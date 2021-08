Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? 3 grandes histoires à rattraper.

Lundi est terminé et une semaine chargée en bourse commence. À l’avenir, les investisseurs peuvent s’attendre à des introductions en bourse de 11 sociétés, dont Centre Européen de Cire, Weber et Adagio Thérapeutique, un fabricant d’anticorps Covid-19. Mais au-delà de la découverte de nouvelles actions, qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui ?

Source : Shutterstock

Le S&P 500 fermé 0,18% Le Moyenne industrielle Dow Jones fermé 0,28% Le Nasdaq Composite clôture en hausse de 0,06 %

Alors qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui ? Voici quelques-unes des meilleures histoires.

Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? Adoptez la Fintech.

Après avoir d’abord plongé dans les nouvelles, il a acquis Après-paiement (OTCMKTS :AFTPY) pour 29 milliards de dollars, Carré (NYSE :SQ) a clôturé en hausse de plus de 10 %. C’est peut-être parce que les investisseurs ont décidé que le rapprochement avec la fintech était tout simplement logique. Comme le dit Jack Dorsey, Square et son Cash App ont rencontré beaucoup de succès, en particulier dans un monde qui pivote vers le commerce électronique et les paiements sans contact. Achetez maintenant, payez plus tard Les solutions d’Afterpay s’ajoutent simplement à cet écosystème en croissance rapide.

Square et Afterpay n’étaient pas les seuls à gagner aujourd’hui. De nombreux investisseurs se sont ralliés Affirmer (NASDAQ :AFRM), acteur récemment public de l’espace BNPL. Comme Afterpay, Affirm offre aux détaillants la possibilité d’attirer les consommateurs avec des versements échelonnés. À environ 60% de ses sommets, il pourrait également offrir une exposition à la fintech à un bon rapport qualité-prix.

Mais acheter maintenant, payer plus tard, les spécialistes n’étaient pas les seuls gagnants. Le marché a également chassé des noms comme SoFi (NASDAQ :SOFI) et Paysafe (NYSE :PSFE). Selon l’analyste de Macquarie Research Paul Golding, l’achat d’Afterpay par Square est un signe que le boom du commerce électronique n’est pas prêt de se terminer.

Alors que les investisseurs ont largement accepté que le commerce électronique est la voie à suivre, le récit de la réouverture a ébranlé la confiance à court terme dans l’espace. Amazon (NASDAQ :AMZN) récemment déçu, partageant que le retour à la normale a amené les acheteurs à revenir aux dépenses physiques. Mais avec Square dépensant beaucoup pour renforcer son rôle dans l’espace, les investisseurs devraient avoir confiance dans l’avenir des achats en ligne.

Les mineurs de crypto ont esquivé une balle d’infrastructure

Bien qu’il ne soit pas immédiatement évident, le projet de loi d’infrastructure massif qui fait son chemin au Sénat a un poids considérable dans le monde de la crypto-monnaie. En effet, l’un des mécanismes proposés pour payer le financement à grande échelle consiste à taxer les transactions de crypto-monnaie.

Comme l’a si éloquemment expliqué Chris MacDonald, contributeur d’InvestorPlace, personne n’aime les impôts. Par conséquent, aucun groupe d’actions ne réagirait particulièrement bien aux impôts prélevés sur leur secteur.

Cependant, un changement clé dans la formulation a en fait alimenté un rallye dans les actions minières crypto comme Canaan (NYSE :POUVEZ), Marathon numérique (NASDAQ :MARA) et SOS (NYSE :SOS). Alors qu’as tu besoin de savoir?

Initialement, les législateurs ont proposé de lever 28 milliards de dollars d’impôts sur les transactions cryptographiques, principalement en renforçant les exigences de déclaration. Ceux qui ont regardé de près ont également vu qu’une version antérieure du projet de loi élargissait le nombre de personnes considérées comme un «courtier», y compris potentiellement les échanges décentralisés et les sociétés minières.

Le dernier projet de loi, que les législateurs ont publié hier soir, a contribué à atténuer ces inquiétudes. Selon CoinDesk, seules les entreprises qui fournissent directement des services aux clients seront désormais éligibles. Par conséquent, les investisseurs ont pu se rallier aux mineurs de crypto avec des menaces fiscales désormais à l’horizon.

Une dernière chose à surveiller : un autre projet de loi sur la cryptographie est en train d’être adopté par le Congrès, et celui-ci est accompagné de réglementations assez spécifiques. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici.

Ce que nous regardons d’autre

General Electric (NYSE :GE) a officiellement adopté lundi son reverse stock split 1 pour 8, envoyant ses actions sur un territoire à trois chiffres. La société a annoncé la scission pour la première fois en mars dans le cadre d’un effort visant à réduire le nombre d’actions. GE dit qu’il sera désormais plus en ligne avec les entreprises d’une capitalisation boursière similaire. Tout le monde n’est pas content du début d’un nouveau mois. Pourquoi? Beaucoup à Wall Street considèrent le mois d’août comme un mois historiquement pauvre. Compte tenu des craintes persistantes concernant la variante Delta, l’inflation et la baisse de la liquidité du marché, certains analystes sont à cran.

Moteurs lucides (NASDAQ :LCID) ne partage peut-être pas grand-chose en termes de mises à jour concrètes, mais les investisseurs sont toujours enthousiastes. L’une des raisons de ce battage médiatique est un nouveau dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Là, la société réaffirme son objectif de démarrer la production au second semestre 2021. Elle partage également son intention de démarrer une activité de fabrication en Arabie saoudite cette année.

À la date de publication, Sarah Smith n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Sarah Smith est la rédactrice de Today’s Market chez InvestorPlace.com.