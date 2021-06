Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? 3 grandes histoires à rattraper.

Toutes nos félicitations! Les investisseurs ont réussi le premier jour de bourse après un long week-end, et c’était un week-end chargé. Wall Street se concentrait sur une cyberattaque d’une usine de viande, un rallye frénétique des stocks de mèmes, le début de SoFi (NASDAQ :SOFI) et une vidéo virale d’une femme poussant un ours. Au-delà de tout cela, qu’a fait la bourse aujourd’hui ?

le S&P 500 fermé en baisse de 0,05% Moyenne industrielle Dow Jones clôturé en hausse de 0,13 % Nasdaq Composite fermé en baisse de 0,09%

Alors qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui ? Voici quelques-unes des meilleures histoires.

Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? Pariez sur AMC.

Les vendeurs à découvert doivent vraiment ressentir la douleur mercredi, car Divertissement AMC (NYSE :AMC) a gagné plus de 22% et s’est approché des sommets de 52 semaines. En fait, un rapport suggère que ces vendeurs à découvert ont perdu 600 millions de dollars supplémentaires dans les échanges de mardi.

La société a été en larmes ces derniers jours, alimentée par les publications de r / WallStreetBets et de grands espoirs pour une autre courte compression. Des campagnes sur les réseaux sociaux comme #AMCarmy et #AMCsqueeze ont attiré l’attention sur la foule d’investisseurs de détail encore forte.

Aujourd’hui, ces investisseurs particuliers ont une main plus traditionnelle. AMC Entertainment a annoncé qu’elle levait 230 millions de dollars via Mudrick Capital Acquisition. En conséquence, l’exploitant du cinéma disposera de plus d’argent pour étendre son empreinte physique et améliorer l’expérience client. Pour les fans d’AMC, c’était une excellente nouvelle.

Plus généralement, la foule des détaillants a applaudi l’histoire de la réouverture de Covid-19. Comme l’a souligné aujourd’hui Brenden Rearick, rédacteur en chef adjoint d’InvestorPlace, le week-end du Memorial Day a été une aubaine pour les cinémas. AMC en a profité, tout comme des entreprises comme Cinémark (NYSE :CNK) et IMAX (NYSE :IMAX). Avec l’assouplissement des restrictions pandémiques et les sorties de blockbusters en attente, les consommateurs reviennent en force dans les salles de cinéma.

Mais il y a une autre histoire pour les investisseurs – la foule des détaillants et Wall Street sont largement divisés sur l’avenir des actions AMC. Comme Rearick l’a montré aujourd’hui, les Redditors parient sur des objectifs aussi élevés que 500 $ pour le nom du mème. D’autre part, les analystes ont une estimation consensuelle sur 12 mois inférieure à 7 $. Sur la base des prix actuels, c’est plus de 80% de baisse.

Alors que nous attendons les premières de films et les rassemblements sans masque, c’est vraiment un mélange entre Wall Street et Main Street.

Les consommateurs ont du mal à planer

Vous cherchez de l’herbe légale? Si vous êtes à New York ou dans le New Jersey, vous n’avez peut-être pas de chance.

Selon le contributeur d’InvestorPlace William White, les résidents de ces États sont confrontés à une pénurie de pots récréatifs, alimentée par divers facteurs. D’autres États comme le Nouveau-Mexique ont également été durement touchés.

Chacun de ces États touchés cherche à augmenter la production pour répondre à la demande, cependant, ceux des entreprises de cannabis de l’État apprennent que les choses ne sont pas si faciles. Parce que le cannabis n’est pas encore légal au niveau fédéral, les États ne peuvent pas travailler à travers les frontières pour augmenter leur offre. Bien que cela devrait être un catalyseur pour les producteurs nationaux, les difficultés à obtenir un financement peuvent maintenir les réussites potentielles sur le terrain.

Les investisseurs doivent noter que ces pénuries surviennent à un moment où les ventes de pots aux États-Unis augmentent. En fait, le New York Times a rapporté que de nombreux consommateurs américains considéraient le cannabis comme un bien essentiel équivalent au papier toilette. Cela signifie que pendant la pandémie, les dispensaires se sont intensifiés pour remplir un nouveau rôle dans la lutte contre l’anxiété liée à la pandémie. Les ventes aux États-Unis ont augmenté de près de 50 % en glissement annuel.

Alors qu’est-ce qui vient ensuite? L’histoire à court terme pour les stocks de cannabis sera difficile, d’autant plus que la question de la légalisation fédérale reste dans les limbes. Cependant, comme White l’a souligné, si les législateurs vont de l’avant avec une législation pro-cannabis, ces pénuries pourraient rapidement s’atténuer. En attendant, ils pourraient également contribuer à une hausse saine des prix des produits pour de grands noms comme Tilray (NASDAQ :TLRY) et GrowGeneration (NASDAQ :GRWG).

Ripple fait des vagues

Ondulation et son XRP (CCC :XRP-USD) la crypto-monnaie continue de susciter le soutien des investisseurs et une série de catalyseurs cette semaine rend le XRP encore plus prometteur.

Premièrement, Ripple continue de se frayer un chemin à travers un procès avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Bien qu’il soit l’opprimé de l’agence de réglementation, Ripple s’en est tiré et a remporté une nouvelle victoire ces derniers jours. Un juge impliqué dans l’affaire a annulé une demande de la SEC de voir les communications juridiques de Ripple. Pour la crypto-monnaie XRP, c’est un autre signe que les vents contraires de la salle d’audience pourraient bientôt appartenir au passé. C’est également un indicateur que des prévisions de prix plus haussières pourraient être à venir.

Deuxièmement, un client clé de Ripple est sur le point de devenir public, prouvant la légitimité de ses solutions de paiement.

La société est dLocal, et il est connu pour faciliter les paiements transfrontaliers à une fraction des frais de transaction facturés par ses plus grands concurrents. Cette analyse de rentabilisation a attiré des clients de renom comme Amazon (NASDAQ :AMZN) et Spotify (NYSE :ENDROIT). Il a également fait de l’introduction en bourse dLocal cette semaine un événement clé à surveiller.

Comme l’a souligné aujourd’hui Chris MacDonald, contributeur d’InvestorPlace, dLocal et son introduction en bourse à venir prouvent que XRP a un réel cas d’utilisation. Pour les investisseurs qui parient sur un avenir post-procès, cela adoucit vraiment le pot.

À la date de publication, Sarah Smith n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

