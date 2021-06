QS Stock : Vendez les actions QuantumScape à n’importe quelle occasion

Les investisseurs pleins d’espoir ont abandonné dans les semaines qui ont suivi QuantumScape (NYSE :QS) résultats trimestriels. L’action QS a tenté de rebondir au-dessus de la fourchette des 30 $ le mois dernier, mais a échoué.

Source : Michael Vi/Shutterstock.com

Les investisseurs ne peuvent pas surmonter les dépenses en capital plus élevées à venir. Si la liquidité a alimenté le titre après son statut post-SPAC (Société Spéciale d’Acquisition), la réalité pèse sur ses perspectives.

Vendre des supports de pression sur QS Stock

QuantumScape prévoit une augmentation des dépenses d’exploitation. Il prévoyait des dépenses comprises entre 260 et 320 millions de dollars pour l’ensemble de l’année 2021. Ses activités de développement et sa ligne QS-0 à plus grande capacité ont besoin de plus de soutien. Bien que QS ait vanté ses plus de 1,3 milliard de dollars de liquidités, c’est aux frais de l’actionnaire. L’entreprise n’a aucun chiffre d’affaires pour les prochaines années. Par conséquent, les marchés finiront par se désintéresser en attendant que l’entreprise fournisse la technologie de batterie de nouvelle génération.

Sur son site Web, l’entreprise accueille les visiteurs avec les raisons d’investir. Il cite un passage unique par siècle aux véhicules électrifiés. Cela suggère que les investisseurs n’ont qu’une seule chance – maintenant – de profiter d’un changement dans la technologie des batteries à semi-conducteurs.

QS revendique son caractère unique en déclarant qu’il possède la seule batterie lithium-métal à semi-conducteurs dans la validation OEM automobile. En réalité, des concurrents comme Moteur Ford (NYSE :F) et General Motors (NYSE :DG) soutiennent également les entreprises concurrentes de technologie de batterie.

À moyen terme, les actions de QS pourraient continuer à chuter jusqu’à atteindre les dix premières années. Les pertes croissantes compenseront plus que les 100 millions de dollars de revenus d’étape qui ont Volkswagen (OTCMKTS :VLKAF) payé au cours du trimestre.

Lettre aux actionnaires

Dans sa lettre aux actionnaires du quatrième trimestre de l’exercice 2020, la société de 11 ans n’a discuté de ses perspectives qu’à la page 8. Elle dépensera jusqu’à 290 millions de dollars en dépenses d’exploitation et d’investissement combinées pour soutenir son développement de cellules multicouches. Il s’appuiera également sur QS-0.

QS-0 est “destiné à avoir une ligne d’automatisation à flux continu et élevée capable de construire plus de 100 000 échantillons de cellules d’ingénierie par an”. Ce processus de fabrication promet d’atteindre une production d’échantillons en grand volume. La mauvaise nouvelle est que QuantumScape n’a même pas mentionné les revenus une seule fois dans la lettre. Les actionnaires peuvent seulement espérer que les coûts n’augmentent pas plus que prévu. De plus, sa technologie de batterie avancée doit tenir ses promesses.

Volkwagen a le plus à perdre si QS fait face à des retards. En mars, l’entreprise automobile a fourni un financement de 100 millions de dollars après que QS ait atteint une étape technique. Et le 14 mai, QS et Volkswagen ont signé un accord de coentreprise. Elle choisira l’emplacement de son installation pilote de ligne pilote de batteries à semi-conducteurs en coentreprise d’ici la fin de 2021. L’usine commencera à produire des batteries de 1 gigawattheure (GWh). Ensuite, il agrandira l’installation de production de 20 GWh supplémentaires à cet endroit.

Le directeur général Jagdeep Singh a déclaré que la société avait pour objectif de commercialiser des batteries lithium-métal à semi-conducteurs le plus rapidement possible. Le PDG n’a pas précisé quand cela se produirait et combien cela coûterait pour y arriver. Les actionnaires spéculent effectivement sur le marché adressable de QS. Évalué à 11,5 milliards de dollars même après avoir chuté de 80,5% par rapport aux sommets, les investisseurs font un acte de foi avec ce titre.

Juste valeur

Trois analystes qui proposent un objectif de cours d’un an sur les actions QS pensent que l’action vaut 42 $ en moyenne (par Tipranks). Dans le graphique ci-dessous, les traders remarqueront que la pente de divergence de convergence de la moyenne mobile augmente tandis que le cours de l’action baisse. Cela suggère que l’action pourrait remonter à près de 40 $, bien que brièvement.

Graphique avec l’aimable autorisation de Stock Rover

Les pics baissiers du volume des ventes le 2 janvier et en avril sont des événements notables. Les investisseurs qui ont perdu de l’argent sur l’action ont probablement déjà vendu leurs positions. Les spéculateurs sont intervenus pour acheter les actions sur un volume plus léger. Oui, QuantumScape pourrait à nouveau publier des nouvelles positives sur le développement des batteries. Cela peut ramener les acheteurs spéculatifs.

Avec un flottant short baissier de 19,25%, la société a beaucoup à prouver. Les chances que le stock se rétablisse diminuent. Après le battage médiatique de décembre 2020 qui a fait grimper le titre à 132,73 $, les acheteurs sont absents des rallyes. Alors, vendez l’action si elle commence à se redresser sur un élan de courte durée.

À la date de publication, Chris Lau n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Lau est un auteur collaborateur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Chris a plus de 20 ans d’expérience en investissement dans le marché boursier et dirige le marché d’investissement de valeur Do-It-Yourself sur Seeking Alpha. Il partage ses choix d’actions afin que les lecteurs obtiennent des informations originales qui aident à améliorer les retours sur investissement.