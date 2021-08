Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? 3 grandes histoires à rattraper.

Dieu merci. Le week-end est enfin arrivé et les principaux indices ont réussi à clôturer à nouveau à des niveaux records – malgré les nuances menaçantes du vendredi 13. Alors avant de vous déconnecter pour rêver d’une journée ensoleillée sur un yacht, qu’a fait la bourse aujourd’hui ?

Le S&P 500 fermé de 0,16% Le Moyenne industrielle Dow Jones fermé de 0,04 % Le Nasdaq Composite fermé de 0,04 %

Alors qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui ? Voici quelques-unes des meilleures histoires.

Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? Trouvez l’équilibre.

Il y a de fortes chances que vous vous sentiez un peu déséquilibré avant le week-end (vous avez peut-être bu une tasse de café de trop comme moi pour passer le vendredi). Cependant, le courtage immobilier thon rouge (NASDAQ :RDFN) est convaincu qu’un sentiment d’équilibre revient… du moins sur le marché du logement.

L’une des plus grandes histoires de pandémie a été l’explosion du marché du logement. Les millennials sont devenus des acheteurs de maison pour la première fois. Les familles ont quitté les villes à la recherche d’arrière-cours, de piscines et de plus de mètres carrés. Les entreprises laissent leurs travailleurs partir à distance, pour toujours. Les pénuries dues aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont rendu les maisons sur le marché encore plus difficiles à trouver.

Cette série de facteurs croisés a conduit au chaos absolu. Les propriétaires ont eu un pouvoir inhabituel (choisir d’emporter des choses comme des toilettes avec eux lorsqu’ils déménagent). Les acheteurs de maison se sont retrouvés dans une ornière, promettant des droits de dénomination à leurs premiers-nés et enchérissant bien au-dessus des prix demandés.

Maintenant, cependant, Redfin pense que cette réalité pourrait prendre fin. Un nouveau rapport montre que le marché du logement « ne se réchauffe plus ».

Plus précisément, Redfin dit que la part des maisons à vendre avec des baisses de prix a encore augmenté cette semaine. Les maisons restent sur le marché un peu plus longtemps, et les prix de vente et de demande médians sont en train de baisser. Bien que ces chiffres soient chacun gonflés par rapport aux niveaux de l’année dernière, d’une semaine à l’autre, ils montrent une tendance à la baisse.

Qu’est-ce que cela signifie? Selon Redfin, c’est un signe que tout le monde sur le marché du logement peut respirer profondément à mesure que l’équilibre revient. Pour les investisseurs qui parient sur les actions immobilières, cela peut être le premier signe que la ruée effrénée de l’année dernière touche à sa fin. L’action RDFN a clôturé en baisse vendredi de 4,8%.

SPAC, Infinity Squeezes et Micromobilité

Aujourd’hui, Acquisition de GreenVision (NASDAQ :GRNV) a clôturé sa fusion avec l’entreprise de micromobilité Helbiz. En surface, ce fut une victoire pour Helbiz, le premier Nasdaq-Société cotée spécialisée dans la micromobilité. Basée à New York, Helbiz promet de transformer les transports grâce à ses programmes de scooters électriques, de vélos et de cyclomoteurs. Elle commercialise également Helbiz Kitchen, son propre service de livraison de nourriture.

Nous sommes la première entreprise de micro-mobilité à être cotée sur @Nasdaq 📈 🛴

Nous devons encore parcourir un long chemin, alors continuons ensemble à changer la façon dont le monde bouge 🌍 $GRNV 👉 $HLBZ à partir de lundi#Helbiz #NasdaqListed #HLBZ pic.twitter.com/InJw7CaRsJ – Helbiz (@helbizofficial) 13 août 2021

Mais sous la surface, il y a bien plus à l’histoire. Alors que GreenVision et Helbiz ont annoncé la clôture de leur fusion, ils ont également partagé quelques autres mises à jour accrocheuses.

Dans le communiqué de presse, GreenVision a annoncé que l’accord d’acquisition à des fins spéciales avait permis à Helbiz de lever 29,5 millions de dollars. Une grande partie — 21,5 millions de dollars — provenait d’un placement privé de 2,65 millions d’actions. Il s’avère que ces actions privées seront très critiques pour Helbiz. Le communiqué de presse a également noté qu’en raison des rachats associés à l’allongement de son calendrier de fusion, son flottant tombera en dessous de l’exigence du Nasdaq pour 1 million d’actions gratuites et un flottant public de 15 millions de dollars. Ainsi, Helbiz recevra immédiatement un avis de radiation.

Certes, Helbiz prévoit d’y remédier immédiatement grâce à ces 2,65 millions d’actions privées. Mais en attendant, son flottant incroyablement bas était trop juteux pour que les investisseurs l’ignorent. Appelant cela le « pressage à l’infini », certains investisseurs ont proposé à l’action GRNV d’augmenter jusqu’à 130 % aujourd’hui.

Vous pouvez en savoir plus sur la folie des actions GRNV ici.

Ce que nous regardons d’autre

