Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? 3 grandes histoires à rattraper.

Le marché de la crypto continue de faire face à la récente Réseau Poly hack, qui a vu des centaines de millions d’actifs pris. Pendant ce temps, deux grandes agences de santé américaines se préparent à accueillir des rappels de vaccins pour les citoyens immunodéprimés. Alors, qu’a fait la bourse aujourd’hui ?

Source : Shutterstock

Le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,3% Moyenne industrielle Dow Jones clôturé en hausse de 0,04 % Nasdaq Composite clôture en hausse de 0,35%

Alors qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui ? Voici quelques-unes des meilleures histoires.

Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? Les pirates ont retourné 350 millions de dollars en crypto.

Le piratage du Poly Network est l’un des casses cryptographiques les plus importants et les plus soigneusement planifiés de tous les temps. Un pirate informatique a ciblé le réseau et a pu siphonner 600 millions de dollars en crypto à partir de trois chaînes de blocs majeures. L’histoire ne fait que devenir plus étrange à partir de là.

Poly Network est un produit blockchain centré sur l’interopérabilité. Il comble les écarts entre une multitude de réseaux blockchain indépendants, donnant aux utilisateurs le pouvoir de déplacer des données et des actifs avec facilité et efficacité entre les chaînes. Cependant, il ne fait pas l’actualité pour son design innovant.

C’est plutôt parce qu’un acteur anonyme a exploité une vulnérabilité technique pour déplacer 600 millions de dollars d’actifs. Ces actifs proviennent de trois des plus grands réseaux de blockchain : Ethereum (CCC :ETH-USD), Binance (CCC :BNB-USD) et Polygone (CCC :MATIC-USD).

Le pirate a mis des messages dans leurs transactions, narguant les développeurs et les utilisateurs. Ils ont demandé de l’aide pour blanchir la crypto et la mélanger pour la rendre plus difficile à retracer. Ils ont également demandé aux utilisateurs de tenir un vote de gouvernance pour décider ce que le pirate informatique ferait avec la monnaie numérique.

La partie la plus surprenante de cette épreuve n’est même pas l’étendue du piratage ou la somme d’argent volée. C’est que le pirate retourne les fonds. Au cours de la dernière journée, le pirate a restitué tous les fonds prélevés sur Binance et Polygon et environ la moitié de l’argent volé sur Ethereum.

Dans les transactions, le pirate a également intégré un Q&A, dans lequel il donne son motif, se vante un peu et dit qu’il voulait simplement attirer l’attention sur la vulnérabilité. Ils ont également fait l’éloge du Poly Network, le qualifiant de réseau sophistiqué et “l’un des hacks les plus difficiles dont un pirate puisse profiter”.

Les vaccins restent un sujet brûlant alors que le CDC et la FDA se tournent vers les boosters

Les vaccins continuent de croître en tant que point de discorde parmi les Américains. Beaucoup hésitent même à se faire vacciner pour la première fois, en raison de la politisation du virus et de son traitement. Maintenant, comme l’hésitation à vacciner permet un nombre croissant de variantes aux États-Unis, les injections de rappel sont quelque chose que nous devons considérer. Les agences gouvernementales ajustent en conséquence leurs positions sur la question des boosters.

La Food and Drug Administration (FDA) et les Centers for Disease Control (CDC) ont publié une déclaration conjointe en juillet sur les injections de rappel. Les deux entités y précisent que les Américains complètement vaccinés n’ont pas besoin de rappel pour le moment. Eh bien, à peine un mois plus tard, il semble qu’ils renoncent à cette déclaration en faveur d’une protection supplémentaire des groupes à risque. Cette déclaration s’opposait aux partisans des vaccins; Moderna (NASDAQ :ARNm) Le PDG Stéphane Bancel a déclaré que son entreprise préparait des boosters depuis que les variantes mutées ont commencé à prendre racine.

Désormais, les deux entités gouvernementales s’apprêtent à donner leur feu vert aux injections de rappel. Les Américains s’attendent à ce que la FDA autorise les boosters pour des groupes immunodéprimés spécifiques d’ici demain. Bien sûr, cela est crucial pour le déploiement, car les boosters ne peuvent pas du tout être distribués sans le feu vert de la FDA. Vendredi, le CDC se réunira sur le sujet. Le comité consultatif du CDC sur les pratiques d’immunisation se réunira pour discuter de la nécessité des vaccins. Ensuite, le panel votera dans l’après-midi sur une politique officielle du CDC.

Ces boosters sont, pour le moment, axés sur la protection des Américains immunodéprimés. La discussion du CDC se concentrera principalement sur les personnes aux prises avec des maladies dégénératives, comme le cancer et le VIH. Il reste encore à voir si les corps accueilleront également des rappels de vaccins pour d’autres.

