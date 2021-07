Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? 3 grandes histoires à rattraper.

La semaine tire peut-être à sa fin, mais le marché boursier ne ralentit pas. Aujourd’hui, l’accent était largement mis sur le courtage en ligne Robin des Bois (NASDAQ :CAPUCHE) lors de ses débuts publics. Après avoir ouvert à 38 $, les actions ont connu des difficultés, clôturant finalement en baisse de 8,4 %. Donc, au-delà de regarder l’action HOOD – et certains de ses premiers objectifs de cours – qu’a fait le marché boursier aujourd’hui ?

Le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,42% Le Moyenne industrielle Dow Jones a clôturé en hausse de 0,44% Le Nasdaq Composite clôture en hausse de 0,11%

Alors qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui ? Voici quelques-unes des meilleures histoires.

Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? Vends Nikola.

La saga des jadis brûlants Nicolas (NASDAQ :NKLA) s’est poursuivi jeudi, les actions ayant chuté de 15%. La crise est survenue après que les procureurs fédéraux ont déposé des accusations de fraude en valeurs mobilières contre Trevor Milton, le fondateur et ancien directeur général. Milton a été accusé d’avoir induit les investisseurs en erreur sur les capacités technologiques de Nikola.

Il y a plusieurs choses que les investisseurs doivent noter ici. La première est que les procureurs soulignent l’impact sur les investisseurs particuliers, en particulier ceux qui utilisent la plateforme Robinhood. La seconde est que les accusations incluent, entre autres, des messages de Milton sur les réseaux sociaux qui ont surestimé Nikola.

Nikola, comme de nombreuses autres startups de véhicules électriques, est devenue publique grâce à une fusion inversée avec une société d’acquisition à vocation spéciale. Milton a promis de rivaliser Tesla (NASDAQ :TSLA), se déplaçant pour électrifier l’espace des camions lourds. Il a également commencé à vanter le Badger, une camionnette tout électrique rivalisant avec le Cybertruck et, à un moment donné, en s’appuyant sur un partenariat avec General Motors (NYSE :DG).

Ensuite, les choses ont commencé à s’effondrer. Recherche Hindenburg est sorti avec un court rapport emblématique, alléguant que Milton & Co. avait falsifié ce que les prototypes Nikola pouvaient réellement faire. Ensuite, l’entreprise a dû confirmer que le prototype ne fonctionnait pas réellement ; une vidéo promotionnelle montrait simplement le camion dévalant une colline au point mort.

Alors que les procureurs ont officiellement lancé des accusations, cela soulève la question de ce que l’avenir réserve aux autres startups de véhicules électriques. Plusieurs de ces entreprises sont devenues publiques avec rien d’autre que de grandes idées et des fondateurs sympathiques, une combinaison qui à un moment donné en 2020 était irrésistible pour les investisseurs.

Tandis que les pairs Bourreau de travail (NASDAQ :WKHS) a tenté de renverser la vapeur aujourd’hui en annonçant un nouveau PDG, le chemin à parcourir n’est pas facile. En fait, le dernier accord sur les infrastructures a réduit de 90 % le financement des véhicules électriques, atténuant ce catalyseur.

Le cas des stocks de soins de santé mentale

Comme Dan Primack l’a écrit dans Axios ce matin, les histoires d’athlètes de haut niveau comme Simone Biles et Naomi Osaka montrent que la frontière entre la santé physique et mentale continue de s’estomper. Dans le monde du capital-risque, c’est une raison de continuer à dépenser.

Au-delà des personnes ayant une grande influence partageant leurs problèmes de santé mentale, un certain nombre de facteurs se sont combinés pour mettre la santé mentale sous les projecteurs. Le Covid-19 a entraîné une augmentation des signalements de dépression et d’anxiété. Les consommateurs ont commencé à rechercher des prestataires de soins de santé mentale à des niveaux record. La télésanté et son inclusion de soins psychologiques et psychiatriques sont devenues plus accessibles. Une nouvelle législation a rendu plus difficile pour les compagnies d’assurance de refuser la couverture des soins de santé mentale.

À travers tout cela, les startups dans le domaine de la santé mentale ont commencé à voir un financement record. Comme Primack l’a dit, Covid-19 a simplement révélé une lacune dans le système de santé. Les startups qui visent à combler ces lacunes ont vu – et continueront de voir – une grosse ruée vers l’argent.

Au premier trimestre 2021, les investissements en capital-risque dans les startups en santé mentale ont augmenté de 72,6 % en glissement annuel.

Alors comment investir dans cette réalité ? Alors que les startups aiment Lyra Santé attirent l’attention, il existe également une poignée d’options intéressantes sur les marchés publics. Téladoc (NYSE :TDOC), un innovateur en télémédecine, est une option. Ensuite il y a Espace de discussion (NASDAQ :PARLEZ), une plateforme de thérapie mobile. Benzinga recommande également les sociétés émergentes de psychédéliques comme Chemins de la boussole (NASDAQ :COMP) et MindMed (NASDAQ :MNMD) comme des pièces dans cet espace.

Il semble qu’à mesure que les conversations deviennent plus transparentes et que les individus comprennent mieux la santé mentale, la demande de soins ne fera qu’augmenter… et les VC investissent leur argent dans cette logique.

Ce que nous regardons d’autre

Pfizer (NYSE :PFE) peut générer du buzz autour des boosters Covid-19, mais le fabricant de vaccins n’est pas seul. Aujourd’hui Vaxart (NASDAQ :VXRT) a indiqué qu’une deuxième dose de son candidat vaccin oral avait stimulé avec succès les réponses immunitaires chez les receveurs. Alors que les investisseurs cherchent à comprendre ce que la variante Delta signifie pour le marché, nous pourrions assister à un retour significatif aux jeux de vaccins outsiders. Bryan Walsh a écrit pour Axios que de la même manière, la variante Delta pourrait enfin être le catalyseur nécessaire pour provoquer des tests fréquents et généralisés. Vous pouvez en savoir plus sur le cas d’un nouveau pic dans les tests quotidiens ici. Il est important de noter que Covid-19 n’a pas seulement été une aubaine pour l’espace biotechnologique. Depuis le début de la pandémie, l’argent a afflué dans des tendances telles que le commerce électronique et les paiements sans contact alors que les consommateurs et les entreprises se sont adaptés à une nouvelle normalité. Maintenant, un nouveau rapport montre exactement combien d’argent a été consacré à ces tendances. Au premier semestre, les startups de paiement ont levé un montant record de 5,56 milliards de dollars, avec des entreprises Klarna et Mollie ouvrir la voie.

