Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? 3 grandes histoires à rattraper.

Les échanges du lundi sont terminés et les investisseurs se préparent pour une autre semaine chargée. À l’ordre du jour? Plus de raccourcis, d’audits de jetons et d’événements spéciaux pour les actions SPAC de premier plan. Donc, avec tout cela à l’esprit, qu’a fait le marché boursier aujourd’hui ?

le S&P 500 fermé de 0,35% Le Moyenne industrielle Dow Jones fermé de 0,36% Le Nasdaq Composite fermé de 0,21%

Alors qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui ? Voici quelques-unes des meilleures histoires.

Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? Vendre des actions SPCE.

Ce qui monte doit redescendre, et aujourd’hui le marché boursier a prouvé que ce vieil adage est vrai.

Comme nous l’avons écrit ce matin, Vierge Galactique (NYSE :SPCE) a été l’un des premiers gagnants. Les investisseurs ont fait des offres d’actions après que Richard Branson a rejoint sa société dans l’espace suborbital pour la première fois – établissant une étape importante en termes de vols d’essai en équipage. Non seulement Branson a battu son rival Jeff Bezos dans cette bataille, mais il a également rapproché Virgin du lancement commercial. La société a encore deux vols d’essai avec équipage complet et espère emmener des passagers payants dans l’espace l’année prochaine.

Pour les investisseurs, ce vol d’essai était plus qu’une bonne nouvelle. C’était une raison de croire aux stocks spatiaux en général. Lorsque Virgin est devenue publique pour la première fois via une société de chèques en blanc, les investisseurs ont adhéré au concept de vol spatial commercial. Depuis lors, nous avons vu une vague d’autres startups spatiales choisir de devenir publiques par le même chemin.

Il est donc important de noter que nous avons également vu ces stocks spatiaux augmenter ce matin. Autres premiers gagnants inclus AST Espace Mobile (NASDAQ :AST) et Espace Astra (NASDAQ :ASTR).

Cependant, ces gains ont été de courte durée. Virgin Galactic a clôturé en baisse de 17,3% aujourd’hui après avoir annoncé son intention d’offrir 500 millions de dollars supplémentaires en actions. Bien qu’il n’ait pas été surprenant de susciter l’intérêt des investisseurs, la nouvelle a rapidement suscité des craintes de dilution des actionnaires.

Alors, quelle est la ligne de fond? Selon l’analyste d’InvestorPlace Luke Lango, les problèmes de dilution ne sont pas négligeables. Cependant, pour les partisans des vols spatiaux, il y a une lueur d’espoir. Comme le dit Lango, cette vente d’actions donnera à Virgin Galactic la puissance de feu dont elle a besoin pour vraiment livrer.

L’actualité des vaccins n’est pas terminée

Johnson & Johnson (NYSE :JNJ) l’action a clôturé en légère baisse vendredi après l’annonce que la Food and Drug Administration des États-Unis ajoutera un nouvel avertissement à son vaccin Covid-19. Cet avertissement indiquera qu’il existe un lien avec une maladie auto-immune rare appelée syndrome de Guillain-Barré. Surtout, la FDA soulignera également que les récompenses l’emportent sur les risques possibles.

En analysant les données disponibles, les responsables de la santé ont suivi 100 rapports préliminaires du syndrome de Guillain-Barré. Ces cas font suite à l’administration de plus de 12,8 millions de doses du vaccin à injection unique, ce qui a incité la FDA à qualifier ce lien de « sérieux mais rare ». Jusqu’à présent, ces cas préliminaires concernaient principalement des hommes âgés de 50 ans ou plus.

Alors qu’est-ce que cela signifie pour les investisseurs?

Pour commencer, le Washington Post rapporte qu’il s’agit d’un nouveau coup de malchance pour le fabricant de vaccins. Johnson & Johnson a déjà fait face à une pause temporaire dans son déploiement à la suite de rapports faisant état d’un trouble rare de la coagulation sanguine chez les receveurs. Son partenaire industriel américain, BioSolutions Émergentes, a vu son usine de Baltimore fermer en avril en raison d’une contamination par dose. C’est un véritable coup dur pour l’entreprise, d’autant plus qu’elle commercialise son vaccin comme le plus accessible. Son attrait réside dans sa nature unique et ses moindres exigences logistiques pour le transport et le stockage.

Cependant, selon le même rapport du Washington Post, les données de Pfizer (NYSE :PFE) et Moderna (NASDAQ :ARNm) ne montrent pas encore de lien entre leurs vaccins et le syndrome de Guillain-Barré.

Le deuxième point à retenir est qu’il s’agit d’une période délicate pour être un fabricant de vaccins. Comme l’a écrit la semaine dernière Brenden Rearick, rédacteur en chef adjoint d’InvestorPlace, Pfizer veut aller de l’avant avec des injections de rappel et un vaccin spécifique à la variante delta. Cependant, les responsables de la santé rencontrent Pfizer et ses pairs avec réticence.

Ces trois sociétés sont devenues des noms bien connus pour leur rôle dans le développement de vaccins Covid-19, et sans surprise, elles voudront en tirer parti. Cependant, des alertes à la sécurité comme celle-ci et une relation changeante avec les régulateurs obscurciront ce récit.

Ce que nous regardons d’autre

Les experts pensent que cette semaine – et les semaines à venir – seront importantes pour les pièces stables. Ces crypto-monnaies sont liées à d’autres cryptos, à une monnaie fiduciaire ou à une marchandise négociée en bourse. Il est important de noter qu’ils ont également beaucoup fait l’actualité ces derniers jours. C’est parce que Cercle a annoncé sa fusion SPAC avec Concorde Acquisition (NYSE :CND). Visa (NYSE :V) met également tout son poids derrière les pièces stables dans le cadre de son avenir. Cette semaine chouettes a également lancé la première plate-forme de médias sociaux axée sur le NFT. En dehors du monde de la cryptographie, les investisseurs sont occupés à encourager Capitale de Churchill (NYSE :CCIV). C’est parce que l’objectif de fusion Moteurs lucides organisera demain son propre appel aux actionnaires. Là-bas, les investisseurs anticipent des mises à jour positives de Lucid avant un vote sur la fusion. Les investisseurs ont également passé lundi à rechercher Divertissement AMC (NYSE :AMC) malgré une vente massive. #AMCUndefeated a repris Twitter alors que les investisseurs ont attiré l’attention sur le succès au box-office de Black Widow.

