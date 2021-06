Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? 3 grandes histoires à rattraper.

Une journée bien remplie de baisse des prix, quatre autres jusqu’à un long week-end ! Alors que les investisseurs se précipitaient pour rechercher l’édition de gènes CRISPR et les dernières nouvelles dans l’univers de la cryptographie, Wall Street tournait lundi. Avec tout ce chaos à l’esprit, qu’a fait le marché boursier aujourd’hui ?

le S&P 500 clôturé en hausse de 0,23 % Moyenne industrielle Dow Jones clôturé en baisse de 0,44% Nasdaq Composite clôture en hausse de 0,98%

Alors qu’est-ce que la bourse a fait aujourd’hui ? Voici quelques-unes des meilleures histoires.

Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? Annuler des vols.

Ce fut une journée difficile pour les actions axées sur les voyages comme les actions des compagnies aériennes et des croisières. Compagnies aériennes américaines (NASDAQ :AAL) a perdu 3,7%, alors que Carnaval (NYSE :CCL) ont perdu près de 7 %. Au cœur des baisses se trouve la réalité que la réouverture de Covid-19 ne se fera pas entièrement en douceur.

Plus précisément, tout rappel de l’imparfaite de la reprise pandémique a ébranlé la confiance des investisseurs. Prenez par exemple ce qui s’est passé avec les compagnies aériennes et les croisiéristes aujourd’hui.

Commencer, Royal Caraïbes (NYSE :RCL) était le porteur de mauvaises nouvelles dans l’espace de croisière. Au cours du week-end, deux passagers de son navire Adventure of the Sea ont été testés positifs au Covid-19. Il est important de noter que les deux passagers ont moins de 16 ans et ne sont pas vaccinés. Cependant, ces tests positifs ébranlent la confiance dans le fait que les croisières pourraient reprendre à un rythme normal. De plus, alors que les croisiéristes s’efforcent d’obtenir l’approbation réglementaire, un tel faux pas pourrait faire mal.

Dans le ciel, les compagnies aériennes de passagers ont également des problèmes. Bien qu’elles ne soient pas directement liées aux cas de Covid-19, les compagnies aériennes ont du mal à embaucher suffisamment de pilotes. En effet, un grand nombre de pilotes actuels doivent prendre leur retraite cette année. Le fait que de nombreuses compagnies aériennes ont réussi le recrutement pendant la pandémie nuit également aux choses. Comme l’a rapporté Brenden Rearick, rédacteur en chef adjoint d’InvestorPlace, certains s’en tireront mieux que d’autres. En conséquence, le secteur se prépare à un atterrissage rocheux.

Alors, quelle est la ligne de fond? La récupération de Covid-19 se déroule largement plus rapidement que prévu. Cependant, les rapports sur la variante delta, les déséquilibres entre l’offre et la demande et les consommateurs non vaccinés présentent tous des défis pour certaines des entreprises les plus durement touchées. Les investisseurs optimistes quant à la reprise devraient s’accrocher à leurs gilets de sauvetage et se préparer à la volatilité dans les mois à venir.

Hertz est prêt pour un été Vax chaud

Hertz (OTCMKTS :HTZGQ) est prêt à faire la fête cet été… ou du moins à sortir de la faillite. L’action HTZGQ a clôturé lundi en hausse de plus de 30% alors que les investisseurs se préparent à ce que la société sorte de la faillite dès cette semaine.

Plus d’un an après que la société a demandé pour la première fois la protection contre les faillites, les tribunaux ont donné le feu vert à Hertz. Dans cet esprit, Hertz est en passe de sortir de la faillite dès le 30 juin. Lorsqu’il le fera, il aura effacé près de 5 milliards de dollars de dette de son bilan. Il disposera également de 2,2 milliards de dollars de liquidités.

Comme l’a dit le PDG Paul Stone, Hertz sortira plus fort que jamais, prêt à saisir de nouvelles opportunités.

Cette nouvelle ère pour la société de location de voitures intervient alors que les consommateurs américains plongent dans Hot Vax Summer. Les voitures de location sont très demandées, car les clients voyagent pour affaires et loisirs pour la première fois depuis des mois. Cet effet de levier sur l’économie du voyage est exactement ce qui a nui à Hertz en premier lieu.

