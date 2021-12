« Qu’a fait Cristiano Ronaldo au cours des quatre dernières années ? »

Un fan de Liverpool croit – croit vraiment – ​​que Divock Origi est meilleur que Cristiano Ronaldo en ce moment, après que l’attaquant ait à nouveau marqué pour les Reds.

Le joueur de 26 ans est un peu un héros culte pour les supporters de Liverpool pour ses buts en demi-finale et finale de la Ligue des champions en 2019.

Origi a été en bonne forme ces derniers temps pour Liverpool

Et maintenant, les fidèles d’Anfield, et même certains de ses propres coéquipiers, réclament une statue de l’attaquant après qu’il ait également marqué les vainqueurs lors de leurs deux derniers matchs contre les Wolves et l’AC Milan.

Origi était une signature de 10 millions de livres sterling en 2014 et a été un acteur largement partiel, mais est apprécié des supporters.

Cela a conduit David, le fan de Liverpool, à faire des déclarations carrément scandaleuses à propos de l’as belge.

Lisez son échange complet avec les hôtes du Sports Bar Jamie O’Hara et Jason Cundy sur talkSPORT ci-dessous…

Liverpool a remporté ses six matchs de groupe de la Ligue des champions

David: « Origi a été brillant. Il pourrait aller dans n’importe quelle équipe de Premier League.

« Pas dans le onze de départ, mais il pourrait s’approcher d’assez près de n’importe quelle équipe du monde et entrer.

«Il entrerait à Man United. Je le jouerais devant Ronaldo.

O’Hara: « Ayez une certaine crédibilité avant cette déclaration, David. Vous l’avez perdu.

Cundy: « Oubliez son âge, en ce moment qui voudriez-vous faire sortir du banc pour vous faire gagner un match ? Ronaldo ou Origi ?

David: « Origine. Qu’a fait Ronaldo ces quatre dernières années ?

Ronaldo a marqué 12 buts depuis son retour à United

Cundy: « Dave, de quoi parles-tu ? Nous parlons ici de R7 et non de R9. Vous dites qu’Origi est un meilleur joueur que Ronaldo ?

David: « Maintenant, ouais. Qu’a fait Ronaldo à la Juventus ? Rien en Ligue des champions, perdu contre Lyon. Origi a remporté la Ligue des Champions, a remporté la Premier League, a remporté la Super Coupe.

Cundy: « Les faits sont, David, vous dites Ronaldo… »

David: « Qu’a-t-il gagné ces trois dernières années ? Il n’a rien fait.

Cundy: « Comment ça, il n’a rien gagné ? Il a gagné la Serie A, il a presque tout gagné. N’a-t-il pas remporté le Ballon d’Or ?

David: « Il n’aurait pas dû le gagner.

Les fans de Liverpool peuvent-ils réaliser la statue d’Origi ?

Cundy: « Origi gagnerait-il le Ballon d’Or ? »

David: « Non, mais Origi sort du banc, fait un impact et marque des buts. Il a remporté la Ligue des champions, il nous a remporté la Premier League.

Cundy: « Votre argument est erroné. »

Défectueux, c’est peut-être le cas, mais il est indéniable qu’Origi vaut bien son statut de héros à Anfield.

Chaque équipe a besoin d’un super sous-marin !

