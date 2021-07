Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? 3 grandes histoires à rattraper.

Aujourd’hui marque le premier jour du grand discours de la Fed au Congrès concernant l’économie. Pendant ce temps, le président Joe Biden rencontre les démocrates du Congrès sur une proposition d’infrastructure de grande envergure. Le président s’efforce de faire respecter certaines de ses principales promesses de campagne. Alors, qu’a fait la bourse aujourd’hui ?

Source : Shutterstock

le S&P 500 clôturé en hausse de 0,12 % Moyenne industrielle Dow Jones clôturé en hausse de 0,13 % Nasdaq Composite fermé 0,22%

Alors qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui ? Voici quelques-unes des meilleures histoires.

Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? Inflation parlée.

Nous savions tous que la réunion d’aujourd’hui entre le président de la Fed Jerome Powell et le Congrès allait être un foyer de discussions sur l’inflation. Et il y avait certainement des discussions sur l’inflation.

Powell a maintenu la position de la Réserve fédérale selon laquelle l’inflation que nous observons est transitoire et résulte d’une reprise pandémique. Bien sûr, il parle en réponse au rapport sur l’indice des prix à la consommation (IPC) du ministère du Travail, dans lequel il a été révélé que le mois de juin avait bondi de 0,9%. Il cite également la plus forte augmentation d’une année à l’autre en 13 ans de 5,4% de juin 2020 à juin 2021.

Powell a déclaré que la Réserve fédérale n’anticipait pas une inflation aussi élevée, affirmant qu’elle est “plus élevée que prévu et un peu plus persistante que nous ne l’avions prévu et espéré”. En effet, Powell met le blâme sur les pénuries d’approvisionnement créant une sorte de «scénario de tempête parfait» qui a permis à l’inflation de se propager.

Il a ensuite parlé de la politique monétaire américaine, quelque chose que beaucoup espéraient qu’il s’attaquerait. Powell dit que l’inflation devrait rester à un niveau élevé pendant un certain temps avant de se stabiliser. En tant que tel, il ne tourne pas le dos à l’effort de reprise en cas de pandémie. Il n’a fait aucune déclaration ferme sur la réduction, au grand dam des dirigeants de la Fed comme James Bullard, qui dit que le moment est venu de commencer à se retirer. En fait, le président de la Fed a déclaré que l’économie “est encore loin” d’une reprise complète.

Powell maintient que l’économie n’est pas encore sortie du bois et que les dépenses d’urgence doivent donc se poursuivre. Pendant ce temps, des pays comme la Nouvelle-Zélande commencent à réduire leurs propres dépenses d’urgence.

Les démocrates cherchent à pousser un budget d’expansion de 3,5 billions de dollars

Les démocrates se regroupent pour essayer de faire avancer une budgétisation des programmes expansifs tout en contrôlant les pouvoirs exécutif et législatif. Aujourd’hui, le président Joe Biden et les députés du Congrès étoffent les détails d’une grande proposition.

Une grande partie des promesses de campagne de Biden portaient sur l’accessibilité : accès à l’enseignement supérieur, accès aux soins de santé et à la garde d’enfants, et accès à l’énergie verte. Aujourd’hui, Biden a rencontré ses homologues du National Mall pour discuter d’un budget pour un plan qui engloberait la grande majorité de ces préoccupations d’une manière ou d’une autre.

D’après ce que nous savons, il y a quelques détails majeurs dans ce plan; préscolaire universel, frais de scolarité gratuits dans les collèges communautaires, prix accessibles des médicaments sur ordonnance et accent mis sur l’énergie propre ne sont que quelques-uns des principaux points de discussion.

Pourtant, le président a beaucoup à convaincre s’il espère faire passer ce budget par le Capitole indemne. Les démocrates modérés se révèlent être les politiciens les plus puissants du pays en ce moment. Des sénateurs comme Joe Manchin de Virginie-Occidentale auront probablement les voix décisives entre Biden et l’adoption du vaste programme.

Manchin reste largement neutre vis-à-vis de la proposition, affirmant “nous attendons de tout voir et nous prendrons une décision plus tard”. Pendant ce temps, des membres du Congrès plus progressistes comme Bernie Sanders s’assouplissent au plan après avoir initialement fait pression pour une proposition encore plus lourde.

Ce que nous regardons d’autre

Olivia Rodrigo veut que les jeunes américains soient heureux et en bonne santé. Dans le cadre de l’effort pour faire vacciner les jeunes contre le coronavirus, l’administration Biden a accueilli la pop star montante à la Maison Blanche.

Moteurs lucides s’efforce de rallier les investisseurs en amont de sa fusion SPAC avec Capitale de Churchill (NYSE :CCIV). Cependant, l’appel aux actionnaires d’hier est tombé à plat et le titre a chuté de plus de 8%.

Moderna (NASDAQ :ARNm) a franchi une étape importante aujourd’hui en franchissant la barre des 100 milliards de dollars de capitalisation boursière. Cependant, avec la variante delta sur les talons des États-Unis, il n’a pas beaucoup de temps pour célébrer avant de se replonger dans sa campagne de vaccination. Un penny stock appelé Clips de la vie (OTCMKTS :LCLP) a gagné 1 800 % assez décent au cours de la séance de bourse d’aujourd’hui. Il annonce son entrée dans le monde de la crypto à travers l’acquisition de la plateforme d’échange crypto Groupe Belfrics.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.