QS Stock sera probablement un chemin cahoteux vers la banque

Ce n’est un secret pour personne, le monde de l’investissement est obsédé par les véhicules tout électriques (VE). Plusieurs stocks de VE, Tesla (NASDAQ :TSLA) étant le principal d’entre eux, ont donné aux investisseurs des gains à trois chiffres cette année. Mais ces dernières semaines, les actions ont connu une correction. Dans ce contexte, QuantumScape (NYSE :QS), en baisse de 12,5% le mois dernier, devient un jeu intéressant.

QuantumScape propose une solution de batterie à semi-conducteurs (SSB) pour les véhicules électriques afin de résoudre de nombreux problèmes empêchant une adoption plus large des véhicules électriques. Bien qu’il s’agisse d’objectifs ambitieux, il a suscité un intérêt considérable d’investisseurs institutionnels et de détail pour la possibilité de commercialiser ses produits. Ce qui a rendu le ratio de risque et de récompense encore plus favorable, c’est la forte baisse de l’action par rapport à un sommet de 132,73 $ par action en 52 semaines.

La société basée à San Jose, en Californie, a récemment publié des données de performance pour sa batterie à semi-conducteurs à 4 couches. Les résultats sont très encourageants. Il est à noter qu’aucun concurrent ne s’est approché de son niveau. La société a également révélé qu’elle travaillait activement sur une cellule de batterie à 10 couches, qui est beaucoup plus dense et peut contenir plus de charge. Tout autour, c’est une grande incitation.

Mais avant d’approfondir les opérations de l’entreprise, il est important de comprendre que QuantumScape est une startup bien financée. Puisque vous investissez lorsqu’il est à un stade naissant, il faut se rappeler qu’il y aura des bosses en cours de route. Par conséquent, il est préférable de considérer QuantumScape comme un investissement à long terme.

Une technologie révolutionnaire

Ce qui distingue QuantumScape, c’est son ambition. La plupart des analystes et des investisseurs conviennent que les véhicules électriques sont l’avenir. Mais pour arriver à cet avenir, nous devons tenir compte du temps passé à charger et du kilométrage total par charge. Si nous ne le faisons pas, l’adoption plus large des véhicules électriques devient une chimère. C’est là que QuantumScape pense pouvoir aider.

Comment? En transformant la technologie des batteries. Depuis le début des années 90, la batterie Lithium-Ion a révolutionné notre monde, alimentant tout, des smartphones aux ordinateurs portables en passant par les véhicules électriques. Cependant, la technologie est en constante évolution, et ce n’est pas différent ici.

La batterie lithium-ion souffre de certains défauts, ce qui la rend peu pratique pour les véhicules électriques à long terme. La batterie est très sensible aux températures élevées, c’est pourquoi elle a tendance à surchauffer. Si la batterie est complètement déchargée, il est impossible de la recharger. Et la batterie ne peut durer que deux à trois ans.

La batterie lithium-métal de QuantumScape résoudra le gaspillage en utilisant la technologie sans anode et remplacera l’électrolyte liquide par un électrolyte solide, améliorant ainsi la puissance et l’efficacité de la batterie. Le modèle proposé par QS est également résistant aux températures élevées. Le potentiel de cette technologie est énorme, c’est pourquoi elle a attiré l’attention d’investisseurs comme Bill Gates et Volkswagen (OTCMKTS :VWAGY).

Si l’entreprise réussit, comme l’a dit Josh Enomoto dans son récent article, les investisseurs verront des gains de type crypto si la technologie au cœur de cette entreprise réussit. Selon la société, les résultats de leur batterie à 4 couches montrent que la basse température de la batterie est encourageante et l’un des résultats les plus prometteurs des premiers tests.

Partenariat Volkswagen

L’une des principales raisons pour lesquelles les taureaux EV aiment QS est son partenariat avec Volkswagen; accessoirement son principal actionnaire. Le constructeur automobile allemand prévoit de lancer près de 70 nouveaux modèles électriques, la relation avec QuantumScape est donc stratégique.

QuantumScape a une relation basée sur le calendrier avec Volkswagen, et les résultats récents représentent l’achèvement d’une autre étape importante. Cette relation place Volkswagen dans une position enviable par rapport à certains de ses autres concurrents EV. Avoir le soutien d’une entreprise aussi célèbre et solide que Volkswagen vaut son pesant d’or.

Les deux sont en train de sélectionner l’emplacement d’une installation pilote de batterie à semi-conducteurs qui sera l’endroit où QuantumScape fabriquera les batteries que Volkswagen utilisera pendant plusieurs années à venir. Selon un communiqué de presse de la société, le site envisagé est basé à Salzgitter, en Allemagne. Cette décision est logique puisque l’Allemagne est un pays qui poursuit agressivement des politiques vertes pour réduire son empreinte carbone.

QS Stock présente un cas convaincant

Si vous investissez dans des actions QS, cela doit être dans une perspective à long terme. QuantumScape n’aura aucun chiffre d’affaires à afficher avant 2024. C’est long à attendre qu’un investissement porte ses fruits.

Mais comme mes collègues l’ont dit, investir dans des actions QS, c’est comme investir dans n’importe quelle startup bien financée. Il y aura des douleurs de croissance, mais si l’entreprise livre, vous rirez jusqu’à la banque.

A la date de publication, Faizan Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faizan Farooque est un auteur collaborateur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Faizan a plusieurs années d’expérience dans l’analyse boursière et était un ancien journaliste de données chez S&P Global Market Intelligence. Sa passion est d’aider l’investisseur moyen à prendre des décisions plus éclairées concernant son portefeuille.