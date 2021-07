Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? 3 grandes histoires à rattraper.

in

Les stocks de mèmes sont partout alors que les commerçants se demandent où concentrer leurs efforts d’achat, et le médicament Aduhelm de Biogen ne peut pas trouver de soutien, même dans les hôpitaux. Pendant ce temps, Jeff Bezos s’envole dans l’espace avec le plus jeune astronaute de l’histoire. Alors qu’est-ce que la bourse a fait aujourd’hui ?

le S&P 500 fermé 0,33% Le Moyenne industrielle Dow Jones clôturé en hausse de 0,15% Le Nasdaq Composite fermé 0,70%

Alors qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui ? Voici quelques-unes des meilleures histoires.

Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? Meme Stocks a fait des mouvements.

Les actions des mèmes ont été très durement touchées cette semaine. Il semble que AMC (NYSE :AMC) et GameStop (NYSE :GME) n’a pas pu faire une pause car des ventes massives semblaient avoir lieu. Pour la plupart, les choses semblent intéressantes pour la classe d’actions hautement volatile, car certaines ont clôturé dans le vert tandis que d’autres ont accumulé des pertes.

GameStop n’a pas vu d’équipe de secours aujourd’hui. Les cartes ont été empilées contre lui dès le coup de sifflet d’ouverture, lorsqu’il s’est avéré que Netflix (NASDAQ :NFLX) marcherait sur ses pieds dans l’espace du jeu vidéo. Le service de streaming de films recrute Arts électroniques (NASDAQ :EA) expatrié Mike Verdu à la tête de sa secte de streaming de jeux. Les nouvelles sont suffisamment mauvaises pour maintenir l’action GME dans le rouge pour la journée, car elle a réduit ses pertes de 2,5%.

Pendant ce temps, d’autres stocks de mèmes ont recommencé à progresser. Après avoir connu quelques jours malheureux de forage des prix, AMC fait demi-tour. Les investisseurs ont afflué vers les actions AMC, négociant bien plus de 20 millions d’actions au-dessus du volume des transactions quotidiennes de la société. Ainsi, la chaîne de cinémas a pu afficher des gains de près de 6 %. Logique contextuelle (NASDAQ :SOUHAITER) a également augmenté de plus de 3%, le ramenant vers les sommets de la semaine dernière.

D’autres jeux majeurs enregistrent des pertes car il semble que les investisseurs concentrent leurs efforts sur certaines actions et moins sur d’autres. Par example, Trèfle Santé (NASDAQ :CLOV) s’est négocié à la baisse aujourd’hui en grande partie à cause d’un grave manque de volume de négociation nécessaire pour maintenir la valeur de ces actions mèmes. La société a chuté de 4,5% avec seulement 28 millions d’actions échangées contre sa moyenne quotidienne de 61 millions.

Le médicament Aduhelm de Biogen ne peut pas convaincre les hôpitaux, même avec l’approbation de la FDA

Biogen s’est échangé contre une perte aujourd’hui grâce à des informations sur son médicament controversé contre la maladie d’Alzheimer, Aduhelm. Le médicament, approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) au milieu d’une énorme controverse de la communauté médicale, est interdit d’utilisation dans les murs de deux grands hôpitaux américains.

La Cleveland Clinic et Mount Sinai, les principaux hôpitaux du nord-est de l’Ohio et de la ville de New York, respectivement, s’abstiennent d’utiliser Aduhelm pour traiter les patients souffrant de la maladie d’Alzheimer. Les deux centres de santé déclarent tous deux attendre de nouvelles données sur l’efficacité du médicament avant de prendre la décision de l’adopter dans la pratique.

Biogen est à l’origine de deux études sur le médicament Aduhelm, dont aucune n’a abouti à une fin concluante. Les études suscitent évidemment la controverse à cause de cela, des articles scientifiques réfutant directement l’efficacité du médicament.

Le traitement médicamenteux Aduhelm a été approuvé par la FDA début juin. La décision est même encore controversée; les experts médicaux disent que les essais de Biogen ne sont pas suffisamment concluants pour justifier une approbation. En fait, la FDA a vu une série de trois démissions en réponse à l’approbation d’Aduhelm.

Des critiques récemment revigorés critiquent la drogue en réponse aux nouvelles de l’Ohio et de New York. Le Dr Reshma Ramachandran de l’Université de Yale s’adresse aujourd’hui à Yahoo News pour exprimer à nouveau son mécontentement face à cette décision. Ramachandran dit que la FDA « a abandonné sa responsabilité » en permettant au médicament d’atteindre le marché.

Même la commissaire de la FDA, Janet Woodcock, admet que le corps a laissé tomber la balle lors de l’approbation. Woodcock dit que l’administration aurait pu procéder à l’approbation d’une manière qui aurait “diminué le nombre de controverses impliquées”.

Intérêt pour le vol de Jeff Bezos dans l’espace avec Origine Bleue se réchauffe à mesure que nous nous rapprochons de la date. Aujourd’hui, nous apprenons qu’un étudiant de 18 ans occupera le siège de l’acheteur anonyme de billets pour le premier vol. Le court vol fera le Amazon (NASDAQ :AMZN) fondateur du deuxième milliardaire dans l’espace. Les stocks de cannabis ont largement réduit les pertes aujourd’hui, alors que le sénateur Chuck Schumer a dévoilé la grande proposition fédérale de légalisation de la marijuana des démocrates. La Cannabis Administration and Opportunity Act pourrait être la clé pour déverrouiller le cannabis légal au niveau fédéral. Cependant, il semble que les investisseurs blasés doivent être convaincus de la capacité du projet de loi à être adopté. Si vous êtes un fier propriétaire de Chevrolet Bolt, vous feriez mieux de vous abstenir de vous garer dans le garage près de votre lieu de travail. Chevrolet conseille aux conducteurs de garder leurs voitures à l’extérieur, car il s’avère qu’elles peuvent prendre feu peu de temps après avoir été chargées. Il s’avère que ce sont des véhicules à moteur à combustion, après tout.

