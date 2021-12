Qu’a dit Sylvia Pasquel à propos de la prochaine tournée d’Alejandra Guzmán et Paulina Rubio ? – L’actualité du Chihuahua – Entre les lignes

Après l’annonce de Perrísimas Tour, Sylvia Pasquel a exprimé son opinion sur la relation qu’Alejandra Guzmán et Paulina Rubio ont actuellement, ceci après qu’elles aient eu une querelle pendant des décennies qu’elles auraient laissé derrière car l’année prochaine, elles partageront la scène avec leur tournée dans le États-Unis.

L’actrice leur a adressé de bons vœux et leur a recommandé d’être tolérants.

Dans une interview pour Venga la Alegría, Sylvia Pasquel a répondu aux questions sur le nouveau projet que sa sœur cadette, Alejandra Guzmán, entreprendra. L’actrice de 72 ans a commencé ses propos sur un ton de dérision face à la polémique qui entoure les deux chanteuses depuis des années : « Ça ressemble à un procès, non ? », a-t-elle commenté, ce qui a fait rire les personnes présentes.

Déjà d’une manière sérieuse, la protagoniste d’Al Rojo Vivo a mentionné qu’elle aimerait que la « Queen of Hearts » et la « Golden Girl » profitent de leur collaboration au nom des milliers de fans qu’elles ont aux États-Unis et au Mexique, car ils espèrent que, si tout se passe bien, ils sauront ravir leurs compatriotes par leurs présentations.

«C’est toujours une joie pour les fans, ce sont eux qui sortent gagnants. Nous espérons que vous viendrez bientôt au Mexique. Il y a beaucoup de dates aux Etats-Unis, qu’elles se passent bien, qu’elles s’entendent […] J’espère en Dieu qu’ils sont intelligents car c’est un business […] il faut être tolérant », a-t-il déclaré.

Au cours de l’interview, Sylvia Pasquel a rappelé le cri emblématique qui, au fil des ans, est devenu la marque de fabrique d’Alejandra Guzmán dans ses concerts et ses chansons : « Ey Güera », a chanté l’actrice d’Amarte es mi sin.

Depuis quelques mois, Paulina Rubio avait suscité de grandes attentes et généré une vague de spéculations car elle avait assuré qu’elle ferait une tournée aux États-Unis avec l’une de ses plus grandes rivales, alors elle l’a fait savoir aussi bien dans des interviews que lors de ses rencontres avec les médias. Mais c’est jusqu’au 13 décembre qu’il a été révélé que le projet irait de pair avec Alejandra Guzmán.

La tournée Perrísimas arrivera sur les scènes nord-américaines le 15 avril à Orlando, en Floride. La proposition musicale avec laquelle ils entendent mettre fin à leur inimitié supposée se compose de 23 dates presque continues qui se dérouleront jusqu’à fin mai 2022.

En plus de l’endroit susmentionné, Paulina Rubio et Alejandra Guzmán passeront par certaines villes de New York, du Texas, de la Californie, de l’Arizona, du Tennessee, entre autres. Les deux chanteurs ont publié sur leurs profils Instagram la liste complète avec le nom des lieux qu’ils visiteront avec leur tournée.

En revanche, lors de la même interview que Sylvia Pasquel a donnée pour la matinale de Tv Azteca, elle a évoqué l’impression que lui a laissée la finale de MasterChef Celebrity Mexico, où sa fille Stéphanie Salas est apparue comme l’une des favorites pour remporter le télé réalité. L’actrice a reconnu le travail de Germán Montero, mais a laissé entendre d’une certaine manière qu’elle n’était pas satisfaite du résultat.

« Germán est un bon cuisinier, il a fait des choses très délicieuses, mais il ne va évidemment pas les mettre en pratique. Espérons que cet argent le donne à une fondation ou quelque chose […] Je pense qu’il ne va pas continuer avec cette vague de chef comme va le faire Stéphanie », a-t-il déclaré.

De plus, Pasquel a posté une photo émouvante qui a été prise avec Stéphanie dans le final de l’émission de téléréalité. En plus de la carte postale, la native de Mexico a laissé un long message à sa fille, où elle a dit qu’elle était très fière de la femme qu’elle est et a loué son talent gastronomique.

« Enfin, ils vous ont rencontré avec une autre vertu, votre passion pour la cuisine. Vos recettes et votre intuition étaient manifestes. J’aimerais qu’ils puissent essayer vos pâtes, vos crêpes, votre pain français ou votre délicieux café du matin dans mon petit paradis d’Acapulco. Vous êtes déjà un gagnant et avec plus d’expérience », a-t-il écrit.

Avec des informations d’Infobae