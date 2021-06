Qu’a dit Ollie Robinson dans des tweets pour obtenir l’interdiction de l’Angleterre ? Qu’a dit le Premier ministre Boris Johnson ?

La brève carrière d’Ollie Robinson en Angleterre pourrait être terminée alors qu’il fait face à une enquête sur des tweets racistes et sexistes qu’il a publiés dans le passé.

Robinson a fait ses débuts au Test la semaine dernière lors du match nul entre l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande à Lord’s.

getty

Robinson a été suspendu par la BCE et retiré du deuxième test de l’Angleterre contre la Nouvelle-Zélande dans l’attente d’une enquête sur les tweets publiés en 2012 et 2013

Il a pris 7 pour 101 dans le match mais a maintenant quitté le camp anglais avec son avenir international en plein désarroi.

Le joueur de 27 ans a été suspendu après que des messages de 2012 et 2013 ont refait surface lors de ses débuts.

Le lanceur de rythme s’est excusé et a déclaré qu’il était “gêné et honteux” et qu’il est désormais au centre d’un examen complet de la BCE.

Qu’a dit Ollie Robinson dans son tweet ?

Robinson a publié une série de tweets à l’adolescence, qui ont été révélés lors de son premier jour en tant que joueur anglais le mercredi 2 juin.

En 2012, Robinson a tweeté en utilisant le n-word et un autre message a déclaré: “Mon nouvel ami musulman est la bombe.”

Il y avait aussi des commentaires sexistes sur « les femmes qui jouent à des jeux vidéo ont en fait tendance à avoir plus de relations sexuelles ».

La redécouverte des tweets a entaché ses débuts en Angleterre et a laissé une ombre sombre sur le côté de Joe Root.

Les tweets historiques n’auraient pas pu être plus embarrassants pour l’Angleterre car ils ont été découverts un jour où avant le jeu, les joueurs avaient un “moment d’unité”.

Cela impliquait de porter des T-shirts contre toutes les formes de discrimination, y compris le racisme et le sexisme.

.

Robinson dit qu’il est gêné et honteux par les tweets. Qu’est-ce qui a été dit ?

Robinson fait face à des mesures disciplinaires après avoir été contraint de s’excuser.

Il a déclaré qu’il ne se rendait pas compte que les messages figuraient toujours sur son calendrier, mais a insisté par la suite sur le fait qu’il n’était pas “raciste ou sexiste”.

Il a déclaré: “Le plus grand jour de ma carrière jusqu’à présent, je suis gêné par les tweets racistes et sexistes que j’ai publiés il y a plus de huit ans et qui sont aujourd’hui devenus publics.

«Je veux qu’il soit clair que je ne suis pas raciste et que je ne suis pas sexiste. Je regrette profondément mes actions et j’ai honte de faire de tels propos.

« J’étais irréfléchi et irresponsable et, quel que soit mon état d’esprit à l’époque, mes actions étaient inexcusables. Depuis cette période, j’ai mûri en tant que personne et regrette pleinement les tweets.

“Aujourd’hui devrait être consacré à mes efforts sur le terrain et à la fierté de faire mes débuts dans les tests pour l’Angleterre, mais mon comportement irréfléchi dans le passé a terni cela.

« Au cours des dernières années, j’ai travaillé dur pour changer ma vie. J’ai considérablement mûri en tant qu’adulte.

«Le travail et l’éducation que j’ai personnellement acquis de la PCA, de mon comté de Sussex et de l’équipe de cricket d’Angleterre m’ont aidé à me réconcilier et à acquérir une compréhension approfondie du fait d’être un joueur de cricket professionnel responsable.

“Je voudrais m’excuser sans réserve auprès de tous ceux que j’ai offensés, de mes coéquipiers et du jeu dans son ensemble au cours de ce qui a été une journée d’action et de sensibilisation pour lutter contre la discrimination dans notre sport.

