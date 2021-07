Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? 3 grandes histoires à rattraper.

Les grandes sociétés pharmaceutiques ont finalement réglé avec certains avocats en colère au sujet de leur implication dans la crise des opioïdes. Pendant ce temps, Jack Dorsey et Elon Musk ont ​​échangé des idées sur la monnaie numérique devant un public en direct. Alors qu’est-ce que la bourse a fait aujourd’hui ?

le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,82% Moyenne industrielle Dow Jones a clôturé en hausse de 0,83% Le Nasdaq Composite clôture en hausse de 0,92%

Alors qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui ? Voici quelques-unes des meilleures histoires.

Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? Les compagnies pharmaceutiques réglées en justice.

La crise des opioïdes est l’une des pires épidémies de l’histoire des États-Unis. À ce stade, 500 000 vies ont été perdues à cause de la dépendance aux opioïdes au cours des deux décennies qui ont suivi le début de cette crise. Et bien que le rôle ou le peu de rôle joué par les fabricants de médicaments dans cette crise fasse l’objet d’un débat, ce qui est indéniable, c’est qu’ils y jouent un rôle.

C’est ce que soutiennent plus de 3 000 plaignants à travers autant de poursuites intentées contre des fabricants de médicaments au cours des dernières années. Les gouvernements locaux et étatiques, les hôpitaux, les tribus amérindiennes et bien d’autres ont affronté les trois plus grands fabricants de médicaments du pays : Johnson & Johnson (NYSE :JNJ), AmerisourceBergen Corp. (NYSE :abc) et McKesson (NYSE :MCK).

Aujourd’hui marque un moment charnière, au cours duquel ces sociétés règlent des milliers de poursuites et fournissent de l’argent au gouvernement pour commencer à s’attaquer à la crise de la drogue. Les trois sociétés s’installent après deux ans de discussions et versent un montant cumulé de 26 milliards de dollars pour entamer le processus de restauration.

Ces paiements ont été longs à venir ; des accusations sont tombées par camions, accusant ces entreprises de pousser inutilement les gens vers les opiacés et de les rendre dépendants. Le recul des entreprises affirme que la distribution de ces drogues hautement addictives est en fait médicalement nécessaire. Ce qu’un jury aurait décidé, nous ne le saurons jamais ; les sociétés ont cherché un règlement rapidement après avoir réalisé les implications d’avoir des documents privés et des témoignages d’employés devant le tribunal.

Dans l’ensemble, le règlement s’annonce bien pour les personnes touchées par la crise des opioïdes ainsi que pour les actionnaires des actions de ces fabricants de médicaments. Les trois actions se négocient dans le vert aujourd’hui aux nouvelles.

La conférence « B Word » renforce la crypto-monnaie

Aujourd’hui, c’était la conférence B Word, présentée par Twitter (NYSE :TWTR) le magnat Jack Dorsey. La conférence s’est déroulée sur une série de conversations préenregistrées. Mais, il y a eu une session en direct que les investisseurs ont écoutée avec plus d’enthousiasme qu’autre chose : un « débat » sur Bitcoin (CCC :BTC-USD) entre Dorsey lui-même et Tesla (NASDAQ :TSLA) PDG Elon Musk.

Cette conversation était longue à venir. Musk et Dorsey ont été deux figures sous les projecteurs de Bitcoin, surtout depuis que Musk est devenu baissier sur la devise et l’a supprimée comme mode de paiement pour Teslas. Les deux ont également taquiné cette conversation depuis un certain temps maintenant, suscitant l’intérêt autour de la conférence lorsqu’il a été annoncé qu’ils allaient enfin s’asseoir et avoir une conversation.

La conférence d’aujourd’hui voit Dorsey et Musk accompagnés de Cathie Wood de Arche Investir. Les trois se sont rencontrés à 11 h HNE pour la conversation en direct, et cela a révélé des détails révélateurs sur Musk en particulier. Par exemple, le milliardaire a révélé sa participation dans Ethereum (CCC :ETH-USD), ce qui était inconnu avant cette conférence. De plus, Musk a révélé sa participation dans Bitcoin, ainsi que les investissements de Tesla et EspaceX dans la monnaie numérique.

Dorsey et Musk ont ​​tous deux ciré la poésie sur la pièce, Musk ornant même une chemise suggérant qu’il s’agit de la monnaie du futur. Dorsey ressemble plus à un hippie et moins à un dirigeant milliardaire, portant une chemise tie-dye et une longue barbe tout en disant qu’il espère que Bitcoin pourra “créer la paix dans le monde”. Dans l’ensemble, la conversation a été fructueuse, suggérant le soutien de Musk pour ramener les paiements Bitcoin à Tesla et rendre la monnaie plus verte.

Ce que nous regardons d’autre

Les sénateurs votent aujourd’hui pour arrêter le projet de loi sur les infrastructures jusqu’à ce que le comité bipartite puisse définitivement étoffer les détails du paquet. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, vote « non » afin de relancer le vote dans les prochains jours. L’équipe de football féminin des États-Unis a pris la scène olympique aujourd’hui pour son match d’ouverture. Et, dans un peu de déjà vu, ils ont fini par se faire écraser par l’équipe suédoise.

AMC (NYSE :AMC) a choisi le PDG Adam Aron comme président. La nouvelle n’a rien donné de bon ; plutôt, le stock a plongé de 5,5% sur la session du jour.

