QS Stock: Nouvelle batterie à semi-conducteurs Rival Spells Trouble pour QuantumScape

Jusqu’à présent, si vous voulez parier sur l’avenir des batteries de véhicules électriques (VE) à semi-conducteurs, vous avez peu d’options, et QuantumScape (NYSE :QS) est l’un d’eux. En effet, avec beaucoup de volume de transactions et de couverture médiatique, l’action QS a été un choix évident.

Le 21 mai, j’ai fait une recommandation chaleureuse aux personnes intéressées à parier sur QuantumScape. Mon conseil était d’être patient même si les analystes de Wall Street ne s’attendent pas à ce que QuantumScape réalise des ventes avant 2024.

Le cours de l’action QS a basculé après que j’ai émis cet appel haussier, mais certaines choses ont changé. Plus précisément, il y a un nouvel objectif de prix d’un analyste de Wall Street – et ce n’est pas encourageant.

En plus de cela, il y aura probablement une concurrence majeure sur le marché de niche de QuantumScape. De plus, il s’agira d’une startup avec un bailleur de fonds bien connu et gros.

Un regard plus attentif sur QS Stock

Comme vous vous en souvenez peut-être, pendant une grande partie de 2020, QuantumScape était négociable via une société de chèques en blanc connue sous le nom de Kensington Capital. Cette société avait le symbole boursier “KCAC”.

Kensington Capital a finalisé son regroupement d’entreprises avec QuantumScape le 27 novembre de la même année.

Puis est venu ce que j’appelle la «phase de battage médiatique» à la fin de 2020. Étonnamment, le cours de l’action KCAC/QS a catapulté d’environ 10 $ en août à un sommet de 132,73 $ en 52 semaines en décembre.

Je déteste être porteur de mauvaises nouvelles, mais 2021 n’a pas été charitable pour les investisseurs de QuantumScape. Il s’est avéré que le cours de l’action s’est terminé en janvier à environ 44 $, et les choses n’ont fait qu’empirer à partir de là.

Au 24 juin, l’action QS se négociait à environ 28 $ par action. Je suppose que les anticonformistes convaincus pourraient considérer cela comme une opportunité d’achat.

Ils ont peut-être raison, mais le risque est indéniable. Un analyste de Wall Street en particulier ne semble pas voir beaucoup d’avantages, malheureusement.

Une prise tiède

Ne vous méprenez pas. Je n’essaie pas de laisser entendre que l’analyste automobile de Wolfe Research, Rod Lache, est complètement baissier en ce qui concerne les actions QS.

Pourtant, lorsque Lache a récemment lancé une couverture sur QuantumScape avec une cote de maintien, cela suggère une vision plutôt tiède des perspectives de l’entreprise.

De plus, Lache a assigné un objectif de cours de 25 $ sur l’action. Si cela est vrai, le cours de l’action n’ira pratiquement nulle part ou perdra même de la valeur au cours des 12 prochains mois.

QuantumScape n’offre pas de dividende aux investisseurs, les investisseurs de la société voudront donc certainement voir une appréciation du prix de l’action.

Lache est peut-être déçu car au cours du premier trimestre de 2021, QuantumScape n’a enregistré aucun revenu.

Désormais, sur six analystes de Wall Street couvrant la société, seuls deux d’entre eux évaluent les actions QuantumScape comme un achat.

En outre, les objectifs de prix sur les actions QS sont omniprésents, allant de 25 $ à 70 $.

Voici un autre SPAC

Ce que je veux dire, c’est qu’il est difficile de savoir ce que Wall Street pense vraiment de QuantumScape.

Cela n’aide certainement pas que l’entreprise soit sur le point d’avoir un concurrent redoutable. C’est une autre startup qui a le soutien de Gué (NYSE :F).

Tout comme l’action QS est née d’une fusion avec une société d’acquisition à usage spécial (SPAC), le fabricant rival de batteries à semi-conducteurs Puissance solide prévoit d’entrer en bourse grâce à une fusion avec une SAVS connue sous le nom de Décarbonisation Plus Acquisition III (NASDAQ :DCRC).

La société combinée aura une valeur estimée à environ 1,2 milliard de dollars. Et QuantumScape n’a tout simplement pas de soutien aussi important que Ford.

D’ailleurs, la phase de battage médiatique est déjà passée pour QuantumScape. Il est concevable que certains investisseurs abandonnent leurs actions QS au profit d’un nouvel objet brillant, pour ainsi dire.

Non seulement cela, mais Solid Power prévoit de commencer la production pilote de ses batteries 100 Ah (ampères-heures) à grande échelle l’année prochaine. Pendant ce temps, QuantumScape espère démarrer la production pilote de ses batteries dans environ trois ans.

La ligne de fond

Je ne suis pas forcément baissier sur l’action QS. Il y a de la place pour plus d’un joueur dans le créneau des batteries à semi-conducteurs.

La phase d’excitation étant déjà passée et un concurrent puissant entrant dans la mêlée, cependant, les investisseurs pourraient choisir d’éviter QuantumScape pour le moment.

A la date de publication, David Moadel n'avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne – au nom de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et anime la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.