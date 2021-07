Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? 3 grandes histoires à rattraper.

in

Les investisseurs travaillent pour le week-end, semble-t-il, alors que le troisième trimestre a démarré en trombe. Au premier jour du nouveau trimestre, le S&P 500 établi un nouveau record plus haut. Le marché du premier appel public à l’épargne vient d’atteindre un nouveau record, et Monnaie Bébé Doge (CCC :BABYDOGE-USD) est allé courir. Alors qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui ?

le S&P 500 a gagné 0,52 % Moyenne industrielle Dow Jones a gagné 0,38% Composite Nasdaq gagné 0,13%

Alors qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui ? Voici quelques-unes des meilleures histoires.

Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? Parlez Robinhood

Pour terminer. Après des mois et des mois d’attente, Robin des Bois déposé pour son introduction en bourse. Les investisseurs se plongent déjà dans les détails avec impatience.

La société prévoit d’inscrire ses actions à la cote du Bourse du Nasdaq sous le ticker HOOD. Il réservera 20 à 35 % de ses actions à la vente aux entreprises clientes, qui sont en grande partie des investisseurs particuliers. Selon Axios, l’une des raisons pour lesquelles les investisseurs ont dû attendre si longtemps ce dépôt est que Robinhood a subi des retards de la part de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Ces retards sont en grande partie le résultat d’une activité commerciale croissante de crypto-monnaie. Pour les trois premiers mois de 2021, Robinhood a déclaré un chiffre d’affaires de 522 millions de dollars. Il a également signalé une perte nette de 1,44 milliard de dollars. Cependant, comme Axios l’a également précisé, cette perte est entièrement le résultat d’un ajustement équitable du marché sur son financement de billets convertibles.

Alors, que devez-vous savoir d’autre avant de plonger ? Le premier gros point à retenir est que Robinhood, une entreprise avide de soutien aux investisseurs particuliers, fait quelque chose de très inhabituel avec son introduction en bourse. C’est-à-dire que la décision de réserver jusqu’à 35 % de ses actions aux investisseurs particuliers se démarque. Cela pourrait également changer la donne quant à la façon dont d’autres entreprises décident de naviguer dans le processus d’introduction en bourse.

Le deuxième gros point à retenir est que la voie réglementaire pour Robinhood n’est pas claire. Bien qu’une décision de la FINRA de 2020 sur l’arrêt des échanges soit maintenant dans le rétroviseur, la société fait face à des recours collectifs et l’ensemble GameStop (NYSE :GME) saga. De plus, les régulateurs ne sont toujours pas aussi sûrs de son activité de crypto-monnaie.

Devriez-vous prendre une bouchée de Krispy Kreme?

Une offre publique initiale délicieuse a frappé Wall Street aujourd’hui, et les investisseurs ont semblé aimer leur première bouchée.

Krispy Kreme (NASDAQ :DNUT), la nouvelle entreprise publique en question, a vu ses actions gagner plus de 23% jeudi. Cela survient après que la chaîne de beignets a évalué son introduction en bourse à 17 $, en dessous de sa fourchette initiale de 21 $ à 24 $. Comme l’a écrit ce matin le contributeur d’InvestorPlace, Robert Lakin, Krispy Kreme a levé environ 500 millions de dollars à la suite de ces débuts.

Alors, qu’avez-vous besoin de savoir d’autre ? Surtout, Krispy Kreme n’est pas nouveau à Wall Street… du moins pas vraiment. La société a déjà été cotée en bourse, bien qu’elle soit devenue privée en 2016. En cours de route, elle a déposé une demande de protection contre les faillites au chapitre 11 et a eu des difficultés avec ses finances.

Maintenant, avec Krispy Kreme à nouveau public, les investisseurs sont très attentifs. Comme Lakin l’a également souligné, l’entreprise est confrontée à la concurrence de grandes entreprises comme Starbucks (NASDAQ :SBUX). Il doit également rivaliser avec un intérêt croissant du public pour les aliments et les boissons soucieux de leur santé. La pandémie de Covid-19, qui a vu de nombreux consommateurs se tourner vers les aliments réconfortants, alimente cette tendance.

Mais Krispy Kreme a l’air savoureux malgré ces vents contraires. Son chiffre d’affaires a bondi de 23% à 321,8 millions de dollars au dernier trimestre et ses pertes ont diminué. De plus, en tant que détaillant physique, la réouverture de Covid-19 et le retour aux trajets du matin devraient profiter à l’entreprise.

Certes, tout le monde n’est pas convaincu. Comme l’a écrit Chris MacDonald, contributeur d’InvestorPlace, certains sur r/WallStreetBets parient contre l’action DNUT. Malgré son approche favorable au commerce de détail, de nombreux Redditors pensent que l’entreprise est loin d’être un coup de lune. Ils soutiennent que les problèmes d’évaluation ainsi que son passé doux-amer rendent l’introduction en bourse de Krispy Kreme un peu obsolète.

Vous pouvez en savoir plus sur les arguments pour et contre le stock de DNUT ici.

Ce que nous regardons d’autre

