Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? 3 grandes histoires à rattraper.

Une autre journée de trading terminée, et une autre journée plus proche du week-end ! Aujourd’hui, Robin des Bois (NASDAQ :CAPUCHE) a grimpé en flèche, imitant les actions meme si familières sur sa plate-forme de négociation. Mais au-delà, qu’a fait la bourse aujourd’hui ?

Le S&P 500 clôturé en hausse de 0,82% Moyenne industrielle Dow Jones clôturé en hausse de 0,8% Nasdaq Composite clôturé en hausse de 0,52%

Alors qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui ? Voici quelques-unes des meilleures histoires.

Que fera la Bourse aujourd’hui ? Préparation pour le confinement.

Hot Vax Summer est peut-être toujours en cours, mais certains dirigeants boursiers se préparent à une deuxième série de blocages aux États-Unis. Cela survient alors que la variante Delta occupe le devant de la scène, avec des cas de Covid-19 et des hospitalisations à nouveau en augmentation.

L’un de ces influenceurs du marché est Will Meade, un ancien gestionnaire de fonds spéculatifs qui est devenu assez populaire sur Twitter. Là-bas, il a partagé des choix courts comme Divertissement AMC (NYSE :AMC), Newegg (NASDAQ :NEGG) et Express (NYSE :EXPR). Il partage également des idées commerciales basées sur de grandes nouvelles. Ces derniers jours, il s’est concentré sur Lockdown 2.0.

Alors qu’as tu besoin de savoir? Certains des éléments de preuve clés que Meade et ses pairs soulignent sont de plus en plus de rapports de verrouillage à l’échelle internationale, y compris en Chine. Une poignée d’États et de localités aux États-Unis reviennent pour masquer les mandats, et certaines entreprises ont fait de même. Pas plus tard qu’aujourd’hui, la ville de New York a annoncé qu’elle exigerait une preuve de vaccination pour les activités en salle. Aigle géant, Dépôt à domicile (NYSE :haute définition) et Cibler (NYSE :TGT) ont tous annoncé des mandats de masques renouvelés.

Les masques $APT seront obligatoires partout bientôt, commerce du mois d’août ! https://t.co/3jfare2eMN – Will Meade (@realwillmeade) 3 août 2021

Pour Meade et ses pairs, c’est un catalyseur pour soutenir les jeux Lockdown 2.0. Ce sont des stocks qui ont prospéré pendant les premières phases de la pandémie de Covid-19 qui pourraient prospérer à nouveau. Tablier bleu (NASDAQ :APRN) est devenu un favori, tentant peut-être les consommateurs avec ses kits de livraison de repas avant les blocages potentiels. Alpha Pro Tech (NYSEMKT :APTE) en est un autre, proposant des masques faciaux et des équipements de protection individuelle dans le cadre de nouveaux mandats. Il est important de noter que les achats de masques faciaux ont de nouveau tendance à augmenter d’une semaine à l’autre.

À l’heure actuelle, l’essentiel est que ces jeux Lockdown 2.0 apparaissent sur la touche tandis que de nombreux gagnants de la pandémie partagent des conseils décevants. Cependant, si le récit de la réouverture commence à changer de manière significative et si les États-Unis vont de l’avant avec de nouveaux blocages, les actions APRN et APT pourraient être les premiers choix.

Game Over pour les actions de jeux ?

L’une des principales histoires de ce matin est venue de Chine, où un média d’État avait lancé Tencent (OTCMKTS :TCEHY) et ses pairs dans le chaos. Une critique des jeux sur Internet a comparé le passe-temps à «l’opium spirituel», une référence historique puissante qui a certainement eu un impact. Bien que . affirme que le point de vente a par la suite changé le libellé, le mal a été fait. L’action TCEHY a clôturé de plus de 7% en raison des craintes renouvelées d’une répression réglementaire chinoise.

Tout cela survient quelques jours seulement après que les autorités ont promis de relâcher leurs efforts dans le but de calmer les marchés.

Selon un rapport de Bloomberg, “l’opium spirituel” vient comme une critique du temps que les enfants passent sur les jeux Internet. Bien que les règles de 2019 aient réduit le temps de jeu, certaines anecdotes disent que les enfants jouent au jeu populaire Honor of Kings pendant huit heures consécutives par jour. Tencent a déjà réagi en resserrant les contrôles des jeux pour les enfants et aurait pesé sur l’interdiction des jeux pour les enfants.

Le récit de «l’opium spirituel» a fait plus que claquer Tencent. Il semble que le commentaire au nom du point de vente chinois ait pesé sur un large éventail d’actions de jeux, faisant baisser Roblox (NYSE :RBLX), Skillz (NYSE :SKLZ), Activision Blizzard (NASDAQ :ATVI) et Take-Two Interactive (NASDAQ :DEUX).

Alors qu’as tu besoin de savoir? Le commentaire en provenance de Chine arrive à un moment autrement difficile pour les actions de jeux. Take-Two a déçu les investisseurs aujourd’hui avec ses prévisions de bénéfices, et les consommateurs ne savent tout simplement pas à quoi ressemblera le court terme pour les jeux vidéo. Avec Hot Vax Summer en cours, les passe-temps de Covid-19 comme les jeux semblent être tombés à l’eau.

Cependant, avant de paniquer et de vendre des actions de jeux, assurez-vous de regarder la croissance à long terme du marché des jeux. Prenez en compte les craintes renouvelées de la variante Delta, et il peut encore y avoir un cas à court terme pour certains de ces noms populaires.

Ce que nous regardons d’autre

Insurtech Hippopotame (NYSE :HIPO) a commencé à négocier aujourd’hui après avoir clôturé sa fusion inversée avec Réinventer les partenaires technologiques. Surtout, son chemin vers les marchés publics était loin d’être facile. Qu’est ce que je veux dire? Juste avant que l’action HIPO ne fasse ses débuts, les bailleurs de fonds ont retiré plus de 80% du capital levé pour la SPAC. Vous pouvez en savoir plus sur ce chaos ici. Gary Gensler, président de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, pourrait sévir contre les crypto-monnaies afin de protéger les investisseurs. Bien que cela ne soit pas en décalage avec les discussions réglementaires actuelles, cela peut surprendre beaucoup à Wall Street. C’est parce que Gensler est un autoproclamé Bitcoin (CCC :BTC-USD) aficionado ayant un intérêt personnel pour les cryptos. Cependant, il a déclaré que ses intérêts dans la protection des investisseurs sont plus profonds. Toujours dans le monde de la crypto, Ethereum (CCC :ETH-USD) attire l’attention. En effet, son hard fork londonien tant attendu devrait entrer en vigueur le jeudi 5 août.

