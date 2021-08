Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? 3 grandes histoires à rattraper.

Une autre journée en bourse s’est terminée, et c’était certainement une journée bien remplie! Le Ethereum (CCC :ETH-USD) Le hard fork de Londres est entré en vigueur aujourd’hui et les prix des ETH ont augmenté d’environ 4 % au cours des dernières 24 heures. Le S&P 500 fermé à des niveaux record, en grande partie grâce à la baisse des inscriptions au chômage. Entre tout cela, qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui ?

Le S&P 500 clôturé en hausse de 0,6% Moyenne industrielle Dow Jones clôturé en hausse de 0,78% Nasdaq Composite clôture en hausse de 0,78%

Alors qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui ? Voici quelques-unes des meilleures histoires.

Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? Vendre des actions FVRR.

Sommes-nous dans une économie de réouverture ou préparons-nous une deuxième série de blocages? Selon l’endroit où vous regardez, les réponses que vous trouverez varieront.

D’une part, les influenceurs du marché se préparent à Lockdown 2.0. Les ventes de masques faciaux augmentent d’une semaine à l’autre. Des entreprises comme Alpha Pro Tech (NYSEMKT :APTE) et Tablier bleu (NASDAQ :APRN) attirent le soutien des commerçants, et Pfizer (NYSE :PFE) semble à nouveau chaud.

Mais d’un autre côté, une série de rapports sur les résultats publiés cette semaine suggèrent que les gagnants de Covid-19 se refroidissent sérieusement. Clorox (NYSE :CLX) a été abandonnée parce que les consommateurs n’achètent pas de produits désinfectants à la panique. Amazon (NASDAQ :AMZN) prévoit que les ventes du commerce électronique seront en baisse pour le reste de l’année, tandis que les acheteurs se dirigent vers les magasins. Et aujourd’hui, Cinquième (NYSE :FVRR) a été victime de ses prévisions pour le reste d’une année de reprise.

Le marché des pigistes a grimpé en flèche pendant la pandémie, les personnes sans emploi se tournant vers la plate-forme pour les activités secondaires. Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a augmenté de 60 % en glissement annuel. Dans un monde de travail à domicile et de séjour à domicile, Fiverr était clairement un gagnant.

Maintenant, cependant, l’entreprise craint de ne pas pouvoir livrer au même rythme. Il a annoncé aujourd’hui qu’il prévoyait des revenus du troisième trimestre entre 68 millions de dollars et 72 millions de dollars, en deçà des estimations de Street pour 80 millions de dollars. Les prévisions de revenus pour l’année entière entre 280 millions de dollars et 320 millions de dollars sont également en dehors de ses prévisions précédentes de 302 millions de dollars à 308 millions de dollars.

Comme l’a dit le PDG Micha Kaufman, les gens ne passent tout simplement pas autant de temps en ligne. Pour Fiverr, c’est une mauvaise chose, et les investisseurs ont fait chuter les actions de FVRR de près de 25% jeudi.

Cependant, les investisseurs devraient prêter une attention particulière à cette histoire. Avec des craintes renouvelées de tourbillonnement de Covid-19, ces vainqueurs de la pandémie pourraient avoir une deuxième chance de devenir une célébrité.

Pas le temps d’être un imitateur

Cette année, poussée Bitcoin (CCC :BTC-USD), Ethereum (CCC :ETH-USD) et Dogecoin (CCC :DOGE-USD) pour atteindre des sommets, alimentés par des cas d’utilisation élargis et des soutiens de célébrités. Cependant, il a également présenté aux investisseurs des centaines de crypto-monnaies qui n’utilisent rien de plus que des logos astucieux et des comptes de médias sociaux charismatiques.

Pour InvestorPlace Assistant News Writer Brenden Rearick, cela fait partie du problème avec le marché de la crypto en ce moment. Les experts déclarent que la crypto est morte, sur la base des performances des pièces de monnaie et des escroqueries de grande envergure. Cependant, sous tout le battage médiatique, il y a des cryptos qui ont un potentiel réel et révolutionnaire.

Sur la base de son entretien exclusif avec Sasha Ivanov, Rearick pense Vagues (CCC :VAGUES-USD) est l’une de ces crypto-monnaies. C’est parce que ses développeurs n’essaient pas de rivaliser avec une seule monnaie numérique – ils n’essaient pas de créer le prochain Bitcoin ou Ethereum. Au lieu de cela, ils promettent de simplement faire de Waves le meilleur possible.

Ce faisant, ils ont commencé à construire un écosystème complet et décentralisé. Waves possède son propre DEX, ainsi qu’un échange de jetons non fongibles (NFT). Il espère également montrer la voie en matière de gouvernance décentralisée, notamment via sa plate-forme Waves Enterprise.

Rearick conclut :

« La classe d’actifs est actuellement inondée de cryptos qui n’existent que pour prendre de la valeur. Mais alors que les blockchains comme Waves et Ethereum continuent de pousser les services publics décentralisés pratiques, les investisseurs vont se pencher davantage sur les cryptos avec de meilleurs « fondamentaux ». Ce n’est qu’une question de temps, et c’est pourquoi vous devriez garder la crypto Waves sur votre radar.

Alors, la crypto est-elle morte ? Les pièces meme peuvent l’être, mais Waves et ses pairs axés sur les services publics montrent qu’une nouvelle ère pour la classe d’actifs numériques est à nos portes.

En savoir plus sur la crypto Waves ici.

Ce que nous regardons d’autre

Le sénateur uruguayen Juan Sartori cherche à ajouter des yeux laser à sa photo de profil, semble-t-il. Le législateur a présenté un projet de loi qui permettrait aux entreprises d’accepter les crypto-monnaies comme moyen de paiement et l’Uruguay. Si elle est adoptée, la législation créerait également un cadre réglementaire pour la cryptographie. Les investisseurs doivent noter qu’il s’agit d’une loi distincte de la législation d’El Salvador qui Bitcoin (CCC :BTC-USD) cours légal.

Veoneer (NYSE :VNE), une entreprise de pièces détachées automobiles sous le radar, a vu ses actions monter en flèche jeudi. Le grand mouvement du stock de VNE vient après Qualcomm (NASDAQ :QCOM) a fait une offre de 4,6 milliards de dollars pour acquérir Veoneer. Il est important de noter que cela dépasse en nombre une offre publique d’achat similaire de Magna International (NYSE :MGA) le mois dernier. L’un des meilleurs moteurs d’aujourd’hui a été MicroVision (NASDAQ :MVIS), longtemps un favori sur r/WallStreetBets. La société a raté les estimations consensuelles, mais les Redditors s’en moquent. Au lieu de cela, ils se rallient à la confirmation que MicroVision a un accord avec Microsoft (NASDAQ :MSFT) pour ses lunettes Hololens. Vous pouvez lire plus ici.

