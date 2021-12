QS Stock vous rendra fou si vous le permettez

Les investisseurs de détail ont été conditionnés à éviter les valeurs de croissance traditionnelles en faveur de la prochaine Amazon (NASDAQ :AMZN) ou Tesla (NASDAQ :TSLA). Et dans la course historique que le marché a prise sur les investisseurs, il n’y a pas eu de pénurie de «prochaines grandes choses» potentielles. QuantumScape (NYSE :QS) ne fait pas exception. Lorsqu’il est entré sur le marché fin 2020, le titre QS semblait ne pas pouvoir manquer.

Source : Michael Vi / Shutterstock.com

Cette entreprise utilise une technologie innovante pour résoudre un problème auquel tous les fabricants de véhicules électriques (VE) sont confrontés. Dans ce cas, il développe une batterie au lithium à semi-conducteurs qui supprimera un obstacle clé à l’adoption généralisée des véhicules électriques. Plus précisément, la technologie à semi-conducteurs a le potentiel de permettre aux véhicules électriques de parcourir des milliers de kilomètres avec une seule charge.

La nouvelle que QuantumScape avait résolu un problème clé dans la production de batteries à semi-conducteurs a poussé son stock jusqu’à 130 $ en quelques semaines. Cependant, lorsqu’une entreprise est en pré-revenu, comme QuantumScape, il n’y a pas grand-chose pour déplacer le stock, à part des nouvelles et des rumeurs – et parfois les deux.

C’est une formule qui peut conduire les investisseurs vers un mur. Alors, jetons un regard réaliste sur les arguments pour et contre le stock QS.

QS Stock : pousser le rocher vers le haut

À plusieurs reprises tout au long de 2021, le graphique boursier QuantumScape me rappelle le mythe de Sisyphe poussant un rocher vers le haut pour le faire redescendre. Le dernier exemple en date s’est produit il y a quelques semaines à peine. Deux bonnes nouvelles incontestablement ont poussé l’action QS brièvement au-dessus de 40 $ par action.

Pourtant, à mon avis, le marché au sens large a raison sur les actions QS depuis juillet. C’était à peu près au moment où le prix s’est stabilisé dans la fourchette des 24 $.

Pourtant, tout ce qu’il a fallu, c’est quelques indicateurs haussiers et l’action QS a grimpé en flèche. Et comme il l’a fait à de nombreuses reprises en 2021, le titre n’a pas réussi à conserver ces gains. Je suppose que les investisseurs pourraient continuer à le faire indéfiniment.

Si vous êtes un vrai croyant dans la production de batteries à semi-conducteurs de QuantumScape – et que vous avez le temps et la patience d’attendre l’arrivée du produit – il pourrait y avoir un énorme gain. Cependant, il existe des moyens plus faciles d’investir sur ce marché.

Faire taire ses sceptiques

Au fil de l’année, QuantumScape a noué des partenariats et a récemment reçu l’approbation d’un tiers pour sa technologie. En bref, cela continue de prouver que les sceptiques des actions QS ont tort.

En fait, aujourd’hui, je suis plus convaincu que jamais que QuantumScape sera en mesure de commercialiser sa batterie à semi-conducteurs. Et l’entreprise semble bien capitalisée, du moins pour le moment.

Cependant, les investisseurs se rendent compte que l’entreprise ne sera pas la seule à commercialiser une batterie à semi-conducteurs. Comme le souligne Larry Ramer, contributeur d’InvestorPlace, la société israélienne VendeurDot semble être un concurrent important.

Ne devenez pas fou avec QS Stock

Les marchés ne se comportent pas de manière rationnelle. Cependant, comme je l’ai noté plus tôt, avant sa cassure et son effondrement en novembre, l’action QS se négociait dans une fourchette définie (sinon exactement étroite). En gros, chaque fois que l’action descendait trop loin en dessous de 24 $, c’était un signal d’achat. À l’inverse, quand il a commencé à monter, il est redescendu.

C’est une belle prime pour une entreprise qui ne générera pas de revenus avant 2024 au plus tôt. Et qui sait quand QuantumScape sera rentable ?

Outre les investisseurs confrontés au risque d’une concurrence croissante, des facteurs macroéconomiques semblent entrer en jeu. Plus précisément, la propriété institutionnelle reste faible et il semble que ces grandes entreprises auront peu d’appétit pour investir de l’argent dans des actions spéculatives.

Cela signifie qu’il appartiendra aux investisseurs de détail de pousser le rocher vers le haut. Mais ce n’est pas un exercice que vous devez endurer. Si vous avez subi une perte sur les actions QS, il est peut-être temps de comptabiliser cette perte et de réessayer lorsque vous aurez plus de clarté. Ce n’est certainement pas un stock qui vaut la peine de perdre vos cheveux.

A la date de publication, Chris Markoch ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Markoch est un rédacteur financier indépendant qui couvre le marché depuis plus de cinq ans. Il écrit pour InvestorPlace depuis 2019.