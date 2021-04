Qu’a dit Maxine Waters à propos des manifestants et du procès Chauvin?

Après la clôture des plaidoiries dans le procès de Derek Chauvin pour le meurtre de George Floyd lundi, et après que le jury ait été excusé, le juge Peter Cahill a eu des mots durs – pour la représentante Maxine Waters (D-CA).

Alors qu’elle assistait à une manifestation à Minneapolis samedi, la membre de longue date du Congrès et présidente du comité des services financiers de la Chambre avait déclaré qu’elle pensait que Chauvin devait être reconnue coupable de meurtre et avait exhorté les manifestants à «devenir plus conflictuels».

Ces commentaires ont reçu une énorme attention dans les médias conservateurs – les critiques déformant les commentaires de Waters pour insister sur le fait qu’elle exhortait les manifestants à se révolter s’ils n’aimaient pas le verdict. (Les commentaires réels de Waters étaient bien en deçà de cela, et elle a par la suite insisté: «Je suis non-violente.»)

«Je ne sais tout simplement pas comment ce jury, comment on peut vraiment dire qu’ils sont exempts de cette souillure. Maintenant que nous avons des représentants américains qui menacent d’actes de violence en relation avec ce cas précis, c’est époustouflant pour moi, juge », a déclaré l’avocat de Chauvin, Eric Nelson, en demandant l’annulation du procès.

«Je sais que la membre du Congrès Waters parlait spécifiquement de ce procès et du caractère inacceptable de quoi que ce soit de moins qu’une condamnation pour meurtre et parlait de« confrontation »», a déclaré le juge Cahill. «Je souhaite que les élus cessent de parler de cette affaire, surtout d’une manière qui ne respecte pas l’état de droit.»

Cahill a rejeté la demande d’annulation du procès, affirmant que le jury avait été invité à éviter la couverture médiatique et qu’il ne pensait pas qu’ils auraient des préjugés. Il a également estimé que «l’opinion d’une membre du Congrès n’a vraiment pas beaucoup d’importance». Mais, pensa-t-il aux avocats de Chauvin, «Je vous dirai que la membre du Congrès Waters vous a peut-être donné quelque chose en appel qui pourrait entraîner l’annulation de tout ce procès.

Les remarques de Waters ont été exagérées, déformées et mises en lumière de manière opportuniste par la droite – elle n’a dit à personne de faire des émeutes. Mais le contexte plus large ici est que Waters a en effet longtemps cru, comme beaucoup à gauche l’ont fait, que les Américains à l’aise et privilégiés sont trop disposés à fermer les yeux sur la violence contre les Noirs et d’autres personnes marginalisées – et les émeutes sont, sinon justifiées, au moins une réponse compréhensible.

Les modérés et les conservateurs, quant à eux, soutiennent depuis longtemps que certains à gauche hésitent à condamner totalement ou à travailler pour empêcher des troubles qui peuvent entraîner la mort, des blessures ou la ruine financière. Cette discussion vieille de plusieurs décennies a été relancée pendant les troubles qui ont suivi le meurtre de Floyd l’été dernier, et maintenant, alors que le verdict Chauvin se profile et que les villes craignent de nouvelles manifestations violentes, elle est de retour à l’ordre du jour.

Ce que Waters a réellement dit

Alors qu’il assistait à une manifestation de Black Lives Matter à Minneapolis samedi soir, Waters a répondu aux questions sur le déroulement du procès. Elle a répété à plusieurs reprises que les manifestants devraient «rester dans la rue» et «se battre pour la justice». Elle a dit qu’elle cherchait un verdict de culpabilité pour Chauvin – et pour meurtre, pas simplement la moindre accusation d’homicide involontaire coupable. Et puis, a demandé à nouveau ce que les manifestants devraient faire, elle a dit ce qui suit:

«Eh bien, nous devons rester dans la rue. Et nous devons devenir plus actifs. Nous devons devenir plus conflictuels. Nous devons nous assurer qu’ils savent que nous sommes sérieux. »

La vidéo de ses propos est devenue virale, en particulier parmi les conservateurs, qui ont affirmé que Waters exhortait les manifestants à se révolter si Chauvin n’était pas reconnu coupable de meurtre. «Maxine Waters incite à la violence à Minneapolis», a tweeté le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy (R-CA).

L’accusation «d’incitation» est largement exagérée. Waters ne s’adressait pas ou ne dirigeait pas une foule dans un discours, elle parlait spontanément aux interrogateurs, et ses commentaires ne sont devenus si viraux que parce que les conservateurs les ont rendus viraux.

Et bien que Waters ait clairement indiqué qu’elle voulait un verdict de culpabilité, il n’est pas clair que son conseil aux manifestants était censé être subordonné à un verdict de «non-culpabilité». Un intervenant a utilisé ce cadrage, mais Waters a dit qu’elle ne pouvait pas l’entendre, et sa réponse finale était à la question plus large de «que devraient faire les manifestants?»

Quant à l’accusation selon laquelle Waters exhortait à la violence ou aux émeutes, cela dépend de son utilisation de l’expression «devenir plus conflictuel». Dans une interview ultérieure avec theGrio, Waters a déclaré qu’elle n’approuvait absolument pas la violence, en disant: «Je suis non-violente». Lorsqu’elle a utilisé le mot «confrontation», a-t-elle dit, elle parlait «de confrontation avec le système de justice, de confrontation avec les services de police en cours, je parle de prendre la parole». Et, à la question de Manu Raju de CNN si elle soutenait le mot «confrontation», Waters a répondu: «L’ensemble du mouvement des droits civiques est conflictuel.»

