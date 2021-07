Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? 3 grandes histoires à rattraper.

La variante delta semble être au premier plan des préoccupations des investisseurs aujourd’hui alors que le marché boursier dans son ensemble subit des coups dévastateurs. Alors qu’est-ce que la bourse a fait aujourd’hui ?

Source : Shutterstock

le S&P 500 fermé 1,59 % Le Moyenne industrielle Dow Jones fermé 2,09 % Nasdaq Composite fermé 1,06%

Alors qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui ? Voici quelques-unes des meilleures histoires.

Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? A pris un grand coup de la variante Delta.

Les principaux indices ont explosé aujourd’hui, chacun des trois grands ayant clôturé avec plus de 1% de pertes. Le Dow Jones Industrial Average souffre d’une perte de plus de 700 points, ce qui représente le pire des dommages. Il semble que les investisseurs attribuent ces pertes à de nouveaux problèmes de coronavirus, la variante delta ravissant les États-Unis

Les investisseurs ont fortement soutenu l’effort de reprise économique aux États-Unis, dépensant de l’argent alors même que l’inflation fait grimper les prix des matières premières. Mais alors que l’augmentation des dépenses en juin a peut-être soutenu le marché pendant un certain temps, l’économie est toujours à la merci de la pandémie de coronavirus. Comme le rapporte NPR aujourd’hui, les compagnies aériennes et les hôtels ont subi certains des pires impacts sur leurs actions aujourd’hui, ce qui suggère une crainte de voyager à nouveau chez les Américains. Sans oublier que le déploiement des Jeux Olympiques à Tokyo est considérablement entravé par un certain nombre de tests Covid positifs d’athlètes.

Les chutes des indices jettent une ombre inquiétante sur l’état de la reprise économique. Le S&P 500 n’a connu que deux semaines de baisse au cours des huit dernières, et il subit maintenant certaines de ses pires pertes au cours de cette période. D’autres grandes industries sont également touchées. Les prix du pétrole sont en baisse alors que l’OPEP et les pays alliés conviennent d’augmenter la production de pétrole à un moment donné cette année.

Ce à quoi nous arrivons n’est qu’un autre précipice à surmonter pour l’économie sur la voie de la reprise. Comme dans le rapport OPEP de CNBC, ces pertes se présentent comme des opportunités d’achat pour les investisseurs plus optimistes. En effet, comme le dit Brad Lineberger de Seaside Wealth Management, « acceptez la volatilité, car c’est pourquoi les investisseurs sont payés pour détenir des actions ».

Zoom a signé quelques accords majeurs

Héros de la pandémie Zoom (NASDAQ :ZM) continue d’impressionner les investisseurs alors même que nous retournons au bureau et que nos enfants retournent à l’école. La société de communication vidéo est en train de finaliser sa plus grosse acquisition à ce jour et nous rappelle que même si nous ne discutons peut-être plus autant par vidéo, la société est tout aussi précieuse pour travailler qu’elle l’était il y a un an.

C’est parce que la société achète une société de centre de contact cloud Cinq9 (NASDAQ :FIVN). Zoom absorbera Five9 dans ce qui sera le plus gros contrat que Zoom ait jamais vu. À 14,7 milliards de dollars, la transaction est de loin la plus grosse acquisition de l’histoire de l’entreprise ; c’est le seul accord de plusieurs milliards de dollars de Zoom.

La fusion rappelle aux investisseurs à quel point Zoom est enraciné dans la nouvelle ère du travail et de la scolarité. Reprenant nos vies en 2020 alors que nous nous tournions vers les communications vidéo pour le travail et la socialisation, l’entreprise est devenue un nom familier du jour au lendemain. Maintenant, beaucoup de travail doit être fait pour s’assurer qu’il reste pertinent.

Bien sûr, avec la popularité explosive du cloud computing récemment, l’accord sera certainement utile. Five9 est spécialisé dans les logiciels de centre de contact basés sur le cloud. Dans son communiqué de presse, Zoom dit qu’il espère combiner le modèle de centre d’appels en tant que service de Five9 avec les capacités de communication vidéo de Zoom pour combler davantage le fossé entre les entreprises et leurs clients.

Zoom ralentira certainement sa croissance dans les mois à venir ; après tout, l’ascension fulgurante qu’elle a connue l’année dernière n’est tout simplement pas durable. Ce nouveau mouvement pourrait être ce qu’il faut pour stimuler quelque chose de nouveau et poursuivre l’élan de l’entreprise alors que les choses poursuivent leur retour à la normale.

Ce que nous regardons d’autre

Les feux de forêt dans le nord-ouest du Pacifique continuent de faire rage. L’administratrice de l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA), Deanne Criswell, se rend aujourd’hui dans les États touchés pour planifier une réponse active à la catastrophe avec les responsables locaux et nationaux, ainsi que les représentants tribaux.

Nike (NYSE :NKE) pourrait très bien bientôt manquer de baskets. L’entreprise, qui sous-traite la grande majorité de sa production de baskets à des installations au Vietnam, est à court de stock. Trois des usines de ses principaux producteurs ferment temporairement leurs portes alors qu’elles font face à d’importantes épidémies de coronavirus.

Unilever (NYSE :UL) la marque Axe s’associe avec Dogecoin (CCC :DOGE-USD) sur un vaporisateur corporel de marque. Vous pouvez maintenant associer ces doux gains cryptographiques à l’odeur d’un vestiaire de collège.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.