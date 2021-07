Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? 3 grandes histoires à rattraper.

Ouf, quelle journée bien remplie en bourse ! Les investisseurs ont clôturé le premier semestre de l’exercice, deux trimestres qui ont vu la S&P 500 gagner 14%. Alors que tout le monde se prépare pour la prochaine moitié et une réalité post-pandémique, qu’a fait le marché boursier aujourd’hui ?

Le S&P 500 a gagné 0,13% Moyenne industrielle Dow Jones a gagné 0,61% Nasdaq Composite perdu 0,17%

Alors qu’est-ce que la bourse a fait aujourd’hui ? Voici quelques-unes des meilleures histoires.

Alors, qu’a fait le marché boursier aujourd’hui? Belle Robinhood.

L’une des plus grandes histoires du marché boursier aujourd’hui tourne autour de Robin des Bois… et ses fameuses pannes commerciales. En grande nouvelle, la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) a infligé à Robinhood une amende de 70 millions de dollars au total. C’est plus que ce à quoi la plate-forme de commerce électronique se préparait, et c’est la plus grosse amende de ce type imposée par la FINRA.

Donc de quoi est-il question? Et où va l’argent ?

Pour commencer, ces amendes remontent toutes à mars 2020, lorsqu’une série de pannes de trading sur Robinhood a duré plusieurs heures et a impacté les clients. Surtout, comme la plate-forme a connu un volume de transactions élevé, les clients n’ont pas été en mesure d’effectuer des transactions. Cela s’est produit au début de la pandémie de Covid-19 alors que le marché boursier connaissait une volatilité en général.

Il est important de le noter, car de nombreux investisseurs peuvent supposer que les amendes sont liées à la GameStop (NYSE :GME) saga de 2021. Cependant, ces pannes se sont produites en une série de semaines en 2020 et ont précédé la frénésie des stocks de mèmes. Les législateurs et les régulateurs enquêtent toujours sur ce qui s’est passé au début de 2021 alors que Robinhood a cessé de négocier une variété d’actions. Nous avons vu une répétition de ces problèmes plus tard ce printemps alors que Dogecoin (CCC :DOGE-USD) a atteint de nouveaux sommets historiques.

Maintenant, dans cet esprit, la FINRA a infligé à Robinhood une amende de 57 millions de dollars. Il a également ordonné à la plate-forme de négociation de verser 12,6 millions de dollars aux investisseurs à titre de dédommagement. Ensemble, cela représente environ 70 millions de dollars.

Certes, Robinhood affirme avoir résolu de nombreux problèmes qui ont entraîné ces interruptions de négociation en 2020. Aujourd’hui, il a également partagé plus d’informations sur ses plateformes de médias sociaux sur l’amélioration du service client et des solutions d’engagement client. Mais alors que la société se prépare à devenir publique, les vents contraires de la réglementation seront un facteur clé à surveiller.

Vous pouvez en savoir plus sur les amendes Robinhood ici.

Coinbase adopte la décentralisation

Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) a certainement marqué Wall Street. C’est l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie et l’échange le plus populaire aux États-Unis. Compte tenu de cela, son inscription directe a été considérée comme une étape importante pour Bitcoin (CCC :BTC-USD) et ses homologues crypto.

Au-delà de cela, Coinbase apporte un sentiment de légitimité aux pièces et aux jetons de sa plate-forme. Actuellement, l’équipe derrière l’échange a un test de 70 questions qu’elle utilise pour évaluer les nouvelles inscriptions potentielles. Cela signifie que les passionnés de crypto-monnaie attendent souvent des mois, voire des années, pour voir leurs cryptos préférées atteindre Coinbase. Et lorsqu’ils commencent à trader, ils subissent souvent ce que l’on appelle l’effet Coinbase.

Donc, tout bien considéré, Coinbase est un gros problème dans le monde de la crypto-monnaie, et les investisseurs surveillent la société de près.

Cela signifie que le dernier article de blog du PDG Brian Armstrong mérite d’être déballé. Le premier gros point à retenir est que Coinbase veut adopter la nature décentralisée des monnaies numériques. Une partie de cette nouvelle valeur forcera l’échange à ajouter plus d’actifs, plus rapidement. Il réduira son test de 70 questions à seulement 12 et créera une section spéciale pour les actifs potentiellement risqués.

Le deuxième grand point à retenir est que Coinbase reconnaît les cas d’utilisation croissants des crypto-monnaies. Dans cet esprit, la société va déployer son propre magasin d’applications pour donner accès à des logiciels tiers.

Comme CoinMarketCap l’a démontré avec sa nouvelle fonction d’échange de jetons, l’avenir de la crypto est là. Les entreprises qui peuvent tirer parti de leurs prouesses numériques réussiront.

Ce que nous regardons d’autre

Le Brésil a suspendu son contrat de 324 millions de dollars pour acquérir COVAXIN, le vaccin Covid-19 fabriqué par la firme indienne Bharat Biotech. Comme Niharika Sharma l’a écrit pour Quartz, cela survient alors que les régulateurs de la santé au Brésil trient ce qui pourrait être un scandale de corruption. Ocugen (NASDAQ :OCGN), le partenaire américain de Bharat Biotech, a clôturé dans le rouge aujourd’hui. Le Mexique a réaffirmé son interdiction bancaire de Bitcoin (CCC :BTC-USD) après que le milliardaire Ricardo Salinas Pliego ait lancé la pièce sur les réseaux sociaux. Salinas Pliego a clairement exprimé son soutien au Salvador et à sa décision de donner cours légal au BTC. Cependant, malgré son soutien, les banques mexicaines se sont engagées à bloquer toute transaction de crypto-monnaie. Un nouveau jeu visant à refléter les fonctionnalités de réalité augmentée de Pokémon Go sera lancé le 3 juillet. Plus important encore, les utilisateurs pourront gagner Dogecoin (CCC :DOGE-USD) pendant que je jouais.

Nio (NYSE :NIO) a vu ses actions s’apprécier à nouveau mercredi. Cette fois, la hausse intervient en prévision de sa mise à jour de livraison de juin. Certains analystes pensent que la société devrait afficher une croissance impressionnante pour les mois restants de 2021.

À la date de publication, Sarah Smith n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Sarah Smith est la rédactrice de Today’s Market chez InvestorPlace.com.