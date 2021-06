QS Stock : QuantumScape n’est-il qu’un système de pompage et de vidage ?

L’avenir de la technologie des batteries est une mince feuille de matériau céramique suffisamment souple pour se plier entre deux doigts. QuantumScape (NYSE :QS) prétend avoir la recette secrète d’une batterie de nouvelle génération qui peut augmenter l’autonomie d’une voiture électrique jusqu’à 50 % et réduire le temps de charge à moins de 15 minutes. Il a été discret sur la façon dont. Et tandis que QuantumScape est une entreprise de moins de 250 employés qui fabrique une technologie non commerciale qui n’a pas été transformée en un seul véhicule électrique (VE), elle est évaluée à 11 milliards de dollars. C’est après que l’action QS a chuté de près de 80% par rapport à un sommet de 130 $ en décembre dernier.

Quelqu’un peut-il vraiment fabriquer une batterie à semi-conducteurs? Si oui, quand ? Et avec l’action QuantumScape à une valorisation plus raisonnable, est-ce le moment d’acheter ?

Voici un examen plus approfondi.

QS Stock et l’art de l’alchimie EV

Fondée par des scientifiques de l’Université de Stanford il y a dix ans et soutenue par Volkswagen AG (OTCMKTS :VWAGY), Microsoft (NASDAQ :MSFT) et Bill Gates lui-même, QuantumScape est devenue une société ouverte en novembre dernier après avoir fusionné avec Kensington Capital Acquisition Corp. Kensington Capital est une SPAC (société d’acquisition à but spécial).

QS était soutenu par des données prometteuses, mais n’a aucun produit commercial et aucun revenu. Il est facile de comprendre l’intérêt fanatique des investisseurs pour la technologie des batteries de véhicules électriques. Après tout, les véhicules électriques sont l’un des rares produits dont l’adoption est limitée par les performances de la batterie. La promesse des nouvelles batteries à semi-conducteurs est séduisante : une charge plus rapide, une meilleure capacité de stockage d’énergie et une durée de vie plus longue.

Si les batteries pouvaient offrir ces avantages, les véhicules électriques pourraient prendre plus de parts de marché, plus rapidement, des voitures équipées de moteurs à combustion interne.

Alimentée par la pensée magique, la valorisation de QuantumScape est passée de 3,3 milliards de dollars lors de l’annonce de l’accord en septembre à plus de 33 milliards de dollars seulement un mois après ses débuts publics. Le changement a été si dramatique qu’il a brièvement dépassé Gué (NYSE :F). Juste pour vous donner une idée de la folie, Ford a vendu plus d’un demi-million de voitures et de camions aux États-Unis au cours du même trimestre.

Mais le stock de QS n’a pas passé beaucoup de temps dans la stratosphère. À la suite d’un bref rapport d’avril de la société activiste Scorpion Capital, qui a qualifié la société d’« arnaque », les actions de QuantumScape sont retombées sur terre. Les actions se négocient désormais autour de 28 $, en baisse de 80% par rapport à leur sommet.

Bienvenue dans la jungle SPAC

À bien des égards, l’histoire de QuantumScape n’a rien de nouveau. Il ne s’agit apparemment que d’une poignée d’introductions en bourse de SPAC avec accident et brûlure dans un secteur des véhicules électriques en surchauffe.

Jusqu’à l’année dernière, rendre publique avant de livrer un produit achetable était assez inhabituel dans le monde de l’automobile. Mais plus maintenant. Aujourd’hui, l’espace EV est endémique avec des parvenus avant les revenus qui se négocient à des évaluations vertigineuses, allant des constructeurs automobiles Moteurs lucides, Nicolas (NASDAQ :NKLA) et Fisker (NYSE :FSKR), pour n’en citer que quelques-uns. QuantumScape n’est également que l’un des nombreux SPAC trop prometteurs et sous-livrants pour rencontrer leur créateur (de marché).

Par exemple, un constructeur de camions électriques Moteurs de Lordstown (NASDAQ :CONDUIRE) a implosé plus tôt cette semaine, et Nikola et Canou (NASDAQ :GOEV) ont tous deux été ciblés par des vendeurs à découvert. Oh, et n’oubliez pas le sel supplémentaire dans la blessure fraîche ici – la Securities and Exchanges Commission enquête actuellement sur RIDE et NKLA.

La jungle SPAC est à peu près aussi loin de Paradise City que possible.

Mais… si c’est réel, c’est révolutionnaire

Cependant, il existe un moyen pour QuantumScape de se démarquer du cimetière en expansion rapide des startups EV ayant échoué. Si l’équipe de scientifiques du PDG Jagdeep Singh a réussi avec son design révolutionnaire, elle aura réussi un exploit astronomique.

