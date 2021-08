Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? 3 grandes histoires à rattraper.

C’est vendredi et la bourse est amoureuse des records. Les investisseurs ont passé la journée à célébrer un rapport sur l’emploi dépassant les estimations et ont pris le S&P 500 et Moyenne industrielle Dow Jones pour enregistrer des sommets. Alors qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui ?

Le S&P 500 fermé de 0,17% Le Moyenne industrielle Dow Jones clôturé en hausse de 0,41% Le Nasdaq Composite fermé 0,4%

Alors qu’est-ce que la bourse a fait aujourd’hui ? Voici quelques-unes des meilleures histoires.

Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? Achetez des mineurs de Bitcoin.

Les législateurs et les crypto-monnaies sont une combinaison dangereuse. Aujourd’hui cependant, leur intersection a entraîné ce qui était au moins un rallye à court terme dans Bitcoin (CCC :BTC-USD) actions minières. Alors qu’as tu besoin de savoir?

Un projet de loi bipartite sur les infrastructures appelle à dépenser environ 1,2 billion de dollars en infrastructures « dures » – routes, ponts, chargeurs de véhicules électriques. Une partie du financement proviendra de 28 milliards de dollars de nouvelles taxes sur les crypto-monnaies, levées sur 10 ans. La façon dont ces taxes cryptographiques sont perçues est d’un intérêt critique pour les investisseurs.

Une première ébauche de la proposition n’était pas claire sur qui était classé comme « courtier ». Sans clarté, les crypto bulls craignaient que les taxes n’affectent tout le monde, des opérateurs d’échange décentralisés aux mineurs, un coup sans précédent pour la classe d’actifs numériques. Ensuite, les sénateurs Ron Wyden, Cynthia Lummis et Pat Toomey ont rédigé un amendement qui a au moins temporairement sauvé la situation. Selon leur proposition, les mineurs seraient exemptés en tant que « courtiers ».

Donc tout allait bien… jusqu’à aujourd’hui. La dernière proposition du sénateur Mark Warner devient un peu tatillonne quant au type de mineurs exemptés. À l’heure actuelle, il demande des exemptions pour les mineurs de crypto-monnaies de preuve de travail comme Bitcoin. Cependant, les mineurs de preuve de participation seraient considérés comme des « courtiers » et devraient payer des impôts.

Surtout, Ethereum (CCC :ETH-USD) est sur le point d’adopter un modèle de preuve de participation, qui est largement considéré comme plus écologique grâce à sa consommation d’énergie plus faible. Cela a des fanatiques de la crypto qui dénoncent la proposition de Warner comme étant dangereuse pour la blockchain verte… et pour la finance décentralisée.

Cependant, au moins pour les day traders, cela a apporté un catalyseur à court terme. Les mineurs de Bitcoin aiment Marathon numérique (NASDAQ :MARA), Blockchain anti-émeute (NASDAQ :ÉMEUTE) et SOS (NYSE :SOS) a explosé aujourd’hui.

Les actions bancaires se rallient à l’augmentation de l’emploi

Aujourd’hui, les investisseurs ont appris que l’économie américaine a ajouté 943 000 emplois non agricoles en juillet, dépassant les attentes d’un gain de 865 000. Le même mois, le taux de chômage est tombé à 5,4 %.

Les analystes ont qualifié ce rapport d'”explosion”, bien qu’il y ait plus dans l’histoire qu’il n’y paraît. Auparavant, les investisseurs pensaient qu’un tel rapport ferait pression sur le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, pour qu’il lance un discours de réduction lors de son prochain événement. Cependant, Powell a récemment démenti cette hypothèse, soulignant que de nouvelles améliorations étaient nécessaires sur le marché du travail. Plus précisément, Powell a évoqué la résurgence des craintes de Covid-19 et la baisse de la participation au marché. En d’autres termes, il y a encore beaucoup d’Américains qui ne sont pas considérés comme des chômeurs parce qu’ils ne recherchent pas activement. Ce sont des personnes qui peuvent encore craindre la pandémie ou qui servent autrement de soignants.

Pourtant, les investisseurs ont pris le rapport sur l’emploi comme une victoire. Les rendements de référence du Trésor américain à 10 ans ont grimpé vendredi à 1,29%, alors que les investisseurs commencent à anticiper un assouplissement des achats d’obligations de la Fed.

Et, contrairement à d’autres actions plus axées sur la croissance, les actions bancaires peuvent prospérer dans un environnement de rendement obligataire plus élevé. Compte tenu de cela et des catalyseurs post-pandémiques, les actions bancaires comme Banque d’Amérique (NYSE :BAC) et Wells Fargo (NYSE :WFC) a affiché des gains pour clôturer vendredi.

Ce que nous regardons d’autre

Ethan Allen (NYSE :ETH) est prêt pour un changement de marque… ou du moins il est prêt à avoir une identité plus unique. Le détaillant de meubles a annoncé qu’il changerait son symbole boursier d’ETH à ETD. Les fanatiques de crypto-monnaie ont plongé par erreur dans les actions ETH au lieu de Ethereum (CCC :ETH-USD).Maintenant, avec un nouveau téléscripteur, Ethan Allen espère profiter de sa propre vie.

Novavax (NASDAQ :NVAX) a chuté de plus de 19% vendredi après avoir annoncé qu’il ne déposerait pas d’autorisation d’utilisation d’urgence avant le quatrième trimestre. Les jeux de vaccins comme les actions NVAX ont bénéficié de la faveur des investisseurs au milieu des inquiétudes renouvelées concernant les variantes de Delta. Cependant, sans progresser sur sa voie réglementaire, il sera difficile pour les investisseurs de soutenir Novavax.

Kaixin Auto (NASDAQ :KXIN) a explosé aujourd’hui parce qu’il a Hollywood… ou du moins la célébrité des véhicules électriques… en ligne de mire. Le détaillant chinois de voitures d’occasion a annoncé qu’il se dirigeait vers l’espace des véhicules à énergie nouvelle dans le but de rivaliser Nio (NYSE :NIO), Xpeng (NYSE :XPEV) et Li Auto (NASDAQ :LI). L’action KXIN a clôturé en hausse de 90% aujourd’hui.

À la date de publication, Sarah Smith n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Sarah Smith est la rédactrice de Today’s Market chez InvestorPlace.com.