Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? 3 grandes histoires à rattraper.

La crypto-monnaie se réinvente alors qu’elle plonge tête la première dans la seconde moitié de l’année. Pendant ce temps, les fabricants de vaccins se préparent à déployer leurs rappels de vaccins dès que la Food and Drug Administration (FDA) donne le feu vert. Alors qu’est-ce que la bourse a fait aujourd’hui ?

Le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,24 % Moyenne industrielle Dow Jones a clôturé en hausse de 0,24 % Nasdaq Composite fermé à 0,03 %

Alors qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui ? Voici quelques-unes des meilleures histoires.

Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? Les rumeurs d’Amazon ont soutenu les gros gagnants.

Amazon (NASDAQ :AMZN) pourrait bientôt accepter la crypto-monnaie. C’est du moins ce que suggèrent les rumeurs. Un initié dit que la société autorisera les paiements avant la fin de l’année, en commençant par Bitcoin (CCC :BTC-USD). Le pronostiqueur anonyme indique également que des plans futurs sont en place pour payer avec jusqu’à huit crypto-monnaies sur la plate-forme de commerce électronique géante.

Bien sûr, cette nouvelle augmente considérablement les jeux de crypto. Bitcoin a éclipsé le niveau insaisissable de 40 000 $ pour la première fois depuis son énorme baisse qui a effacé ses gains de 2021. Ethereum (CCC :ETH-USD) est également en hausse de 12% sur l’actualité, partageant le succès de Bitcoin. Même Dogecoin (CCC :DOGE-USD) récolte les fruits des rumeurs, gagnant plus de 16% sur la journée.

Au-delà des monnaies numériques elles-mêmes, cependant, il existe un certain nombre d’actions liées à la cryptographie qui enregistrent également de gros gains. L’un d’eux est celui de Michael Saylor MicroStratégie (NASDAQ :MSTR). En tant que l’un des plus grands influenceurs crypto, la société de Saylor est un grand détenteur de Bitcoin. À ce jour, l’action est en hausse de plus de 26%. Échange de crypto Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) profite également de l’augmentation des échanges résultant de l’actualité ; le jeu est en hausse de 10%.

Les sociétés minières de Bitcoin sont parmi les plus grands gagnants de la journée, un moment bien mérité après avoir été matraquées par les craintes réglementaires. Blockchain anti-émeute (NASDAQ :ÉMEUTE) est en hausse de 21% sur la journée, avec Marathon numérique (NASDAQ :MARA), qui est en hausse de 20 %. SOS Limitée (NYSE :SOS) a terminé la journée avec des gains de près de 23%. Le plus grand bénéficiaire de la nouvelle se trouve être Bit numérique (NASDAQ :BTBT), qui clôture lundi avec plus de 109% ajouté à sa valeur.

Les actions biotechnologiques devraient gagner alors que Covid-19 refuse de vaciller

La pandémie de coronavirus a près d’un an et demi, et bien que nous ayons fait de grands progrès pour freiner la propagation du virus, divers facteurs font de la maladie et de la mort une dure réalité. Ceux qui ont précédé la vaccination représentent désormais entre 98% et 99% des décès, selon l’Associated Press. Et les variantes continuent de se propager alors que le virus contourne la protection offerte par les vaccins. En conséquence, les États-Unis annoncent que les restrictions de voyage doivent rester en place pour le moment.

Les stocks de vaccins devraient rester sur les radars des investisseurs en raison de ces conditions. La FDA et le CDC sont tous deux catégoriques sur le fait que les boosters ne sont pas une nécessité pour le moment et, en tant que tels, les boosters sont susceptibles d’être abattus si les entreprises recherchent une autorisation d’utilisation d’urgence. Ceci est contraire aux affirmations des porte-parole de la biotechnologie, comme BioNTech (NASDAQ :BNTX) PDG Ugur Sahin. Sahin soutient que les vaccins comme celui de sa propre entreprise sont rendus moins efficaces à mesure que la variante delta se répand dans le pays.

Alors que les preuves continuent de s’accumuler autour de l’efficacité des vaccins et que les responsables gouvernementaux continuent de parler de rappels sur la table, cela pourrait changer très bientôt. UNE Citibank (NYSE :C) l’analyste évalue aujourd’hui ses prévisions sur les rappels de vaccins et dit qu’ils devraient arriver dans l’année pour les citoyens plus âgés.

BioNTech de Sahin, en collaboration avec Pfizer (NYSE :PFE), déploie des essais pour leur injection de rappel dans le Tennessee. Et ils ne sont pas seuls ; d’autres sociétés sont également à la pointe du développement des boosters, attendant le feu vert de la FDA. Moderna (NASDAQ :ARNm), le co-fondateur Derrick Rossi a déclaré que des boosters étaient “presque certainement” nécessaires, indiquant que l’entreprise est déjà prête pour la tâche.

Ce que nous regardons d’autre

Moteurs lucides (NASDAQ :LCID) a eu une première journée bien remplie à Wall Street. Le nouveau jeu EV public a vu 31 millions d’actions échangées et a été augmenté de plus de 6%. Pendant ce temps, Tesla (NASDAQ :TSLA) les bénéfices sortent cet après-midi et les investisseurs devraient être satisfaits des chiffres. Le chiffre d’affaires de près de 12 milliards de dollars de l’entreprise dépasse les attentes et les ventes ont presque doublé. Les investisseurs se tournent désormais vers le reste de la semaine, dans l’attente des résultats des Big Tech. Attendez-vous à des rapports de géants de la technologie comme Alphabet (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL), Microsoft (NASDAQ :MSFT), Amazon et Pomme (NASDAQ :AAPL).

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.