Les batteries d’aujourd’hui ont généralement des électrolytes liquides – le milieu qui permet à la charge de voyager entre une cathode et une anode. Typiquement, les électrodes sont en graphite solide. Mais QuantumScape prétend avoir développé un matériau exclusif qu’il peut utiliser pour fabriquer des batteries à semi-conducteurs qui remplaceront les anodes actuelles en carbone ou en silicium par des anodes lithium-métal. En d’autres termes, ces batteries « solid-state » sont plus denses en énergie. Ils peuvent fournir une portée beaucoup plus longue sans avoir besoin de recharger. Elles peuvent se recharger plus rapidement que les batteries actuelles. Et, en théorie, ils ont des coûts de production nettement inférieurs.

Plusieurs startups de batteries, dont Ionic Materials, Sila Nanotechnologies, Sion Power et Solid Power, développent des batteries tout solide (ASSB). Chacun d’entre eux devrait être plus sûr et plus dense en énergie que les produits lithium-ion utilisés dans les véhicules électriques et les systèmes de batterie d’aujourd’hui. Pourtant, QuantumScape a été au centre de l’attention depuis la spéculation selon laquelle Pomme (NASDAQ :AAPL) pourrait faire équipe avec Volkswagen pour construire l’Apple iCar. Pour le contexte, Volkswagen détient 13% de QuantumScape.

Si les deux sociétés s’associent, QS pourrait devenir le fournisseur de batteries pour véhicules électriques de l’entreprise.

QuantumScape supporte une piqûre de scorpion

QuantumScape raconte une histoire fascinante. Le problème est que le secret est élevé dans l’industrie des batteries. Cela signifie qu’il y a très peu de données pour étayer les affirmations de l’entreprise.

Pour être juste, les batteries de QuantumScape (comme celles de ses pairs) n’ont été testées qu’en laboratoire jusqu’à présent. Et parce qu’il n’y a pas de vérification indépendante des réclamations, les comparaisons à l’échelle de l’industrie sont pratiquement impossibles. En fait, QuantumScape a même demandé à un photographe d’utiliser un filtre à changement de couleur avant de capturer des images de sa technologie, juste au cas où la vraie teinte du matériau révélerait une partie de sa recette secrète.

Cette combinaison de battage médiatique et de mystère est une herbe à chat pour les vendeurs à découvert. Ainsi, lorsque Scorpion Capital a publié son rapport préjudiciable, le marché en a pris note. Scion a qualifié les résultats des tests de QuantumScape de “sélectionnés” et non conformes aux normes de l’industrie. Essentiellement, Scorpion a suggéré que la technologie n’est vraiment pas viable.

En effet, la technologie de Quantum est encore nouvelle et l’entreprise ne prévoit pas de démarrer la production pilote de ses batteries avant 2024. Les ventes en volume ne sont attendues qu’en 2026 ou 2027. Dans cinq ans, « l’entreprise prévoit d’avoir une capacité de production de 6 GWh (gigawattheures), ce qui suffirait à faire vivre environ 60 000 véhicules. » Et cela pourrait prendre un an à partir de là pour atteindre un EBITDA positif.

Tech à moitié cuit

Les investisseurs qui espèrent avoir une idée de la viabilité de la technologie devront attendre quelques années. Et l’entreprise elle-même a clairement du pain sur la planche. C’est un long chemin vers la production commerciale, y compris la création de batteries de la taille d’un VE et l’intensification de la fabrication.

L’entreprise doit également travailler sur plusieurs autres facteurs techniques avant que son produit ne soit prêt à l’emploi. Plus important encore, QuantumScape n’a produit que des cellules monocouches. Pour répondre aux besoins d’un VE fonctionnel, il doit trouver un moyen d’en empiler plus de 100 les uns sur les autres pour créer un ensemble de batteries. Pourtant, dans sa dernière lettre trimestrielle, QuantumScape a partagé des résultats encourageants et a réitéré ses attentes de démarrage de la production commerciale dans la période 2024-2025.

En cas de doute, achetez Ford plutôt que QS Stock

Avec un peu moins de 19% du float short, QuantumScape a beaucoup de sceptiques. Mais même en supposant que les prévisions de QuantumScape s’avèrent exactes, l’évaluation est toujours difficile à comprendre. À la capitalisation boursière actuelle d’un peu moins de 11 milliards de dollars, l’action QS se négocie à 3,4 fois les revenus de 2027. Volkswagen (le plus gros client de QuantumScape) et Ford se négocient tous deux à 0,5 fois les ventes à terme.

Le jury ne sachant toujours pas si QuantumScape peut réaliser sa percée dans le domaine des batteries à semi-conducteurs, la meilleure façon de jouer actuellement sur l’espace spéculatif des batteries à semi-conducteurs consiste simplement à acheter des actions Ford. Ford est également un jeu dérivé du concurrent de QuantumScape, Solid Power (Ford est un des premiers investisseurs), qui serait en pourparlers pour devenir public via une fusion SPAC avec Decarbonization Plus Acquisition Corp. III (NASDAQ :DCRC). En fin de compte, un constructeur automobile en place avec une peau dans le jeu se négociant à une évaluation raisonnable permet une meilleure récompense/risque.

