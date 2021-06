Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? 3 grandes histoires à rattraper.

La semaine ne fait que commencer et elle semble déjà longue. Le trading de ce matin a démarré avec le crash d’une autre crypto-monnaie et s’est terminé par un rallye spéculatif sur les noms de l’énergie. Donc, dans cet esprit, que s’est-il passé d’autre sur le marché boursier aujourd’hui ?

le S&P 500 clôturé en hausse de 1,4 % Moyenne industrielle Dow Jones clôturé en hausse de 1,76% Composite Nasdaq clôture en hausse de 0,79%

Alors qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui ? Voici quelques-unes des meilleures histoires.

Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? Parlez Crypto.

Les prix de la cryptographie aujourd’hui ont probablement les investisseurs prêts pour le week-end… encore une fois.

Au moment d’écrire ces lignes, les 10 principales crypto-monnaies par capitalisation boursière sont toutes dans le rouge. Bitcoin (CCC :BTC-USD) les prix sont en baisse de 8%. Dogecoin (CCC :DOGE-USD) les prix sont en baisse de près de 25 %. Les investisseurs réagissent aux nouvelles en provenance de Chine, réaffirmant les mesures antérieures visant à interdire le commerce de crypto dans le pays.

Alors que s’est-il passé exactement ? Au cours du week-end, la province chinoise du Sichuan a ordonné la fermeture de toutes les opérations minières de Bitcoin. Cette province abrite l’un des plus grands centres miniers hydroélectriques au monde. Ce n’est pas non plus la première province à prendre position – comme l’a rapporté Chris MacDonald, contributeur d’InvestorPlace, plus tôt en juin, la province du Qinghai a également interdit l’exploitation minière.

Désormais, les entreprises basées en Chine doivent déménager ou fermer leurs activités. Comme l’a partagé l’influenceur Dogecoin Matt Wallace, certaines entreprises annoncent déjà des déménagements aux États-Unis et dans d’autres pays. En attendant, les investisseurs se préparent toujours à la douleur.

La décision de la Banque populaire de Chine (PBOC) a aggravé les choses lundi. La PBOC a déclaré aux principales banques chinoises qu’elles ne pouvaient pas fournir de négociation, de compensation ou de règlement pour les transactions cryptographiques. Cela réaffirme la messagerie anti-crypto de la Chine qui repose sur la volatilité de ses prix.

Alors, quelle est la ligne de fond? Comme l’a rapporté Robert Lakin, contributeur d’InvestorPlace, la journée d’aujourd’hui a été difficile pour les crypto-monnaies, bien que l’annonce de la PBOC soit (en quelque sorte) une vieille nouvelle. Préparez-vous à une nouvelle volatilité dans les prochains jours. Il ne serait pas surprenant de voir les investisseurs commencer à se débarrasser des craintes chinoises.

Faites vos valises?

Hot Vax Summer est là, et les consommateurs américains sont prêts à recommencer à voyager. Pour les entreprises du secteur des compagnies aériennes, des croisières et des hôtels, cela apporte une variété de récompenses et de défis.

Pendant le weekend, Royal Caraïbes (NYSE :RCL) a vu sa première croisière d’essai Covid-19 mettre les voiles. Son Freedom of the Seas est parti de Miami dimanche soir, transportant 600 employés bénévoles. Au cours de la croisière, Royal Caribbean testera ses précautions Covid-19, avec un représentant des Centers for Disease Control and Prevention à bord. Comme l’a rapporté CNN, cela se rapproche de l’acceptation des passagers payants.

Les compagnies aériennes s’efforcent également de revenir à la normale. Ces derniers jours, le débit de passagers s’est approché des niveaux de 2019, selon les données de la TSA. Cela devrait être un boom pour les compagnies aériennes comme Uni (NASDAQ :UAL) et Compagnies aériennes américaines (NASDAQ :AAL).

Cependant, sous la surface, l’histoire de la récupération est un peu plus compliquée.

Les compagnies aériennes – et de nombreuses autres entreprises – sont en difficulté en raison de la pénurie de main-d’œuvre et de nombreux autres facteurs post-pandémiques. Le PDG de United Airlines, Scott Kirby, met en garde contre une future pénurie de pilotes et son entreprise lance une académie de formation pour contrer les perturbations. American, confronté à des pénuries et à des complications météorologiques similaires, a annulé des centaines de vols.

Alors, quelle est la ligne de fond? Les pénuries de main-d’œuvre frappent une variété d’industries, des soins infirmiers à l’ingénierie. Pour les agences de voyages, cependant, ils sont particulièrement douloureux et pourraient étouffer l’histoire de la reprise en cas de pandémie.

Ce que nous regardons d’autre

d’Amazon (NASDAQ :AMZN) L’événement annuel Prime Day démarre aujourd’hui et se poursuivra jusqu’à demain, le 22 juin. Comme le souligne Will Ashworth, contributeur d’InvestorPlace, cette fête du shopping offre aux consommateurs de nombreuses offres. Ashworth écrit également que pour sept autres stocks de détail comme Bain de lit et au-delà (NASDAQ :BBBY), Amazon Prime Day est un catalyseur boursier. Dans le cadre de l’American Rescue Plan, les premiers versements du Child Tax Credit commenceront à toucher les comptes bancaires le mois prochain. Selon Yahoo Finance, les avantages maximum s’appliquent aux parents ayant des enfants de 6 ans ou moins. L’un des meilleurs gagnants aujourd’hui est Énergie aux flambeaux (NASDAQ :TRCH). Comme l’a rapporté Robert Lakin, contributeur d’InvestorPlace, il s’agit d’un nom spéculatif qui gagne du terrain avant sa fusion avec Métamatériau (OTCMKTS :MMATF). D’ici à la clôture de la fusion, Torchlight versera un dividende spécial, le 25 juin.

À la date de publication, Sarah Smith n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

