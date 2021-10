Qu’a dit Alec Baldwin à propos de la mort d’Halyna Hutchins lors du tournage de Rust ? – Le Soleil du Mexique

Près de 20 heures après la tragédie dans laquelle il a été impliqué sur le tournage du film Rust, lorsqu’il a déclenché un coup de pistolet qui a blessé Joel Souza, réalisateur du film et tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins, l’acteur Alec Balwin a partagé ses premières impressions via son compte twitter. .

« Il n’y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse face à l’accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, épouse, mère et collègue », a écrit l’acteur de 68 ans.

Baldwin, qui en plus d’avoir joué dans le western tourné à Santa Fe, en était le producteur, a ajouté qu’il coopère avec la police pour enquêter sur « comment cette tragédie s’est produite ».

