propres dans notre façon de conduire.

En se concentrant sur le développement de batteries à l’état solide à forte densité énergétique, QuantumScape devrait jouer un rôle essentiel dans cette transition. Selon les experts de l’industrie, son avantage technologique dans la technologie des batteries à semi-conducteurs est réel et croissant. La société affirme que les batteries à semi-conducteurs peuvent offrir une plus grande autonomie et des temps de recharge plus rapides que les batteries lithium-ion actuellement utilisées. De plus, ses batteries devraient, en théorie, être produites à moindre coût.

Les investisseurs dont les portefeuilles peuvent gérer un nom à haut risque/rendement élevé pourraient envisager d’acheter des actions QS autour de ces niveaux. Cependant, ils pourraient avoir besoin d’un horizon temporel de deux à trois ans.

Comment les résultats du deuxième trimestre sont arrivés

QuantumScape a été fondée en 2010 par une équipe dirigée par Jagdeep Singh. Pour de nombreuses entreprises comme QS, il faudrait une décennie pour que les actions EV et les entreprises d’énergie alternative se retrouvent sous les projecteurs des investisseurs. QuantumScape est devenue publique en 2020 à la suite d’une fusion inversée avec une société d’acquisition spécialisée, Kensington Capital Acquisition.

En tant qu’action de batterie prometteuse, la société a saisi l’occasion et les investisseurs se sont précipités pour acheter des actions QS en novembre 2020. Les autres investisseurs de premier plan de la société comprennent Volkswagen (OTCMKTS :VWAGY), Microsoft (NASDAQ :MSFT) le fondateur Bill Gates, et le Moteurs SAIC.

Selon le rapport du deuxième trimestre publié fin juillet, la perte nette par action diluée a doublé en glissement annuel pour atteindre 12 cents. La perte d’exploitation non conforme aux PCGR a grimpé à 38 millions de dollars, contre 12 millions de dollars au trimestre de l’année précédente. Pourtant, la société disposait d’une solide position de liquidité de 1,5 milliard de dollars à la fin du deuxième trimestre.

En d’autres termes, QuantumScape est une société à pré-revenus sans délai défini pour commercialiser le produit promis. Par conséquent, les investisseurs potentiels en actions QS parient sur le succès de la technologie en question. Sans jalons et réalisations clairs du groupe, tout élan positif du stock de QS pourrait être de courte durée.

QS Stock fait confiance à Volkswagen

Le partenariat de QuantumScape avec Volkswagen, en particulier, pourrait offrir un avantage concurrentiel clé, car les batteries à semi-conducteurs devraient alimenter la prochaine flotte de véhicules électriques de Volkswagen dans un avenir prévisible. Volkswagen a récemment annoncé qu’il prévoyait de produire 25 millions de véhicules électriques d’ici 2030, ce qui implique une forte demande de batteries pour QuantumScape de la seule Volkswagen.

Le groupe de batteries teste maintenant des cellules à 10 couches et avance selon ses plans. Les batteries EV ont besoin de plusieurs dizaines de ces couches. Son usine prévoit de livrer des échantillons de prototypes aux équipementiers automobiles dans les mois à venir et de démarrer la production commerciale d’ici 2024. QS prévoit d’atteindre une capacité de production suffisante pour prendre en charge environ 60 000 véhicules électriques dans quelques années.

Pendant ce temps, QuantumScape a convenu avec Volkswagen de sélectionner l’emplacement de leur coentreprise de gigafactory de ligne pilote d’ici la fin de 2021. Le partenariat réduit considérablement les facteurs de risque opérationnel. Après tout, Volkswagen possède une expérience cruciale dans la production de masse dans l’industrie automobile.

Cependant, il est trop tôt pour dire si d’autres constructeurs automobiles achèteront des batteries à QuantumScape, car une telle décision signifierait financer un concurrent, bien qu’indirectement.

Le résultat sur QS Stock

Le développement de batteries à la pointe de la technologie changera la donne dans l’espace des véhicules électriques. Si QuantumScape affiche des résultats significatifs, son action pourrait rapidement doubler sa capitalisation boursière de 8 milliards de dollars.

Compte tenu de son vaste marché total adressable, les investisseurs haussiers pourraient donc considérer l’action QS comme un investissement à haut risque et à haut rendement. Comme les actions ont baissé d’environ 13% au cours du mois dernier, elles offrent désormais une opportunité encore meilleure pour les investisseurs d’achat et de conservation.

Pourtant, ces investisseurs sont toujours confrontés à plusieurs années de période d’attente pour tout revenu potentiel. Ainsi, certains pourraient avoir du mal à justifier une position longue dans l’entreprise à ce stade. Par conséquent, le stock de QS reste un jeu spéculatif dans l’espace des véhicules électriques, car personne ne peut garantir s’il peut commercialiser avec succès la technologie des batteries à semi-conducteurs.

