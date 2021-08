Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? 3 grandes histoires à rattraper.

Nous sommes à mi-semaine et la Bourse ne ralentit pas ! En fait, l’excitation continue suscitée par les dépenses d’infrastructure à grande échelle a contribué à relever les actions une fois de plus mercredi. Alors à part rêver de routes et de ponts, qu’a fait la bourse aujourd’hui ?

Le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,25% Le Moyenne industrielle Dow Jones clôture en hausse de 0,62 % Nasdaq Composite fermé 0,16%

Alors qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui ? Voici quelques-unes des meilleures histoires.

Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? S’inquiéter des gains.

Je parie que vous avez déjà entendu cela, mais 2020 a été une année « sans précédent ». Les consommateurs ont modifié leurs comportements de manière historique et les entreprises qui ont répondu à leurs besoins sont rapidement devenues des gagnants. Zoom (NASDAQ :ZM) est devenu synonyme d’un monde de travail à domicile. Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) et Robin des Bois (NASDAQ :CAPUCHE) a profité de volumes d’échanges records alors que les consommateurs s’ennuyaient à la maison.

Aujourd’hui, un changement tout aussi historique et « sans précédent » est en train de se produire. Bien que la variante delta sévit aux États-Unis, de nombreux consommateurs poursuivent la réouverture. Les restaurants et les magasins sont bondés et de nombreuses personnes sont prêtes à voyager à nouveau.

La saison des résultats du deuxième trimestre a capturé ce changement. Les gagnants de la pandémie ont du mal à maintenir les prévisions d’hypercroissance pour le reste de 2021. Les bénéfices commencent à décevoir. Les consommateurs qui reviennent à un certain niveau de normalité signifient que certains gagnants de Covid-19 se refroidissent.

Aujourd’hui, nous en avons vu de parfaits exemples. Wix.com (NASDAQ :WIX) a vu ses actions chuter de 16% aujourd’hui après avoir abaissé ses prévisions pour le reste de l’année. Comme l’a déclaré le PDG Avishai Abrahami, les clients de Wix ne savent pas ce qui les attend en ce qui concerne la pandémie. En pratique, cela signifie que moins de clients créent des sites Web, comme pour les magasins en ligne. Wix a abaissé ses prévisions de revenus pour l’ensemble de l’année à une fourchette de 1,255 milliard de dollars à 1,27 milliard de dollars, en baisse d’une fourchette de 1,28 milliard de dollars à 1,29 milliard de dollars.

Pas de rhumes saisonniers, pas de dépenses saisonnières

Une entreprise a appris à ses dépens à quel point la distanciation sociale, le port du masque et l’amélioration des pratiques d’hygiène personnelle pouvaient avoir un impact pendant la saison froide. Cette société est Perrigo (NYSE :PRGO), et il a vu les actions chuter de plus de 12% après avoir publié des bénéfices mercredi.

Pour les moins familiers, Perrigo est une entreprise de soins de santé grand public qui se concentre sur les médicaments en vente libre et les solutions de bien-être. A travers ses différentes filiales, elle propose des soins OTC pour la santé digestive et respiratoire, ainsi que des soins de la peau et de l’hygiène corporelle. Les consommateurs peuvent reconnaître ses marques comme Prevacid 24HR, Steripod et Plackers.

En d’autres termes, il s’agit d’une entreprise qui vise à garder les gens au meilleur de leur forme… et à les aider à se rétablir lorsqu’ils sont malades. Mais que se passe-t-il lorsque les consommateurs ne sont pas aux prises avec des problèmes de santé courants comme le rhume ?

Pour Perrigo, la réponse à cette question est une perte trimestrielle de 112 millions de dollars et des revenus de 981,1 millions de dollars. Les analystes espéraient un chiffre d’affaires de 1,02 milliard de dollars, mais une saison «faible» du rhume et de la grippe a entravé les ventes. Les mesures de précaution en réponse à Covid-19 ont empêché les consommateurs d’avoir besoin de traitements pour d’autres maladies transmissibles.

Alors, quelle est la ligne de fond? Lorsque vous pensez aux jeux de récupération, les compagnies aériennes et les navires de croisière peuvent être une priorité. Mais des entreprises comme Perrigo qui nous aident à nous remettre d’un long week-end passé à faire la fête devraient également bénéficier d’une réouverture du monde.

Ce que nous regardons d’autre

Moteurs lucides (NASDAQ :LCID) et d’autres stocks de véhicules électriques étaient sous surveillance aujourd’hui, grâce aux législateurs démocrates. Un groupe de 29 législateurs a publié une lettre demandant 160 millions de dollars de plus pour les véhicules électriques, en plus de la résolution budgétaire de 3 500 milliards de dollars. L’idée est que plus de financement équivaut à plus d’opportunités pour les startups comme Lucid et Rivien. Qui a laissé les chiens sortir? Dogecoin (CCC :DOGE-USD) était en hausse mercredi, gagnant plus de 10 %. Les investisseurs doivent cependant noter que les mises à jour qui réduiront les frais de transaction Dogecoin ont été retardées, selon une mise à jour du fondateur Billy Markus.

Moderna (NASDAQ :ARNm) ne bénéficiait aujourd’hui d’aucune immunité. En fait, l’analyste de Bank of America Geoff Meacham a fait chuter les actions de plus de 15% après avoir publié une note baissière. Meacham conteste son évaluation, qui, selon lui, la place devant des pièces pharmaceutiques plus établies comme Merck (NYSE :MRK).

Fisker (NYSE :RSF), juste un jour après avoir gagné les faveurs de Morgan Stanley, a annoncé qu’il offrirait 600 millions de dollars en billets convertibles verts. Alors, qu’est-ce qui les rend verts ? La startup de véhicules électriques a déclaré qu’elle utiliserait les recettes pour financer ou refinancer certains de ses projets verts. Une de ces initiatives comprend son projet PEAR EV avec Foxconn.

