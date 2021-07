Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? 3 grandes histoires à rattraper.

in

Crypto a repris Capitol Hill comme sujet de débat, grâce au comité sénatorial des banques. Les « pièces pandémiques » commencent également à ralentir jusqu’à s’arrêter brutalement. Alors qu’est-ce que la bourse a fait aujourd’hui ?

Source : Shutterstock

Le S&P 500 fermé 0,47% Le Moyenne industrielle Dow Jones fermé 0,24% Le Nasdaq Composite fermé 1,21%

Alors qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui ? Voici quelques-unes des meilleures histoires.

Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? La crypto était un sujet de débat.

Cela fait moins d’un jour que Amazon (NASDAQ :AMZN) les rumeurs ont propulsé les valeurs des crypto-monnaies avec férocité. Cependant, une grande partie de ces progrès est déjà annulée. Non seulement Amazon a nié toute affirmation selon laquelle ils mettaient en œuvre des paiements cryptographiques, mais le gouvernement américain a éclaté dans un débat entre lui sur la cryptographie, alimentant certaines attitudes baissières.

Le comité sénatorial des banques a soulevé une multitude de demandes de renseignements sur la cryptographie, et bon nombre de ses membres ont vivement critiqué les monnaies numériques, y compris Bitcoin (CCC :BTC-USD) en particulier. Les sénateurs Sherrod Brown et Elizabeth Warren étaient parmi les plus critiques à Capitol Hill ce matin. La paire de législateurs s’apprête à critiquer la classe d’actifs comme refuge pour les criminels pour le blanchiment d’argent et la fraude.

En particulier, Warren s’est attaqué au point de discussion «décentralisé», que de nombreux taureaux de crypto désignent comme un avantage associé à la monnaie numérique :

“Au lieu de laisser notre système financier aux caprices des banques géantes, la crypto met le système aux caprices d’un groupe obscur et sans visage de super codeurs et de mineurs, ce qui ne me semble pas mieux.”

Pendant ce temps, les chiffres de la crypto-monnaie évoluent rapidement pour essayer de se présenter sous un nouveau jour aux législateurs. En fait, juste cet après-midi, Binance (CCC :BNB-USD) Le PDG Changpeng Zhao a fait une annonce bouleversante. Le PDG du plus grand échange crypto au monde se dit prêt à démissionner de son poste afin de rendre son échange plus attrayant pour les régulateurs et les législateurs.

Les «pics pandémiques» commencent à s’aplatir

L’actualité d’aujourd’hui met à nu les réalités du retour à la « normalité » pour certaines entreprises. Alors que la réouverture économique continue de stimuler les industries de la vente au détail et de la restauration, elle s’avère être le talon des autres. Les pics pandémiques sur lesquels ces entreprises capitalisent depuis plus d’un an commencent enfin à s’estomper.

Nous n’avions pas prévu beaucoup de booms pandémiques de ces entreprises. Zoom (NASDAQ :ZM) a fini par être le cheval noir de tout cela, révolutionnant complètement, et en fait sauvant, la vie de travail à domicile. Mais d’autres entreprises ont également réalisé d’importants bénéfices, comme le géant des aliments non périssables Campbell Soup Co. (NYSE :CPB).

Maintenant, cependant, les impulsions de ces entreprises s’essoufflent. Campbell Soup a enregistré une baisse de 21% de ses ventes, UPS (NYSE :UPS) ralenti sur les expéditions de colis et 3M (NYSE :MMM) ne produit pas de masques N95 comme au début frénétique du virus.

S’il y a un réconfort dans cette nouvelle pour les investisseurs, c’est que nous nous rapprochons évidemment de plus en plus du point de normalité pré-pandémique. Cependant, nous devons également tenir compte des résultats nets des entreprises qui subiront de grands coups pendant la période de transition, ce qui s’aggravera probablement à mesure que les détenteurs commenceront à vendre leurs jeux cycliques peu orthodoxes.

La prochaine étape? Nous devons attendre et regarder comment ces entreprises réagissent au changement. Il est très peu probable que ces entreprises révolutionnent toutes leurs modèles commerciaux afin de rester pertinentes dans le monde de la réouverture. Pourtant, il y a des gagnants clairs qui commencent à s’imposer. Par exemple, Zoom s’efforce de s’imposer comme un outil utile même dans un monde de retour au bureau. Leur récente acquisition de Cinq9 les aidera à développer leur plate-forme de service client, selon un communiqué de presse. Et, cela établit la marque comme un véritable innovateur dans leur espace, qui trouvera un écho auprès des investisseurs.

