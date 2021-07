Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? 3 grandes histoires à rattraper.

L’économie ne laisse pas l’inflation l’atteindre. Les dépenses de consommation augmentent, même face à des prix gonflés, et contribuent à accélérer le chemin de la reprise. Pendant ce temps, la société de vaccins Moderna (NASDAQ :ARNm) se dirige vers l’un des indices les plus robustes de Wall Street. Alors qu’est-ce que la bourse a fait aujourd’hui ?

le S&P 500 fermé 0,76% Le Moyenne industrielle Dow Jones fermé 0,86% Le Nasdaq Composite fermé 0,80%

Alors qu’est-ce que la bourse a fait d’autre aujourd’hui ? Voici quelques-unes des meilleures histoires.

Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? Il a accueilli Moderna dans le S&P 500.

Ce mois marque une étape importante pour Moderna. La société a passé l’année dernière à se transformer d’un jeu biopharmaceutique obscur en une superstar des vaccins contre les coronavirus, et son stock a considérablement augmenté entre-temps. L’ARNm valait environ 26 $ au début de la pandémie; maintenant, il vaut au nord de 284 $. C’est près d’une augmentation de 1000% pendant cette période.

Dans sa quête pour vacciner le monde contre le virus, la société se retrouve à atteindre l’indice S&P 500 ce mois-ci. Le stock sera ajouté le 21 juillet. Ironiquement, le stock arrive sur la liste à cause d’un concurrent vaccinal ; AstraZeneca (NASDAQ :AZN) acquiert la cote S&P Alexion Pharmaceutique (NASDAQ :ALXN), ce qui libérera de la place pour l’ARNm.

L’entrée sur l’un des indices de Wall Street les plus couramment utilisés ne se fait pas sans préavis. L’action est en hausse de plus de 9% aux nouvelles, et le volume des transactions est bien supérieur à la moyenne quotidienne avec 35 millions d’actions négociées contre les 9 millions habituels.

De nombreux investisseurs hésitent à acheter sur Moderna. On craint que l’ARNm ne soit une merveille à un coup, tombant dans l’obscurité après que son vaccin Covid-19 ait fait le travail. Cependant, selon Barron’s, ce n’est pas du tout le cas. Au contraire, l’entreprise prévoit d’augmenter sa gamme de produits au cours des trois prochaines années. Il a l’intention de développer un vaccin contre la grippe au cours des deux prochaines années, en plus du rappel Covid qu’il entreprend actuellement.

Les analystes sont de plus en plus optimistes sur MRNA avec l’annonce de son entrée dans le S&P. Michael Yee, analyste pour Jeffries, appelle le titre « le Tesla (NASDAQ :TSLA) de la biotechnologie » aujourd’hui, et fixant un prix élevé de 325 $ pour la superstar nouvellement créée.

Les dépenses de consommation stimulent la reprise économique

Même au milieu de la hausse des prix, les gens adorent se livrer à une thérapie de détail. Cela ressort clairement du rapport sur les dépenses de consommation de juin. Le département du Commerce publie aujourd’hui des statistiques intéressantes qui montrent une bouée de sauvetage grâce à l’effort de reprise économique des États-Unis.

Les ventes au détail sont en hausse de 0,6% de mai à juin, selon le département. Les ventes de juin ne sont pas seulement en hausse de manière inattendue, elles sont également bien supérieures aux données de ventes au détail de juin de l’année dernière. Les dépenses en juin 2021 étaient 18% plus élevées que les dépenses en juin 2020.

C’est une idée bienvenue, étant donné que le mois de mai a vu une baisse des ventes au détail. La baisse de mai était prévue par les analystes à environ 1,3%, mais elle a fini par baisser beaucoup plus, à environ 1,7%. Les dépenses totales se situent au milieu de certains des plus grands chiffres d’inflation du siècle ; l’indice des prix à la consommation (IPC) n’a pas connu d’augmentation aussi importante que le mois dernier depuis 2008.

Les dépenses de juin reflètent le retour des Américains aux activités pré-pandémiques. Avec le retour des employés au bureau, les ventes de vêtements ont augmenté de 2,6 %. Comme beaucoup ont hâte de retourner dans les bars pour rencontrer de nouvelles personnes pour la première fois depuis plus d’un an, les dépenses ont augmenté de 2,3%. Pendant ce temps, les ventes de meubles ont chuté de 3,6 % et les magasins de loisirs et les librairies ont enregistré une baisse de 1,7 % de leurs dépenses.

L’augmentation de la demande des consommateurs est fortement synchronisée avec l’effort de reprise économique en cours aux États-Unis. L’inflation rend les choses très difficiles pour les entreprises en ce moment, donc voir que les gens veulent toujours sortir et consommer aide à soutenir cette reprise là où elle serait autrement entravée.

Ce que nous regardons d’autre

Une série d’inondations dévastatrices causent d’énormes dégâts en Allemagne et en Belgique. Les sauveteurs travaillent d’urgence pour sauver autant de personnes que possible de la catastrophe. Jusqu’à présent, les pays ont enregistré plus de 125 décès à la suite de l’événement. Juste après avoir contribué à de Révolution Un tour de table de 800 millions de dollars, SoftBank investit 75 millions de dollars dans le nouveau projet de Peter Thiel Haussier échange. L’échange devrait être rendu public via une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) à un moment donné avant la fin de 2021. Les choses sont sur le point de s’échauffer entre les États-Unis et la Chine. Le président Joe Biden met désormais en garde les entreprises américaines contre les affaires en Chine et à Hong Kong, et le gouvernement prépare des sanctions contre le pays. Le secrétaire d’État Anthony Blinken a déclaré que les actions visaient à lutter contre l’étouffement par la Chine de l’indépendance démocratique de Hong Kong. Demain, c’est le cinquième match de la finale de la NBA, où les Phoenix Suns et les Milwaukee Bucks sont à égalité à deux matchs chacun. Je m’appuierai sur Chris Paul et mon gars de ma ville natale, Cameron Johnson.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.