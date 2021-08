Qu’a fait la bourse aujourd’hui ? 3 grandes histoires à rattraper.

Malheureusement pour les investisseurs, le marché boursier n’a pas pu maintenir son rythme record aujourd’hui. En effet, face à des ventes au détail plus faibles que prévu, le S&P 500 a mis fin à sa séquence de cinq jours de victoires consécutives. Au-delà de tout cela, qu’a fait la bourse aujourd’hui ?

Le S&P 500 fermé 0,71% Le Moyenne industrielle Dow Jones fermé 0,79% Le Composite Nasdaq fermé 0,93%

Alors qu’est-ce que le marché boursier a fait d’autre aujourd’hui ? Voici quelques-unes des meilleures histoires.

Qu’a fait le marché boursier aujourd’hui ? Découvrez AUDIO.

Alors que TikTok a continué à gagner en pertinence et en influence dans le domaine des médias sociaux, le contenu de sa plate-forme a également gagné en puissance. L’application de vidéos courtes est devenue une plaque tournante pour le nouvel audio – les labels de musique ont découvert de nouveaux artistes sur TikTok. D’autres artistes, comme Drake et Doja Cat, ont créé des tubes pop en pensant aux utilisateurs des médias sociaux. Des chansons entraînantes se marient parfaitement avec des défis de danse ou d’autres tendances vidéo virales.

Reconnaissant l’importance de l’audio de la plate-forme, TikTok a récemment créé sa bibliothèque de sons TikTok.

La décision conviviale pour les créateurs est rapidement devenue une solution conviviale pour la cryptographie. Aujourd’hui, la nouvelle avec laquelle TikTok s’associerait Audius (CCC :AUDIO-USD) sur la bibliothèque de sons a fait monter en flèche la crypto AUDIO peu connue. Audius est un service de streaming musical sur les blockchains Ethereum et Solana. Et jusqu’à l’accord TikTok, il ne comptait que 5 millions d’utilisateurs.

À la suite de ce partenariat, TikTok aura désormais son premier partenaire pour le streaming direct. CoinDesk écrit que cela rationalisera le processus pour les créateurs de TikTok, cela donnera également aux utilisateurs d’Audius l’accès à un nouveau public énorme. Cela ressemble à un gagnant-gagnant et a suscité un intérêt réel pour les prévisions de prix Audius. En savoir plus sur la destination de la crypto AUDIO ici.

Tous les cryptos ne sont pas gagnants…

Alors qu’Audius était un gagnant clair dans le monde de la crypto aujourd’hui, toutes les pièces et tous les jetons ne sont pas dans le même bateau.

Comme l’a écrit aujourd’hui Brenden Rearick, rédacteur en chef adjoint d’InvestorPlace, le marché des crypto-monnaies est dans une situation difficile. Bitcoin (CCC :BTC-USD) est tombé en dessous de 30 000 $, et d’autres altcoins populaires sont tombés avec lui. Les investisseurs se sont inquiétés de la consommation d’énergie, de la répression minière et des menaces réglementaires américaines. Cette réalité a même poussé certains à se demander : la crypto est-elle morte ?

Rearick maintient que l’avenir des cryptos est toujours brillant. Cependant, il existe des crypto-monnaies qui n’ont aucune utilité réelle – ou qui font face à des menaces trop graves. Ces crypto-monnaies ne sont pas positionnées pour survivre et prospérer à long terme.

Alors quels sont ces noms ? Malheureusement, Rearick regroupe des pièces et des jetons populaires comme Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) et BitTorrent (CCC :BTT-USD) avec ce groupe, mais il a de bonnes raisons.

Si vous voulez un portefeuille de cryptos de premier ordre en 2021 et au-delà, ce sont des cryptos à vendre maintenant.

Ce que nous regardons d’autre

Palantir (NYSE :PLTR) fait à nouveau sourciller les investisseurs. La société a annoncé que, dans un effort pour améliorer les rendements des actionnaires, elle faisait des paris SPAC. Cette décision comprend l’investissement dans huit cibles d’acquisition à usage spécial. Palantir a également investi plus de 50 millions de dollars dans des lingots d’or. Cependant, toutes les nouvelles de la SPAC d’aujourd’hui ne sont pas de bonnes nouvelles. Les investisseurs ont également appris l’existence d’un nouveau procès contre Bill Ackman et son Pershing Square Tontine Holdings (NYSE :PSTH). La poursuite demande à Pershing de perdre son statut de chèque en blanc, la traitant plutôt comme une société d’investissement. Les plaignants contestent les niveaux de rémunération accordés à Ackman et à d’autres administrateurs. Cathie Wood et Michael Burry font peut-être la une des journaux, mais Warren Buffett fait également de grands pas. L’Oracle d’Omaha a changé ses positions au deuxième trimestre, créant des gagnants et des perdants. Aujourd’hui, l’un de ces grands gagnants est Kroger (NYSE :KR), dans laquelle Buffett a augmenté sa participation de 21%. En savoir plus sur les derniers mouvements boursiers de Buffett ici.

Arcimoto (NASDAQ :FUV) a annoncé aujourd’hui que son véhicule utilitaire amusant sera désormais disponible dans la propriété de l’hôtel Graduate Eugene. Vous pouvez en savoir plus sur le stock de FUV – et la société de véhicules électriques transformatrice – ici.

