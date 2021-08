Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? 3 grandes histoires à rattraper.

Ce matin, l’histoire était que les actions tombaient des plus hauts, grâce aux inquiétudes concernant l’instabilité croissante en Afghanistan et la variante delta de Covid-19. Cet après-midi, le récit a changé. Deux des principaux indices ont clôturé lundi à de nouveaux records malgré la présence de catalyseurs négatifs. Alors au-delà d’un retournement de situation, qu’a fait la bourse aujourd’hui ?



Le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,26 % Moyenne industrielle Dow Jones a clôturé en hausse de 0,31% Composite Nasdaq fermé 0,2%

Alors qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui ? Voici quelques-unes des meilleures histoires.

Qu’a fait le marché boursier aujourd’hui ? Diss Cathie Wood.

Michael Burry a un os à choisir avec Cathie Wood, et un nouveau dossier réglementaire montre son niveau d’engagement. Burry, dont Gestion d’actifs Scion est devenu célèbre à la suite de la crise financière de 2007-08 et The Big Short, est entré dans une nouvelle position en pariant contre son principal fonds négocié en bourse. Le dossier de la fin du deuxième trimestre montre qu’il détient des contrats de vente baissiers d’une valeur de 31 millions de dollars contre le FNB ARK Innovation (NYSEARCA :ARKK).

L’ETF ARKK a clôturé en baisse lundi d’environ 2,6%.

Fait important, Burry s’est déjà plaint de Arche Investir et ses choix d’actions connus. Plus tôt cette année, il a pris une position baissière contre Tesla (NASDAQ :TSLA), l’un des meilleurs choix de Wood. Tesla est également le principal avoir dans l’ETF ARKK avec une pondération de 10,68 %. Dans ce dernier dossier, les investisseurs ont également appris que Burry avait augmenté sa position contre Tesla, avec des options de vente sur 1 075 500 millions d’actions. Cela représente une hausse par rapport aux offres de vente sur 800 100 actions au premier trimestre.

Selon Burry, le problème concerne les actions surévaluées qui pourraient déclencher « la mère de tous les krachs ». Il a également spécifiquement mis en garde contre l’investissement dans les crypto-monnaies et les actions mèmes.

Alors, quelle est la ligne de fond? Burry s’est certainement mérité un énorme succès grâce à ses appels historiques. Cependant, Wood a ses propres partisans dévoués. Ses choix ont connu des difficultés au milieu d’un rallye de réouverture et d’inquiétudes concernant les valorisations, mais les dernières semaines ont permis un certain revirement. Le succès de Robin des Bois (NASDAQ :CAPUCHE) à la suite de son introduction en bourse a marqué le début d’un regain d’intérêt pour ses choix.

Arcimoto change la façon dont nous pensons aux véhicules électriques

L’analyste des marchés d’InvestorPlace, Joanna Makris, est une grande fan de véhicules électriques et elle souhaite que les investisseurs connaissent une entreprise spécifique sur son radar. Cette société est Arcimoto (NASDAQ :FUV), et elle s’est récemment assise pour discuter avec son PDG, Mark Frohnmayer.

Alors, qu’est-ce qui rend Arcimoto si spécial ? Eh bien, contrairement à d’autres startups de véhicules électriques, Arcimoto a une vision unique pour ses véhicules. Elle espère se tailler une place avec son véhicule utilitaire à trois roues, également connu sous le nom de Fun Utility Vehicle. Ces véhicules légers pourraient transformer notre vision du transport… et se prêter également aux livraisons et aux interventions d’urgence.

Avant son appel de résultats, Makris a discuté avec Frohnmayer de toutes sortes de sujets. Par exemple, que pense-t-il des vendeurs à découvert qui attaquent son entreprise ? Et comment Arcimoto gère-t-il les défis de la chaîne d’approvisionnement ?

Croyez-le de Frohnmayer lui-même : « Les voitures à essence rapides sont sur le point de devenir super pas cool. » Cette phrase audacieuse résume son message aux critiques.

Cela signifie que si vous voulez être cool et jouer correctement aux actions EV, vous devriez écouter Makris plonger profondément avec Frohnmayer. Regardez la vidéo ci-dessus et en savoir plus sur Arcimoto ici.

Ce que nous regardons d’autre

Lundi, l’application anonyme de médias sociaux Yik Yak a fait son retour, du moins pour les utilisateurs d’iPhone. Après avoir disparu en 2017, Carré (NYSE :SQ) a dépensé environ 1 million de dollars pour racheter son personnel d’ingénierie. On ne sait pas encore si Square est à l’origine du nouveau lancement. Les stocks de vaccins comme BioNTech (NASDAQ :BNTX) et Novavax (NASDAQ :NVAX) ont été de grands perdants aujourd’hui, malgré le partage de nouvelles généralement positives. Il semble que les appels baissiers des analystes, combinés à l’incertitude générale, pèsent sur le secteur. À l’heure actuelle, les investisseurs veulent connaître l’avenir des injections de rappel et une approbation réglementaire complète.

T Mobile (NASDAQ :TMUS) a clôturé en baisse de 2,9% lundi après avoir annoncé qu’il enquêtait sur des allégations de violation de données en 2019. Selon un article de forum, un pirate informatique a accès aux données d’environ 100 millions de personnes. Voici 14 choses que vous devez savoir.

Nio (NYSE :NIO) a rejoint Tesla (NASDAQ :TSLA) à l’honneur lundi, et pas pour une bonne raison. Un véhicule ES8 du constructeur automobile chinois a été impliqué dans un accident mortel et il se conduisait apparemment tout seul au moment de l’accident.