Tout cela vous semblera familier en raison du deuxième procès de destitution du président Donald Trump, lorsque les démocrates ont accusé Trump d’incitation à l’insurrection en partie parce qu’il a prononcé un discours avec un langage conflictuel, exhortant ses partisans à «se battre», juste avant de prendre d’assaut le Capitole.

Les avocats de la défense de Trump ont pointé du doigt de nombreux démocrates, y compris Waters, faisant des commentaires similaires pour affirmer qu’un tel langage était courant en politique. Mais les démocrates avaient fait valoir que le discours de Trump n’était que l’aboutissement d’un effort pluridimensionnel de plusieurs mois de Trump pour renverser illégalement les résultats des élections. Ils ont pleinement admis que les politiciens utilisent souvent le mot «lutte» de manière rhétorique ou métaphorique.

Le contexte plus large

Le contexte plus large ici est que les villes «se préparent» à de grandes manifestations et à d’éventuelles violences si Chauvin est acquitté, à l’instar des troubles qui se sont produits dans diverses villes après le meurtre de George Floyd l’été dernier. Environ une douzaine de personnes sont mortes pendant les troubles, dans un mélange de situations, de nombreuses autres ont été blessées et il y a eu plus d’un milliard de dollars de dommages matériels selon une estimation.

La plupart des politiciens ont eu tendance à dénoncer une telle violence, de nombreux démocrates la considérant comme de toute évidence politiquement contre-productive pour les objectifs des manifestants (ou peut-être pour leur propre sort politique). «Protester contre une telle brutalité est juste et nécessaire. C’est une réponse tout à fait américaine », a tweeté Joe Biden quelques jours après le meurtre de Floyd en mai dernier. «Mais brûler des communautés et des destructions inutiles ne l’est pas. La violence qui met des vies en danger ne l’est pas. »

Cependant, beaucoup d’opinions de gauche étaient en conflit sur la manière de réagir. Il y a eu une tendance à penser à gauche que les émeutes motivées par l’injustice raciale sont «le langage du non entendu», pour citer Martin Luther King Jr. – et que la compréhension et la sympathie, plutôt que la condamnation, sont nécessaires. Et Waters a longtemps maintenu cette croyance.

À la suite des émeutes de Los Angeles de 1992 – des émeutes qui ont eu lieu après l’acquittement de policiers qui ont gravement battu un homme noir, Rodney King, et dans lesquelles plus de 60 personnes sont mortes – la représentante de première année de l’époque. ne va pas dire aux gens de «refroidir», ajoutant: «Le fait est que, que cela nous plaise ou non, l’émeute est la voix de l’inouï.» (Plus tard cette année-là, elle a qualifié les troubles de «non acceptables» mais de «compréhensibles».)

L’opinion fondamentale de Waters selon laquelle beaucoup aux États-Unis sont trop disposés à excuser l’injustice contre les personnes marginalisées et que des tactiques de protestation plus agressives sont souvent nécessaires en conséquence, a refait surface en 2018. Au cours des controverses sur la politique de séparation des familles de l’administration Trump, Waters à nouveau a approuvé la confrontation publique (non violente) des responsables du cabinet Trump, et un cycle de controverse très similaire à celui actuel s’est ensuivi.

«Si vous voyez quelqu’un de ce cabinet dans un restaurant, dans un grand magasin, dans une station-service, vous sortez et vous créez une foule, et vous le repoussez», a déclaré Waters lors d’un rassemblement cette année-là. «Et vous leur dites qu’ils ne sont plus les bienvenus, nulle part. Nous devons mettre les enfants en contact avec leurs parents. »

Les enjeux en 2018 – à savoir si les responsables de Trump pouvaient manger dans les restaurants de DC sans se faire crier dessus – étaient assez faibles. Mais les gens peuvent être tués et gravement blessés dans les émeutes, et les dommages matériels que les grandes entreprises peuvent ignorer peuvent ruiner les propriétaires de petites entreprises. (À Los Angeles en 1992, par exemple, Koreatown a été durement frappé).

Les conservateurs soutiennent qu’il y a eu une tendance générale de la gauche à minimiser ou à excuser ce comportement, sans égard pour ses victimes. L’été dernier, l’équipe de Trump a tenté d’associer la violence dans les villes aux démocrates, dans le cadre d’une stratégie visant à blâmer le parti pour le désordre de manière plus générale (y compris les attaques contre le soutien des militants à la «défondation de la police»). Biden a gagné, mais certains démocrates modérés ont conclu que ces attaques avaient rendu le parti sous-performant au Congrès. Et les républicains espéreront sans aucun doute utiliser un livre de jeu similaire en 2022, car les majorités étroites des démocrates dans les deux chambres du Congrès sont en jeu.

Au-delà des troubles, d’autres se sont opposés à l’insistance de Waters sur le fait qu’un seul résultat du procès – un verdict de culpabilité de meurtre pour Chauvin – est acceptable, affirmant que les responsables du gouvernement devraient considérer Chauvin comme innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée. La vidéo de la mort de Floyd est accessible au public depuis l’année dernière et les arguments du procès ont été bien diffusés, de sorte que Waters peut dire qu’elle exprimait son opinion sur cette base.

Mais la critique est que de telles déclarations d’agents publics en particulier mettent en péril le droit à un procès équitable et risquent d’interférer avec ce procès – ce dernier est une critique souvent faite par les démocrates de Trump alors qu’il se prononçait sur les procès de ses associés pendant sa présidence.

Et quant à l’espoir du juge Cahill que les politiciens «cesseraient de parler» de ce que devrait être le verdict? Le président Joe Biden a par la suite déclaré mardi qu’il «priait» pour «le bon verdict» et qu’il pensait que les preuves étaient «accablantes».