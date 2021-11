QS Stock prend de la valeur alors que ses batteries à semi-conducteurs passent le cap

Paysage quantique (NYSE :QS) le stock semble maintenant plus précieux à la suite d’un test tiers de ses batteries. Les résultats ont montré que ses batteries de véhicules électriques (EV) au lithium-métal fonctionnaient essentiellement à la hauteur de leurs propres attentes et tests internes. Par la suite, l’action QS a grimpé à partir du 27 octobre et s’élève désormais à 34,57 $ le 10 novembre à midi.

Cela ne pouvait pas mieux tomber pour le stock QS. Comme je l’indiquais dans mon dernier article, le stock languissait sans aucune bonne nouvelle. Des revenus importants étaient potentiellement dans des années, car la société n’a pas encore lancé la production commerciale de batteries à semi-conducteurs.

Et maintenant, il y a plus de bonnes nouvelles. Le rapport sur les bénéfices de la société du 27 octobre et la lettre aux actionnaires ont indiqué qu’un nouveau fabricant d’équipement d’origine (OEM) pourrait être intéressé par l’utilisation de leurs batteries à semi-conducteurs.

Ce que cela signifie pour Quantumscape

L’annonce a été faite le 21 septembre, mais la lettre aux actionnaires indiquait qu’en plus de Volkswagen (OTCMKTS :VWAGY), ce deuxième constructeur automobile mondial avait déjà testé ses batteries à semi-conducteurs dans ses laboratoires.

L’accord prévoit désormais que l’OEM inclue les batteries de Quantumscape dans les véhicules prototypes de pré-série et, finalement, les véhicules de production en série. La société affirme que cette décision aura des implications commerciales majeures.

En fait, l’OEM avait déjà acheté 10 MW (mégawatts) de batteries à Quantumscape. Voici ce que la lettre aux actionnaires dit que cela signifie :

« Bien que la valeur économique potentielle à court terme de ces cellules de test pré-pilote se chiffre en millions à un chiffre, si nous sommes en mesure de respecter les jalons techniques, nous pensons que cet accord sera une opportunité majeure à long terme. »

En d’autres termes, cela augmente considérablement la valeur de l’entreprise. La lettre aux actionnaires indique que deux des 10 principaux équipementiers automobiles sont désormais des « clients potentiels » pour leurs batteries à semi-conducteurs. Avec ce deuxième OEM, le modèle économique n’est plus singulièrement lié à Volkswagen.

Après tout, à tout moment, Volkswagen aurait pu profiter de la situation en achetant des batteries pour VE. Il aurait pu baisser le prix qu’il était prêt à payer pour les batteries à semi-conducteurs ou attendre au cas où il développerait ses propres alternatives. Maintenant, Quantumscape a des options dans sa lutte de pouvoir ultime – et des problèmes potentiels avec un seul client.

Ce que cela signifie pour les propriétaires d’actions QS

Les analystes ont maintenant commencé à améliorer leur point de vue sur le titre. Selon Yahoo! Finance, qui utilise les données de Refinitiv, l’objectif de cours moyen de cinq analystes sell-side est de 36,20 $ par action.

De plus, Seeking Alpha indique que six analystes de Wall Street ont un objectif de prix moyen de 36 $. Cela souligne les données de l’enquête des analystes de Refinitiv.

Cela signifie que les actionnaires de QS peuvent désormais commencer à se reposer plus facilement. La lettre aux actionnaires indiquait que Quantumscape s’attend désormais à engager entre 130 et 160 millions de dollars de dépenses d’exploitation en espèces pour 2021. C’est difficile à accepter lorsque vous n’avez pas de bonnes nouvelles.

Cependant, ce n’est pas comme si l’entreprise était en danger de liquidité. Il a déclaré que d’ici la fin de l’année, il disposera de «plus de 1,3 milliard de dollars de liquidités», même après toute cette dépense d’argent.

En conséquence, attendez-vous à voir l’action QS continuer à augmenter, d’autant plus qu’elle guide les actionnaires sur tout nouveau développement avec leur nouveau client potentiel.

Il est encore trop tôt pour moi d’évaluer le stock, cependant. J’ai besoin d’être en mesure d’estimer ses flux de trésorerie futurs avec beaucoup plus de certitude. Cela ne peut arriver que lorsque Volkswagen ou le deuxième client OEM passe des commandes définitives de batteries à semi-conducteurs.

Néanmoins, je ne suis plus aussi pessimiste sur le stock de QS qu’avant. De toute évidence, Quantumscape commence maintenant à « montrer l’argent ».