«Je ne veux pas que quelque chose qui s’est passé il y a huit ans diminue les efforts de mes coéquipiers et de la BCE alors qu’ils continuent à construire une action significative avec leurs initiatives et efforts complets, que j’approuve et soutiens pleinement.

«Je vais continuer à me renseigner, à chercher des conseils et à travailler avec le réseau de soutien qui est à ma disposition pour en savoir plus sur la façon de m’améliorer dans ce domaine. Je suis désolé et j’ai certainement appris ma leçon aujourd’hui.

.

Les débuts de Robinson ont été éclipsés par les tweets passés

Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a déclaré que la BCE avait “dépassé” en suspendant Robinson et leur a demandé de “réfléchir”.

Dowden a déclaré que les tweets étaient “offensants et faux” mais “également vieux de dix ans et écrits par un adolescent”.

Le Premier ministre Boris Johnson a soutenu les commentaires de Dowden.

Un porte-parole de M. Johnson a déclaré: “Le Premier ministre soutient les commentaires d’Oliver Dowden. Comme Dowden l’a expliqué, il s’agissait de commentaires faits il y a plus d’une décennie, écrits par une personne adolescente et pour lesquels il s’est excusé à juste titre.

Robinson, qui a été limogé par le Yorkshire en 2014 pour “conduite non professionnelle”, a quitté le camp anglais dimanche et ne jouera pas le deuxième test contre la Nouvelle-Zélande à Edgbaston le jeudi 19 juin.

Le directeur général du Conseil de cricket d’Angleterre et du Pays de Galles, Tom Harrison, a averti qu’il existe une politique de «tolérance zéro» à l’égard d’un tel comportement.

Harrison a déclaré: “Je n’ai pas les mots pour exprimer à quel point je suis déçu qu’un joueur anglais ait choisi d’écrire des tweets de cette nature, aussi longtemps que cela ait pu être.

« Toute personne lisant ces mots, en particulier une femme ou une personne de couleur, enlèverait une image de cricket et de joueurs de cricket qui est totalement inacceptable. Nous valons mieux que cela.

«Nous avons une position de tolérance zéro envers toute forme de discrimination et il existe des règles en place pour gérer les comportements de cette nature.

« Nous allons ouvrir une enquête complète dans le cadre de notre processus disciplinaire. »

. – .

Le capitaine anglais Root dit que Robinson a appris une “très dure leçon”

Le capitaine anglais Root a insisté sur le fait que Robinson avait appris une “très dure leçon” et a promis que l’Angleterre continuerait d’essayer de rendre le cricket aussi inclusif que possible.

Il a déclaré : « Ollie a appris une très dure leçon. Il est face au monde extérieur et face à nous comme une loge. Il a beaucoup de remords qui, vous pouvez le dire, sont authentiques et ont fait face à un large éventail d’émotions.

«En tant qu’équipe, nous devons continuer à chercher à être meilleurs et à rendre le jeu aussi inclusif et diversifié que possible.

« Cette équipe s’est engagée à le faire. Nous ne disons pas que nous sommes parfaits, mais il y a des domaines sur lesquels nous voulons en savoir plus et nous espérons pouvoir faire une réelle différence.

« Sur le terrain, Ollie a fait des débuts exceptionnels. Il a bien contribué avec le bâton, ses performances avec le ballon ont été excellentes. Il a montré des niveaux élevés d’habileté et a certainement le jeu qui peut réussir dans le cricket d’essai.

«Mais ce qui s’est passé en dehors du terrain n’est pas acceptable dans notre jeu. Nous devons essayer d’améliorer l’environnement et faire en sorte que tout le monde se sente à l’aise pour pratiquer un sport merveilleux.

«Je ne pouvais pas croire les tweets, mais le plus important est qu’Ollie fait partie de ce vestiaire et nous avons dû le soutenir. Nous devions lui donner l’opportunité d’apprendre et de comprendre qu’il devait faire mieux.