Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? 3 grandes histoires à rattraper.

Une autre journée bien remplie sur le marché boursier est terminée, et une action mème chanceuse a vu son cours plus que doubler lors des échanges de mercredi. Vous vous sentez un peu dépassé par le chaos ? Vous n’êtes certainement pas seul. Le trading d’aujourd’hui ressemblait à du déjà vu (et non au genre Olivia Rodrigo) de janvier 2021. Alors, qu’a fait le marché boursier aujourd’hui ? Plongez et laissez-vous rattraper par InvestorPlace.

Source : Shutterstock

le S&P 500 clôturé en hausse de 0,14% Moyenne industrielle Dow Jones clôturé en hausse de 0,07 % Nasdaq Composite clôture en hausse de 0,14%

Alors qu’est-ce que la bourse a fait d’autre aujourd’hui ? Voici quelques-unes des meilleures histoires.

Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? Chasse aux Moonshots.

Divertissement AMC (NYSE :AMC) a grimpé en flèche mercredi, clôturant en hausse de près de 100 %.

Les gains impressionnants font suite à une résurgence plus large d’espoirs à court terme, ainsi qu’à quelques catalyseurs spécifiques. AMC a progressé sur les plans de réouverture de Covid-19, car le week-end du Memorial Day a prouvé que les consommateurs étaient prêts à sortir et à se rendre au cinéma. De plus, une injection de liquidités de 230 millions de dollars et un programme d’engagement des actionnaires adoucissent également l’accord pour les actions AMC.

Aujourd’hui, il était clair que le sentiment des investisseurs est toujours incroyablement optimiste sur AMC. Cependant, une nouvelle tendance commence à émerger.

Tout comme AMC a remplacé GameStop (NYSE :GME) en tant qu’idole de r/WallStreetBets, les investisseurs recherchent déjà la prochaine grande nouveauté. Cette recherche désespérée a vu un retour des actions Reddit comme Bain de lit et au-delà (NASDAQ :BBBY) et Construire un ours (NYSE :BBW). Ces noms de commerce de détail ont connu un coup de pouce en janvier et février, mais l’intérêt des investisseurs a largement diminué. Cela change clairement – l’action BBBY a clôturé mercredi en hausse de 62%.

La formule a été assez simple. Trouvez une entreprise à fort intérêt à court terme et qui a désespérément besoin d’un redressement stratégique. Il obtient des points supplémentaires s’il joue avec la nostalgie ou s’il est au moins très reconnaissable. Les entreprises qui tentent réellement de se redresser comme GameStop et AMC se sont distinguées en tant que gagnants.

Mais maintenant, il semble que les investisseurs soient prêts à augmenter les actions fortement shorted, juste au nom de vaincre les vendeurs à découvert. Skillz (NYSE :SKLZ) et Nicolas (NASDAQ :NKLA) figuraient parmi les actions les plus actives mercredi, avec des effets d’entraînement d’AMC.

En savoir plus sur la quête pour trouver le prochain stock AMC ici.

Au revoir Shiba Inu, jeton Hello Life

Il y a un nouveau champion dans le monde de la crypto-monnaie, et cette fois, il n’a pas de chien mascotte.

Dans les derniers jours, Jeton de vie (CCC :LTN-USD) est apparue comme la crypto-monnaie la plus recherchée sur CoinMarketCap. Aujourd’hui, c’était également la crypto-monnaie la plus tendance et l’un des meilleurs gagnants sur une période de 24 heures. Au moment de la rédaction de cet article, LTN était en hausse de près de 90 %.

Alors, que devez-vous savoir sur la crypto-monnaie ?

Comme beaucoup d’autres crypto-monnaies populaires de nos jours, une caractéristique clé de Life Token est ses frais de transaction. LTN, qui est un jeton sur la Binance Smart Chain, facture aux vendeurs des frais de 10 %. De plus, comme c’est généralement le cas, les détenteurs reçoivent la moitié des frais totaux. Des frais de 1% sont brûlés et un autre 1% est mis de côté pour les efforts de marketing et de promotion. Ce qui distingue Life Token, c’est qu’il s’agit d’une crypto-monnaie axée sur les œuvres caritatives.

En pratique, cela signifie que les vendeurs paient des frais de 3 % qui sont reversés à des organismes de prévention du suicide et à d’autres organismes de bienfaisance en santé mentale. Selon Life Token, son objectif est de lutter contre le suicide en collectant des fonds auprès de la communauté des crypto-monnaies. Jusqu’à présent, il dit avoir collecté plus de 2,5 millions de dollars pour des œuvres caritatives.

Alors, quelle est la ligne de fond? Les crypto-monnaies axées sur les œuvres caritatives ne sont certainement pas nouvelles, mais Life Token séduit certainement les investisseurs.

Ce que nous regardons d’autre

Daymak a annoncé que son prochain véhicule électrique Spiritus viendra avec sa technologie propriétaire de crypto-monnaie. En d’autres termes, une fois que vous réservez votre Spiritus (dont le lancement est prévu en 2023) avec Dogecoin (CCC :DOGE-USD), vous pouvez récolter les bénéfices sur toute la ligne. Daymak dit que les conducteurs auront accès à des technologies cryptographiques telles que des portefeuilles. La plus grosse nouvelle ? Les voitures elles-mêmes agissent comme des mineurs de crypto-monnaie. Elon Musk a tweeté une référence à la chanson populaire “Baby Shark” et a déclenché un tollé sur le marché. Éditeurs Samsung, qui se négocie en Corée du Sud, a gagné jusqu’à 10 % sur la journée. Pour ceux qui ne sont pas familiers, Samsung Publishers a profité de la mélodie grinçante grâce à une couverture et à une vidéo d’accompagnement. Collégiens ivres et buveurs de café ambulants, unissez-vous ! Bien-aimé Krispy Kreme devient publique, apportant ses beignets signature ainsi que des marques comme Insomnia Cookies à Wall Street. Krispy Kreme prévoit de négocier en tant que DNUT.

À la date de publication, Sarah Smith n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Sarah Smith est la rédactrice de Today’s Market chez InvestorPlace.com.