Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? 3 grandes histoires à rattraper.

Le marché boursier a pris un peu de mal aujourd’hui, alors que l’indice des prix à la consommation a révélé l’un des plus grands sauts depuis 2008. Pendant ce temps, Elon Musk a pris la barre des témoins et a répondu à de sérieuses questions sur ses transactions dans l’acquisition de SolarCity par Tesla (NASDAQ :TSLA), et les banques ont enregistré des bénéfices vraiment impressionnants. Alors, qu’a fait la bourse aujourd’hui ?

le S&P 500 fermé de 0,35% Le Moyenne industrielle Dow Jones fermé de 0,31% Le Nasdaq Composite fermé de 0,38%

Alors qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui ? Voici quelques-unes des meilleures histoires.

Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? Les actions ont chuté au milieu du rapport sur l’inflation.

Les actions en général ont eu une journée difficile, si vous n’avez pas remarqué que les principaux indices ont tous clôturé dans le rouge. Un autre nouveau rapport secoue les investisseurs, car il apparaît que l’inflation a continué de s’accélérer au cours du mois de juin.

Le département américain du Travail a déclaré aujourd’hui que l’indice des prix à la consommation du mois dernier avait augmenté de 5,4 % en glissement annuel. C’est la plus forte augmentation que nous ayons vue depuis l’été 2008. Cette augmentation était de 0,9 % d’un mois à l’autre, le plus grand bond d’un mois de l’IPC en plus de 10 ans.

La preuve de l’augmentation considérable des prix fait un certain nombre sur les actions à tous les niveaux aujourd’hui. Les gains des actions technologiques ont été réduits de moitié, avec des actions comme Facebook (NASDAQ :FB) et Tesla clôturant dans le rouge. Alphabet (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL) et Microsoft (NASDAQ :MSFT) n’a affiché que de maigres gains pour clôturer la journée.

Le rapport arrive à un moment intéressant pour le gouvernement américain, qui est toujours en désaccord avec lui-même quant à savoir si cette inflation est aussi grave qu’elle en a l’air, combien de temps elle durera et à quel point elle est mauvaise pour l’économie. Le président du Conseil de la Réserve fédérale, Jerome Powell, sera sur la sellette demain devant le Congrès alors qu’il aborde l’état de l’économie américaine. Il sera intéressant de voir comment Powell réagira à ces chiffres de l’IPC, car la Fed soutient que l’inflation s’arrêtera sans causer de dommages importants.

Elon Musk prend la parole pour le deuxième tour d’interrogation de SolarCity

Elon Musk a témoigné pour la deuxième journée dans une enquête sur les transactions d’achat de SolarCity par Tesla. La société d’énergie solaire était un fournisseur d’équipements de récupération d’énergie solaire à des fins résidentielles, commerciales et industrielles. Alors que la société commençait à faire faillite en 2016, Tesla de Musk l’a achetée pour 2,6 milliards de dollars et l’a absorbée dans la filiale Tesla Energy.

Musk, au moment de l’accord, était président de Tesla et de SolarCity. La bataille juridique en cours suggère que Musk et le conseil d’administration de Tesla ont manqué à leurs responsabilités en faisant pression pour l’accord. Le reste du conseil d’administration a réglé en 2020 pour 60 millions de dollars, ainsi, Musk est le seul défendeur.

Aujourd’hui, le milliardaire sort de la salle d’audience et essuie la sueur de son front après avoir subi le dernier jour d’interrogatoires difficiles. Notamment, Musk dit qu’il a dû racheter SolarCity en 2016.

Son raisonnement était simple : Tesla ne pouvait pas se permettre l’échec de SolarCity, car il joue un rôle trop important dans l’objectif à long terme de Tesla d’une durabilité totale. « Si nous avons tout un tas de systèmes solaires tiers, c’est une situation désordonnée. Nous avions besoin d’énergie solaire au sein de Tesla », a déclaré Musk sur le stand.

Reste à savoir en quoi ce questionnement va se transformer. Si Musk est trouvé du côté perdant de cette affaire, le magnat des affaires devra rembourser à Tesla le coût de l’acquisition. Cela pourrait creuser un peu dans son fonds Starbase.

Les actions bancaires impressionnées par les bénéfices du deuxième trimestre

C’est la saison des bénéfices des actions bancaires et JPMorgan Chase (NYSE :JPM) et Goldman Sachs (NYSE :SG) lancent les choses en beauté. Les deux géants bancaires enregistrent des bénéfices assez impressionnants, et bien que les valeurs des actions diminuent grâce à l’effet baissier de l’IPC sur le marché, les investisseurs ont des raisons d’être revigorés.

JPMorgan Chase a battu les estimations aujourd’hui, à la grande joie des actionnaires. Le bénéfice par action de 3,78 $ a dépassé les estimations des analystes de 3,05 $. La société affirme avoir enregistré 9,6 milliards de dollars de bénéfices ce trimestre, sans compter ses 3 milliards de dollars de libération de réserves nettes.

Goldman Sachs a également fait exploser les estimations ce matin ; la société a affiché un BPA de 15,02 $, un peu plus que les estimations des analystes d’environ 9,90 $. Le bénéfice net a dépassé 5,49 milliards de dollars, faisant sauter le bénéfice net de 373 millions de dollars du premier trimestre.

Les investisseurs doivent remercier la folie de l’introduction en bourse pour cette performance au cours du premier semestre 2021. Le duo est resté occupé à souscrire ces offres publiques, générant suffisamment de frais pour soutenir les institutions en cas de difficultés économiques. Au total, les deux banques ont conseillé et orchestré des centaines de transactions au cours des six premiers mois de 2021.

Vous pouvez également vous attendre à plus de discussions sur les actions bancaires tout au long de la semaine. JPM et GS ont lancé ce qui sera une semaine chargée pour les bénéfices bancaires ; Banque d’Amérique (NYSE :BAC), Citigroup (NYSE :C), Roche noire (NYSE :NOIR) et Wells Fargo (NYSE :WFC) ne sont que quelques-uns des autres grands noms partageant leurs gains cette semaine.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.