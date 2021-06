Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? 3 grandes histoires à rattraper.

Quelle journée bien remplie en bourse ! La Réserve fédérale a donné le coup d’envoi de sa réunion de juin, mettant à nouveau les craintes inflationnistes sous les projecteurs. Les créateurs de TikTok marient astrologie et crypto-monnaies, et les actions Reddit ont reçu un autre coup de pouce. En plus de tout cela, qu’a fait la bourse aujourd’hui ?

le S&P 500 fermé 0,2% Le Moyenne industrielle Dow Jones fermé 0,27% Le Nasdaq Composite fermé 0,71%

Alors qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui ? Voici quelques-unes des meilleures histoires.

Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? Flip Flip sur DKNG.

Reddit vise peut-être les vendeurs à découvert, mais Recherche Hindenburg ne se contente pas de rester sur la touche. Aujourd’hui, la société a publié un nouveau court rapport sur la société post-SPAC DraftRois (NASDAQ :DKNG). Au cœur des allégations se trouve l’idée que DraftKings – bien que populaire auprès du public des investisseurs de détail – représente le marché noir et d’autres transactions illégales.

Essentiellement, Hindenburg décrit comment DraftKings est devenu public. Tout s’est passé par une fusion à trois avec Acquisition de diamants, DraftKings et la société de jeux SBTech. Cette dernière entité est celle en question. Comme l’écrit Hindenburg, malgré les efforts pour se distancier, SBTech est impliquée dans des acteurs criminels, le blanchiment d’argent, les transactions sur le marché noir et d’autres activités illicites.

Il semble donc que l’essentiel est que, alors que le stock de DKNG monte en flèche, ce contexte louche pourrait rapidement faire retomber DraftKings.

Comme l’a souligné Chris MacDonald, contributeur d’InvestorPlace, cette nouvelle a secoué le bateau de DraftKings en début de journée. Les investisseurs ont vu les actions chuter jusqu’à 10 % en pré-marché.

Cependant, les choses ont rapidement changé, en grande partie grâce au soutien de r/WallStreetBets. Compte tenu de la façon dont le subreddit d’investissement méprise les vendeurs à découvert, il est logique que Hindenburg soit le méchant ici. Les affiches ont affirmé que le court rapport était une « fausse nouvelle » et ont fait valoir que DraftKings représente une entreprise prometteuse.

Alors qu’as tu besoin de savoir? Comme d’autres entreprises qui sont devenues publiques via la route SPAC, il semble que DraftKings ait un chemin semé d’embûches. Cependant, il semble également que la foule des détaillants soit prête à affronter les vendeurs à découvert de premier plan.

Coinbase accueille Shiba Inu à bras ouverts

Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) a fait le bonheur des fans de crypto aujourd’hui, en annonçant que sa plate-forme Pro accueillerait trois nouveaux noms le 17 juin. Cette liste présente Chiliz (CCC :CHZ-USD), Conserver le réseau (CCC :GARDER-USD) et, surtout, Shiba Inu (CCC :SHIB-USD). L’échange cryptographique populaire dit que cette décision est en réponse aux demandes des utilisateurs pour plus d’options de trading.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Coinbase est l’un des plus grands échanges au monde et l’un des plus populaires. Sa cotation directe en avril 2021 a saisi Wall Street, de nombreux experts la qualifiant d’étape importante pour le monde de la crypto-monnaie. Diverses études montrent que les crypto-monnaies surperforment dans les jours qui suivent leur cotation sur Coinbase, en raison de l’exposition et de la légitimité associées à l’échange.

Dans cet esprit, ce fut une énorme nouvelle lorsque Coinbase a finalement été déployé Dogecoin (CCC :DOGE-USD) formation. Les investisseurs l’ont pris comme un vote de confiance dans la pièce meme et une raison pour un rallye majeur.

Maintenant, le jeton SHIB dérivé de Dogecoin connaît un sort similaire. Shiba Inu était une crypto-monnaie à la pointe de la tendance mardi, selon les données de CoinMarketCap. Au moment de la rédaction, le jeton était en hausse de plus de 20%.

Maintenant, l’analyste d’InvestorPlace Luke Lango n’est pas si sûr que Shiba Inu soit un investissement solide à long terme. Cependant, il reconnaît le battage médiatique que ce jeton détient. C’est pourquoi, avant sa cotation Coinbase Pro, Lango a identifié SHIB comme un commerce attrayant. Il dit:

« La pièce Shiba Inu ressemble à Dogecoin 2.0. C’est bon et mauvais. Le bien est que Dogecoin a été un succès fou d’un point de vue commercial car il a gagné la popularité des masses, et la pièce Shiba Inu est essentiellement Dogecoin plus plus de fonctionnalités, donc elle a le potentiel de voler la popularité et l’élan de Dogecoin. Mais le problème est que la technologie sous-jacente ici n’est pas révolutionnaire, et du point de vue de la technologie de base, il ne s’agit que d’une pièce de monnaie qui s’estompera probablement une fois que la foule des détaillants aura changé. L’implication d’investissement? Cela ressemble à un commerce solide à court terme et à un faible investissement à long terme.

Les actionnaires de la CCIV sont-ils la cible de la blague de la SPAC ?

Churchill Capitale IV (NYSE :CCIV), la société de chèques en blanc apportant Moteurs lucides public, a eu une autre journée difficile. L’action CCIV a clôturé en baisse de plus de 6% alors que les investisseurs traitent les derniers ratés de la fusion.

Depuis la confirmation de l’accord avec Lucid Motors, l’un des principaux points de discorde a été son évaluation. Désormais, grâce au dernier dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, les investisseurs particuliers ont encore plus de raisons de s’inquiéter. Comme l’a souligné Joanna Makris, analyste chez InvestorPlace Markets, la transaction valorise désormais Lucid à ​​38 milliards de dollars. Bien que ce soit encore un chiffre élevé, il est en baisse par rapport à l’estimation précédente de 42 milliards de dollars. Cela met également beaucoup de pression sur les investisseurs de PIPE – s’ils encaissent à la fin de la période de blocage en septembre, les actionnaires de Lucid pourraient voir de graves mouvements à la baisse.

Certes, certains investisseurs particuliers voient encore des raisons d’aimer les actions CCIV ici. Tesla (NASDAQ :TSLA) s’est éloigné de son modèle Plaid+, suscitant de l’espoir pour ses concurrents de véhicules électriques. De plus, des nouvelles qui Rivien pourrait devenir public à près de 70 milliards de dollars, ce qui donne à Lucid une apparence bon marché.

Makris voit à travers ce battage médiatique et pense finalement que les actionnaires de CCIV sont la cible d’une mauvaise blague SPAC. Que vous soyez d’accord ou non, la dernière évaluation de Lucid mérite certainement d’être examinée de plus près.

En savoir plus sur les actions CCIV ici.

À la date de publication, Sarah Smith n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

