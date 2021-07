QS Stock : QuantumScape est un pari sauvage sur une grande histoire potentielle

in

Il s’est passé beaucoup de choses à Wall Street au cours des deux dernières années. La pandémie sur Main Street a changé notre façon d’investir dans les actions. Deux mèmes majeurs se sont transformés en opportunités passionnantes, se combinant pour créer l’opportunité de QuantumScape (NYSE :QS) Stock.

Source : Michael Vi / Shutterstock.com

La charge du véhicule électrique contre le moteur à combustion interne est une réalité maintenant. Et l’engagement envers l’investissement ESG est devenu plus répandu. L’objectif de QuantumScape, quant à lui, est d’améliorer les batteries pour l’application EV.

QS Stock fait une chute

Aussi excitant que cela puisse paraître, l’action des prix a été horrible. Après avoir atteint 132 $ par action en décembre dernier, il s’est effondré et a perdu 83 % de sa valeur. La glissade a été constante et progressive, mais après des secousses massives initiales.

Lorsqu’une action d’une entreprise dégringole dans une zone de soutien antérieure, j’aime généralement attraper le couteau qui tombe proverbial. Pas dans ce cas, car l’issue de son avenir est binaire. Ils essaient d’accomplir quelque chose qui est très difficile à faire.

Le concept de batterie à semi-conducteurs est viable mais peu probable dans un environnement EV. Les voitures sont tout simplement trop grandes et la charge trop importante pour une application pratique de la technologie. Les experts affirment que cela fonctionnera bien en laboratoire mais pas dans la vie de tous les jours. Par conséquent, ma conclusion aujourd’hui est de rester prudent quelle que soit la distance par rapport au plus haut historique.

Essayer de créer une dynamique

Il n’y a pas de certitudes dans cette aventure.

La gestion réussira ou échouera, c’est le sens du binaire. Par définition, le commerce gagne la balise spéculative. Si je possédais des actions, je n’en ajouterais pas. Faire la moyenne vers le bas dans une proposition douteuse pourrait conduire à des effacements douloureux. Les nouveaux spéculateurs qui veulent parier sur son succès devraient garder un risque relativement faible.

Chaque portefeuille a besoin d’un peu de spéculation, tant qu’il n’est pas assez grand et peut causer des dommages.

Source : Graphiques par TradingView

L’action QS a bondi sur les bénéfices à l’intérieur de ce canal descendant douloureux. Le rallye trouvera une résistance allant jusqu’à 25 $, cependant, les obstacles peuvent devenir des déclencheurs. Ensuite, le processus se répétera à 28 $ et 31 $ par action.

La reprise pour QS ne sera pas facile si elle arrive un jour. Il est important que les taureaux maintiennent en vie une tendance haut-bas. Autrement dit, s’ils ne parviennent pas à détenir 21 $ par action, les vendeurs restent en charge. Cette action des prix est l’exact opposé de ce qui se passe sur le marché boursier.

Surveillez une trappe

Les investisseurs doivent accepter la possibilité d’une perte totale. C’est bien de jouer de temps en temps, mais ce n’est pas bien d’en avoir désespérément besoin pour s’en sortir. L’action s’est également légèrement redressée après le précédent rapport sur les bénéfices, puis elle l’a redonnée et plus encore. L’optimisme prudent est bon, la croyance aveugle est mauvaise.

J’ai débattu de ce ticker avec beaucoup de commerçants et les fans ont trop de conviction. Même si je ne suis pas un expert des technologies de batterie, je connais bien le sujet. Je suis d’abord ingénieur électricien, et cela ne semble tout simplement pas faisable. J’ai mis en garde à ce sujet il y a des mois et le marché a accepté jusqu’à présent.

Si nous comparons le S&P 500 graphique à celui-ci, on retrouve des risques extrinsèques. Les indices plongent au énième degré d’achat d’opportunités.

L’action QS, en revanche, fait exactement le contraire et établit des bas et des hauts inférieurs.

Il n’y a pas encore de signe de fond, donc je ne devrais pas sauter le pas et m’attendre à un. Ce qui ressemble maintenant à un fond peut s’avérer être une trappe à un chiffre. Je ne veux pas insulter l’opportunité qui s’y trouve. Mon objectif est de mettre en évidence le fait qu’il est binaire et que l’échec est une option.

A la date de publication, Nicolas Chahine n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.