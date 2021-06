Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? 3 grandes histoires à rattraper.

Bienvenue au week-end ! Les investisseurs ont traversé cinq jours de bourse chargés, ont été témoins de plus de compressions courtes que nous ne pouvons en compter et ont apparemment entassé de l’argent dans les produits d’Elizabeth Holmes. En attendant l’arrivée de vos achats douteux, qu’a fait la bourse aujourd’hui ?

le S&P 500 fermé de 0,2% Le Moyenne industrielle Dow Jones fermé de 0,04 % Le Composite Nasdaq fermé de 0,35%

Alors qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui ? Voici quelques-unes des meilleures histoires.

Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? Vendez les actions FANG.

Les législateurs étaient prêts vendredi à porter un coup dur à Big Tech. Comme Axios l’a signalé cet après-midi, cinq nouveaux projets de loi viennent d’être présentés à la Chambre des représentants. Ensemble, ceux-ci pourraient changer fondamentalement la façon dont les grandes entreprises de la Silicon Valley exploitent.

Alors qu’as tu besoin de savoir? Voici les cinq factures :

le Loi américaine sur l’innovation et le choix en ligne empêcherait les entreprises de désavantager injustement leurs concurrents. Cela semble particulièrement pertinent, surtout compte tenu des préoccupations récentes concernant la Pomme (NASDAQ :AAPL) et Alphabet (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL) magasins d’applications. Cela est également lié aux préoccupations concernant la façon dont Alphabet gère les résultats de recherche sur Internet. le Loi sur la concurrence et les opportunités des plateformes interdirait aux gros joueurs en ligne d’acheter de la concurrence. Cela semble particulièrement destiné aux entreprises comme Facebook (NASDAQ :FB) qui ont acheté des sites de médias sociaux plus petits (comme Instagram). Cela survient également alors que les grandes entreprises technologiques regardent les startups de l’économie créatrice comme Discorde et Club-house. le Loi sur la fin des monopoles de plate-forme pourrait forcer Alphabet à céder YouTube. Plus largement, cela rendrait illégal pour une entreprise de posséder une plate-forme et des services concurrents. le Accroître la compatibilité et la concurrence en activant la loi sur la commutation de services permettrait aux consommateurs de basculer les données entre les plates-formes. le Loi sur la modernisation des frais de dossier de fusion permettrait aux régulateurs d’exiger des frais plus élevés pour les fusions évaluées à 1 milliard de dollars ou plus.

Combien valez-vous ?

Les crypto-monnaies ont promis de changer le monde, et elles pourraient bien changer notre valeur individuelle… ou du moins la façon dont nous percevons cette valeur.

L’une des startups les plus rapidement émergentes dans cet espace est BitClout, qui a le soutien des milliardaires Tyler et Cameron Winklevoss. Essentiellement, BitClout est l’intersection des médias sociaux et de la cryptographie. Les utilisateurs sont représentés par leurs pièces personnelles – et chaque utilisateur a un prix unique. Cela prend en considération votre capital social, y compris votre notoriété sur les plateformes sociales existantes et le sentiment du grand public. Au 9 juin, Elon Musk était la pièce la plus précieuse de la plateforme, valant plus de 55 000 $.

Alors, comment ça marche? Comme Caroline Lester l’a écrit pour The New Yorker, le livre blanc explique comment vous pouvez augmenter et diminuer la valeur. En utilisant Musk comme exemple, tout succès dans ses efforts dans l’espace pourrait voir sa pièce s’apprécier. Des bouffonneries plus bizarres sur son Twitter pourraient faire baisser les prix.

Les utilisateurs de BitClout peuvent donc gagner de l’argent en investissant dans des chiffres qu’ils pensent avoir une chance d’apprécier. Toute personne représentée par une pièce peut également jouer un rôle, agissant en tant que créateur de contenu et s’engageant avec les détenteurs. Lester met en évidence cette dynamique avec l’ancienne star de Bachelor Matt James, qui s’intéresse beaucoup à son profil BitClout.

Comment les investisseurs devraient-ils considérer cela maintenant? En ce qui concerne la mécanique de BitClout, ses développeurs ont quelques problèmes à comprendre. Mais au-delà de cela, cet intérêt pour les jetons sociaux semble ici dire, les vibrations Black Mirror et tout. Les jetons sociaux continuent d’apparaître sur toutes les plateformes, permettant aux créateurs de contenu, aux influenceurs et aux célébrités d’interagir avec les fans de nouvelles manières.

En savoir plus sur les jetons sociaux redoutables ici.

Gagnants, perdants, mentions honorables

Gagnants: L’un des plus grands gagnants cette semaine a été Orphazyme (NASDAQ :ORPH), une société biopharmaceutique basée au Danemark. À un moment donné, les actions ont augmenté de plus de 1 300 % sans nouvelles. Peut-être que les spéculations sur un éventuel catalyseur du 17 juin ont déclenché les gains. Quoi qu’il en soit, les investisseurs particuliers ont beaucoup à apprendre du rallye astronomique.

Perdants : Les crypto-monnaies comme Bitcoin (CCC :BTC-USD) et Dogecoin (CCC :DOGE-USD) ont continué à souffrir. Les inquiétudes persistantes concernant la consommation d’énergie et la réglementation pèsent sur ces cryptos. De plus, la nouvelle cette semaine selon laquelle le président Joe Biden s’attaquera au rôle de la crypto dans les attaques de ransomware lors du sommet du G-7 a beaucoup d’enthousiasme. Une raison d’espérer ? De nombreux traders experts pensent que nous avons atteint un pic de sentiment baissier, suggérant qu’une reprise est à venir.

Mentions honorables: Aussi grossiers soient-ils, PornRocket (CCC :PORNROCKET-USD) et SpermeRocket (CCC :CUMMIES-USD) méritent des mentions honorables. En effet, grâce aux tweets spontanés d’Elon Musk, ces cryptos sont devenus des gagnants instantanés. Ils ont connu une grande volatilité depuis lors, mais ils peuvent tout simplement offrir une réelle utilité dans un secteur difficile à bannir.

