Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? 3 grandes histoires à rattraper.

Ouf, le premier jour de trading après le long week-end est terminé, et c’était vraiment chargé. Les prix du pétrole continuent de grimper grâce aux retards de l’OPEP+, les consommateurs se préparent pour de gros débuts au box-office et Jeff Bezos célèbre son premier jour de pseudo-retraite. Alors qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui ?

le S&P 500 fermé 0,2% Le Moyenne industrielle Dow Jones fermé 0,6% Le Composite Nasdaq clôture en hausse de 0,17%

Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? Un combat JEDI.

De retour en octobre 2019, Microsoft (NASDAQ :MSFT) a remporté un trophée géant, gracieuseté du département américain de la Défense. Dans un geste crucial, le Pentagone a attribué à Microsoft son contrat JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure). JEDI était un contrat de cloud computing à grande échelle, couvrant 10 ans et promettant jusqu’à 10 milliards de dollars au gagnant. Pour Microsoft, c’était une mine d’or. Pour rival Amazon (NASDAQ :AMZN), ce fut une gifle qui a provoqué des années de litige.

Et le litige a vraiment suivi. Amazon a continué à lutter contre le fait que sa perte de contrat était injuste, résultant de la politique, notamment d’un différend entre l’ancien président Donald Trump et Bezos.

Il semble que le Pentagone en ait assez de ce drame. Bien qu’il n’ait pas mentionné explicitement le litige, il a annoncé mardi qu’il se retirait du contrat JEDI. Les responsables ont déclaré que l’accord ne répondait plus aux besoins des spécialistes de la défense. En tant que tels, ils s’apprêtent à résilier le contrat et à abandonner l’accord avec Microsoft.

Juste au bon moment, l’action Amazon s’est redressée, gagnant plus de 4,5% dans les échanges de mardi. Microsoft a clôturé à plat et ses actions sont en légère hausse dans les échanges après les heures normales.

Alors, quelle est la ligne de fond? Le Pentagone a encore besoin d’une aide à grande échelle avec le cloud computing, mais cette fois, il sait qu’il doit travailler avec plusieurs fournisseurs. Il a annoncé des plans pour le contrat Joint Warfighter Cloud Capability, qui divisera probablement le travail entre Amazon et Microsoft. Les responsables ont également déclaré qu’ils envisageraient de travailler avec des entreprises comme International Business Machines (NYSE :IBM) et Oracle (NYSE :ORCL).

Gardez un œil sur les nouvelles pour les mises à jour. Bien qu’il s’agisse d’une victoire pour Amazon, les taureaux de Microsoft peuvent être rassurés par le fait que le géant de la technologie aura toujours une certaine implication dans le contrat de cloud computing.

Alors que nous entamons le troisième trimestre, les dernières données de Partenaires S3 montrer que les vendeurs à découvert n’abandonnent pas. En fait, malgré des pertes douloureuses au cours des 30 derniers jours, les vendeurs à découvert poursuivent leurs paris baissiers. Pour les investisseurs de détail, cela crée des opportunités continues dans les actions dites à court terme.

Comme l’a souligné Brenden Rearick, rédacteur en chef adjoint d’InvestorPlace, il s’agit d’un élément clé de la thèse du troisième trimestre. Alors que les vendeurs à découvert se battent toujours, les actions avec des ratios d’intérêt à découvert élevés font de bons paris. Cette réalité a maintenu les plateformes de médias sociaux en effervescence avec des recherches et de nouvelles idées – toute une classe d’influenceurs du marché boursier est ainsi apparue.

Alors, où devriez-vous chercher certains des meilleurs choix ?

Il s’avère que S3 a déjà une liste prête pour les investisseurs avides, et il partage beaucoup de chevauchements avec les favoris de r/WallStreetBets. Des noms comme Bourreau de travail (NASDAQ :WKHS) et Trèfle Santé (NASDAQ :CLOV) faire cette liste.

Et, comme l’a souligné Rearick, les autres noms devraient avoir beaucoup de sens. Les startups de véhicules électriques et les sociétés de biotechnologie spéculatives ont été les principaux acteurs en 2020 et 2021. Cependant, le sentiment du marché évolue. Les investisseurs commencent à prêter attention aux niveaux élevés de concurrence des véhicules électriques et l’intérêt pour l’espace biotechnologique diminue au moins temporairement. C’est pourquoi de nombreuses institutions s’accrochent à leurs positions courtes.

Dans cet esprit, certaines des principales actions à court terme se trouvent actuellement dans ces secteurs. S3 a identifié des noms comme Nicolas (NASDAQ :NKLA), Canou (NASDAQ :GOEV) et Génétique Fulgente (NASDAQ :FLGT) comme les meilleurs achats.

Vous pouvez en savoir plus sur les actions à court terme pour le troisième trimestre ici.

Ce que nous regardons d’autre

Les investisseurs ont appris mardi que La porte à côté sera rendu public à travers Khosla Ventures (NASDAQ :KVSB). Pour ceux qui ne sont pas familiers, Nextdoor est une plate-forme de médias sociaux hyper-locale. Il a fait face à une croissance impressionnante pendant la pandémie alors que les voisins cherchaient à se connecter, bien que cela ne soit pas sans controverse. Vous pouvez en savoir plus sur le stock Nextdoor SPAC et KVSB ici.

Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) était à l’honneur aujourd’hui après que les développeurs ont finalement lancé leur échange ShibaSwap. Cette plate-forme décentralisée construit l’écosystème des jetons et donne à SHIB une plus grande utilisation. Il s’accompagne également du lancement officiel de OS (CCC :BONE-USD), un jeton de gouvernance.

Méta-matériaux (NASDAQ :MMAT), la société nouvellement fusionnée, a vu ses actions gagner aujourd’hui. Il semble que le catalyseur soit une mise à jour de son système de surveillance du glucose non invasif.

