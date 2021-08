Qu’a dit Viviana Michel à propos de son retrait d’EXATLON ?

in

Exatlon États-Unis / Instagram Viviana Michel, la chasseresse, a laissé son empreinte sur EXATLON États-Unis

Viviana Michel a réussi à dépasser le groupe de finalistes qui ont atteint la dernière semaine de la cinquième saison d’EXATLON États-Unis, mais a chuté à mi-parcours, après avoir été éliminée il y a quelques jours.

Et au milieu de la douleur qui la faisait n’avoir pu réaliser son rêve de devenir championne d’EXATLON, la Mexicaine de 22 ans en a profité pour avouer ce que la réalité signifiait pour elle, et n’a pas hésité à mentionner qui est entré dans son cœur après avoir partagé tant de mois avec elle.

La Cazadora, qui s’est démarquée dans l’émission de téléréalité Telemundo pour être une grande athlète, mais surtout pour son objectif en or, a déclaré que dans son petit cœur se trouvent tous les athlètes avec lesquels elle a réussi à vivre toutes sortes de moments de compétition, avec lesquels elle voyez déjà comme vos proches.

“Bueno, primero que nada, me llevo una gran familia, (les digo) que cada uno de ellos va a estar aquí dentro de mi corazón”, confesó Viviana, exintegrante del equipo de los Famosos, en este clip de EXATLON, que compartimos avec vous.

L’ancienne athlète des Reds a profité du moment d’adieu pour avouer qu’avoir eu l’opportunité d’être dans la soi-disant « compétition la plus féroce de la planète » la remplit d’une grande fierté.

« (Je profite) de l’expérience incroyable qu’est EXATLON. C’est quelque chose d’unique, c’est une expérience unique, je ne l’oublierai pas et je le garderai dans ma mémoire pour le reste de ma vie », a déclaré Vivi.

La footballeuse a également mentionné qu’au cours de son séjour à EXATLON elle a eu de nombreux apprentissages, mais surtout elle a mis en évidence quelque chose qui restait dans son âme et qu’elle voulait partager avec ses fidèles fans, des mots qui ont fait pleurer de nombreux fans qui voulaient la voir au gala final.

« Je pense qu’ici, cette compétition nous a appris à ne pas baisser les bras, à ne pas baisser les bras. Et il y a une phrase que j’aime beaucoup qui est : ‘ne perdez jamais le focus sur ce que vous voulez, même si le monde et les gens semblent plus forts, la clé est de ne pas abandonner’ », a déclaré l’athlète, essayant de ne pas perdre votre cool tout en disant au revoir à vos collègues.

Et sachant qu’après son passage dans l’émission de téléréalité Telemundo, elle a accru son pouvoir dans les réseaux et a réussi à être une influenceuse, dont le message atteint ceux qui la suivent dans les réseaux avec force, Viviana Michel n’est pas partie sans laisser au préalable un message inspirant. entre ceux qui l’écoutent.

“Je voudrais dire à tous ces gens là-bas, les enfants aussi, qu’ils aimeraient être dans ce spectacle, que s’ils ont un rêve, se battre pour cela, ne pas abandonner, ne pas abandonner, être patiente et persiste. a conclu l’athlète, notant que la persévérance et la patience sont le cocktail d’or qui amène les gens à marcher fort sur le chemin que chacun se propose de faire.

