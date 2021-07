Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? 3 grandes histoires à rattraper.

Les entreprises sont allées au-delà de leurs rapports sur les bénéfices, et les actions chinoises ont chuté alors que le Parti communiste chinois réprime. Alors qu’est-ce que la bourse a fait aujourd’hui ?

Le S&P 500 clôturé en hausse de 1,01% Le Moyenne industrielle Dow Jones clôture en hausse de 0,68% Nasdaq Composite clôture en hausse de 1,04%

Alors qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui ? Voici quelques-unes des meilleures histoires.

Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? Les actions chinoises ont chuté sur le marché américain.

Aujourd’hui, de nombreuses actions de tendance en provenance de Chine ont vu le jour, mais malheureusement, elles ont suscité un intérêt pour la mauvaise raison. Une multitude d’actions de la nation asiatique se négociaient dans le rouge aujourd’hui. Il semble que la répression du gouvernement chinois contre la monopolisation et la cotation sur les marchés américains rattrape enfin les actions.

Des amendes sont infligées par le gouvernement chinois à des entreprises comme Alibaba (NYSE :BABA) pour lutter contre la monopolisation. De même, le gouvernement suspend les offres publiques initiales (IPO) pour les entreprises avec lesquelles le Parti communiste chinois n’est pas d’accord, comme Jack Ma’s Groupe de fourmis.

Chris MacDonald d’InvestorPlace fait un rapport sur les actions de l’éducation chinoises en particulier. Cette classe d’actifs est à la traîne aujourd’hui parce que le Parti communiste chinois envisage de forcer les outils éducatifs à but lucratif à devenir à but non lucratif. Cette décision, comme la nouvelle politique des trois enfants, vise à stimuler la croissance économique à long terme. En supprimant les obstacles financiers associés au tutorat à but lucratif, le pays peut garantir que davantage d’enfants soient scolarisés.

Certains des plus grands perdants de cette répression sont des entreprises comme Éducation TAL (NYSE :TAL), Nouvelle éducation orientale NYSE :EDU) et Gaotu Techedu (NYSE :JE T’AI COMPRIS). L’action TAL a chuté de 71%, EDU a chuté de 58% et GOTU a perdu 63%.

Les bénéfices ont époustouflé les investisseurs

Aujourd’hui se poursuit une semaine chargée de bénéfices, et la plupart des entreprises qui font rapport aujourd’hui sont tout simplement impressionnantes. Snap Inc. (NYSE :SE CASSER), la société derrière Snapchat, a publié de très bons chiffres. Au deuxième trimestre, ils ont réalisé un chiffre d’affaires de plus de 982 millions de dollars, soit une augmentation de 116% d’une année sur l’autre. En conséquence, l’action SNAP voit son action augmenter de 24% lors de la session du jour.

Laisser aussi les bons moments rouler est Prise Mobile (NASDAQ :SCKT), qui réalise un chiffre d’affaires de près de 6 millions de dollars au deuxième trimestre. Il s’agit d’une augmentation de 119 % d’une année sur l’autre pour le lecteur de codes-barres. Il affiche également un bénéfice dilué par action de 27 cents, en forte hausse par rapport aux pertes par action du dernier trimestre de 13 cents. Le rapport se traduit par une journée de négociation réussie pour l’action SCKT, en hausse de 44% grâce aux bénéfices optimistes.

Les investisseurs scrutent les bénéfices apparemment plus que jamais au cours du dernier trimestre. Avec une grande partie de l’économie sortant de la reprise, le deuxième trimestre est le premier trimestre de relative normalité depuis que la pandémie de coronavirus s’est déclenchée au début de l’année dernière. Ces bénéfices positifs conduisent à de fortes hausses, mais ceux qui ne déclarent pas des chiffres satisfaisants sont punis dans la même mesure. Par example, Intelligence (NASDAQ :INTC) a également annoncé ses résultats aujourd’hui. La société a en fait dépassé les estimations de bénéfices. Cependant, ils prévoient une baisse des bénéfices dans les mois à venir dans le rapport. En conséquence, l’action s’échange de plus de 5%.

Alors que la saison des résultats du deuxième trimestre est toujours en vigueur, à quoi les investisseurs doivent-ils s’attendre pour la suite ? Bien, Tesla (NASDAQ :TSLA) va partager leurs gains lundi, et l’événement est très attendu. Les experts s’attendent à un chiffre d’affaires de 11,4 milliards de dollars provenant de la société.

Ce que nous regardons d’autre

Huawei Les technologies recrute le lobbyiste démocrate Tony Podesta, dans le but d’aider à élargir la portée de l’entreprise aux États-Unis. Une crypto-monnaie pro-Trump connue sous le nom MAGACOIN lancé aujourd’hui et a rencontré une violation de données immédiate qui a divulgué les adresses e-mail, les adresses IP et les mots de passe des investisseurs. Les Indians de Cleveland de la MLB annoncent aujourd’hui qu’après la saison 2021, l’équipe changera son nom en “Cleveland Guardians”. Le changement sera le premier changement de nom de la franchise depuis qu’il a pris le nom actuel en 1915.

