QTUM est la crypto-monnaie native de Qtum, qui est une technologie de blockchain conçue pour combiner l’élément de contrat intelligent de la blockchain Ethereum avec les caractéristiques stables de la blockchain de Bitcoin et utiliser le mécanisme de consensus de preuve de participation pour vérifier la propriété. En utilisant QTUM, les développeurs peuvent créer et déployer leurs propres applications décentralisées natives (dapps) qui bénéficient des avantages de sécurité de l’infrastructure blockchain de Bitcoin.

Prix ​​QTUM

QTUM a une offre totale de 107,8 millions de jetons, bien que son offre en circulation soit légèrement inférieure à cela.

L’approvisionnement initial de QTUM consistait en 100 millions de jetons, qui ont été libérés lors du lancement du jeton. L’offre augmente au fil du temps en raison de nouveaux blocs ajoutant quatre nouveaux jetons QTUM en circulation en guise de récompense pour les validateurs de réseau (personnes qui aident à vérifier les nouvelles données de transaction ajoutées à la blockchain). Les récompenses en bloc sont réduites de moitié tous les quatre ans et devraient atteindre zéro d’ici 2045.

L’offre initiale était répartie comme suit :

51% ont été vendus via une offre initiale de pièces (ICO).8% ont été vendus en privé.L’équipe a conservé 12% avec une période de blocage de quatre ans.Les 29% restants ont été confiés à la fondation à but non lucratif Qtum pour être utilisés promotion, recherche universitaire et développement des affaires.

QTUM a atteint son plus haut historique de 100,22 $ en janvier 2018 et son plus bas historique de 0,783142 $ en mars 2020.

Après le plus haut historique, le prix QTUM a commencé à baisser alors que le marché de la cryptographie au sens large reculait, entraînant un prix de 4,49 $ en août 2018. Il a ensuite poursuivi une nouvelle baisse lente jusqu’à son plus bas historique avant de reprendre une certaine impulsion à la hausse en fin décembre 2020.

En mai 2021, QTUM a de nouveau dépassé 25 $ mais est revenu à 7,5 $ dans les semaines suivantes. Le prix du jeton est resté volatil depuis lors, comme l’ont été les prix des autres crypto-monnaies.

Comment Qtum fonctionne-t-il ?

Qtum emprunte le modèle de « sortie de transaction non dépensée » (UTXO) de Bitcoin – le système de suivi des soldes de compte – et la fonctionnalité de contrat intelligent d’Ethereum. Il utilise également une machine virtuelle (appelée x86) comme le fait Ethereum – un environnement informatique où les participants au réseau appelés nœuds peuvent exécuter des contrats intelligents. La combinaison du modèle de transaction de Bitcoin et des contrats intelligents d’Ethereum est possible grâce à la couche d’abstraction de compte de QTUM. Cet outil agit essentiellement comme un pont entre les deux technologies.

De plus, Qtum utilise un protocole de gouvernance décentralisé pour permettre aux membres de la communauté de voter sur des éléments tels que la taille des blocs et les tarifs de base du gaz sans nécessiter de hard fork réseau.

Les développeurs peuvent déployer facilement des applications Ethereum sur Qtum. En tant que blockchain, Qtum s’adresse aux entreprises et aux développeurs et peut fonctionner avec les systèmes de partenaires externes.

Événements clés et gestion

Qtum a été fondée en 2016 par l’expert chinois en blockchain Patrick Dai, le développeur de logiciels Neil Mahi de Singapour et Jordan Earls, un développeur Web des États-Unis. Tous les trois étaient toujours à bord de Qtum en novembre 2021.

Le projet a obtenu 1 million de dollars lors d’une levée de fonds de démarrage en janvier 2017. Son offre initiale de pièces en mars 2017 a levé 15,6 millions de dollars, et Qtum a ajouté 400 000 $ supplémentaires en décembre 2018 avec une subvention.

En 2019, Qtum a eu un hard fork vers Qtum 2.0. La plate-forme a amélioré son mécanisme de consensus et ajouté de nouvelles fonctionnalités, telles que le jalonnement hors ligne, l’intégration du cloud en chaîne et des actifs confidentiels.